Visibilité DNS multicloud

La gestion du DNS dans un environnement multicloud est complexe. Chaque fournisseur introduit ses propres risques et configurations.

DNS Posture Management simplifie cet aspect en offrant une visibilité unifiée sur l'ensemble des environnements. Cette fonctionnalité permet aux équipes de surveiller l'activité DNS, de détecter les erreurs de configuration et d'appliquer des stratégies de sécurité cohérentes, le tout à partir d'une interface unique.

L'analyse du trafic en temps réel permet d'identifier rapidement les vulnérabilités et d'arrêter les menaces avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. S'intégrant directement aux infrastructures multicloud, DNS Posture Management élimine les lacunes en matière de visibilité et fournit des informations complètes de bout en bout.

Cette approche rationalisée réduit les frais généraux opérationnels, renforce la sécurité du réseau et préserve les performances dans divers environnements cloud.

