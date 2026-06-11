Oui, DNS Posture Management est conçu pour fonctionner sur des infrastructures DNS basées sur le cloud. Il offre une visibilité et une gestion unifiées dans les environnements hybrides, garantissant ainsi une sécurité et une conformité cohérentes.
Sécurisez votre infrastructure DNS grâce à des informations et un contrôle complets
Renforcez la sécurité DNS de votre entreprise en détectant et en corrigeant de manière proactive les vulnérabilités DNS. Améliorez la résilience opérationnelle en bénéficiant d'une visibilité avancée sur les environnements multicloud.
Surveillance et protection continues des ressources DNS
Fonctionnement de DNS Posture Management
Fonctionnalités
Offre une vue granulaire de toutes les ressources DNS disponibles sur plusieurs fournisseurs de cloud et une infrastructure sur site
- Surveille en permanence les erreurs de configuration, les dérives DNS et les faux domaines afin d'arrêter les menaces avant qu'elles ne prennent de l'ampleur
Rationalise les workflows et les réponses grâce à des alertes hiérarchisées, des conseils de correction et une intégration des tickets
Fournit des informations et un déploiement instantanés grâce à la numérisation latérale, sans installation de serveur ni de point de terminaison
- Réduit les risques réglementaires, vous permettant ainsi de gagner et conserver la confiance des clients grâce à une sécurité conforme à la norme CIS
- Surveille et évalue les certificats digitaux pour éviter les risques liés aux certificats expirés, mal configurés ou indésirables
- Disponible en tant que service géré en option avec des conseils d'experts et une assistance opérationnelle
Renforcez la sécurité et la conformité de votre réseau grâce à la solution Akamai DNS Posture Management
Visibilité DNS multicloud
Visibilité DNS multicloud
La gestion du DNS dans un environnement multicloud est complexe. Chaque fournisseur introduit ses propres risques et configurations.
DNS Posture Management simplifie cet aspect en offrant une visibilité unifiée sur l'ensemble des environnements. Cette fonctionnalité permet aux équipes de surveiller l'activité DNS, de détecter les erreurs de configuration et d'appliquer des stratégies de sécurité cohérentes, le tout à partir d'une interface unique.
L'analyse du trafic en temps réel permet d'identifier rapidement les vulnérabilités et d'arrêter les menaces avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. S'intégrant directement aux infrastructures multicloud, DNS Posture Management élimine les lacunes en matière de visibilité et fournit des informations complètes de bout en bout.
Cette approche rationalisée réduit les frais généraux opérationnels, renforce la sécurité du réseau et préserve les performances dans divers environnements cloud.
Automatisation de la découverte des ressources DNS
Automatisation de la découverte des ressources DNS
Les environnements DNS sont dynamiques, avec de nouvelles ressources fréquemment créées, modifiées ou oubliées. Le suivi manuel des ressources laisse souvent des lacunes critiques qui peuvent présenter des risques de sécurité pour les entreprises.
DNS Posture Management résout ce problème grâce à la découverte automatisée des ressources DNS, en recherchant et en identifiant en permanence tous les enregistrements, zones et configurations DNS sur le réseau. Il garantit un inventaire complet et à jour des ressources, y compris celles qui ont peut-être été négligées auparavant.
En automatisant la découverte, les équipes IT peuvent rapidement identifier les vulnérabilités potentielles, les modifications non autorisées ou les erreurs de configuration. Cela renforce la sécurité en réduisant les surfaces d'attaque et en rationalisant la gestion des ressources, ce qui assure le respect des stratégies organisationnelles et réglementaires et améliore la gouvernance globale des infrastructures DNS.
Détection des erreurs de configuration DNS
Détection des erreurs de configuration DNS
Les erreurs de configuration DNS représentent une menace importante, mais souvent invisible, pour la cybersécurité et les opérations de l'entreprise. Sans une bonne visibilité, les problèmes tels que les domaines expirés, les paramètres d'enregistrement incorrects et les valeurs de durée de vie incohérentes peuvent rester cachés jusqu'à ce qu'ils entraînent des pannes de service ou des failles de sécurité.
DNS Posture Management analyse en continu l'ensemble de votre parc DNS pour tous les fournisseurs, identifiant ainsi automatiquement les erreurs de configuration que les outils de surveillance traditionnels ne peuvent pas détecter. En mettant en place des stratégies de base et en détectant de manière proactive les violations, les organisations peuvent passer de la lutte réactive à la gestion préventive.
La plateforme signale les problèmes potentiels tels que les enregistrements CNAME bancals, les vulnérabilités de transfert de zone et la délégation incorrecte, avant qu'ils n'affectent les services DNS.
Cette visibilité complète réduit la fréquence des incidents, accélère les délais de résolution et empêche les problèmes DNS mineurs d'entraîner des interruptions d'activité majeures.
Surveillance de la dérive DNS
Surveillance de la dérive DNS
La dérive DNS se produit lorsque des modifications involontaires ou non autorisées sont apportées aux configurations DNS, entraînant des failles de sécurité potentielles, un mauvais routage du trafic vers des sites Web malveillants ou des interruptions de service.
Parmi les exemples de dérive DNS figurent la suppression accidentelle d'un enregistrement DNS, les modifications non autorisées apportées aux fichiers de zone ou les modifications pouvant entrer en conflit avec les stratégies de sécurité établies, telles que la désactivation du mode DNSSEC.
DNS Posture Management relève ce défi en surveillant en permanence les configurations DNS et en détectant les écarts par rapport à une ligne de base définie ou à un état attendu. Lorsque la dérive est identifiée, le système génère des alertes et fournit des conseils de correction, ce qui permet aux équipes de résoudre rapidement le problème.
Par exemple, si un enregistrement critique est modifié pour pointer vers une adresse IP incorrecte, la plateforme détecte la modification et avertit les administrateurs avant qu'elle n'affecte les utilisateurs. En automatisant la détection de la dérive DNS, les entreprises peuvent maintenir la cohérence de la configuration et réduire le risque de configurations erronées.
Conformité continue
Conformité continue
DNS Posture Management aide les entreprises à répondre aux exigences de conformité en s'assurant que leur infrastructure DNS est correctement configurée et surveillée en permanence pour se protéger contre les cybermenaces.
De nombreuses réglementations, notamment NIST, ISO 27001, SOC 2 et le RGPD, exigent des entreprises qu'elles protègent leur infrastructure critique, empêchent les accès non autorisés et conservent des pistes d'audit.
En identifiant les erreurs de configuration, les modifications non autorisées et les failles de sécurité, DNS Posture Management aide les entreprises à réduire l'exposition aux risques et à appliquer des stratégies de sécurité. La surveillance continue offre une visibilité claire de la gestion DNS, de l'historique des modifications et des évaluations des risques.
Pour les secteurs soumis à des réglementations strictes telles que les services financiers et les soins de santé, la garantie d'une sécurité DNS appropriée permet d'éviter les violations de données, les interruptions de service et le détournement DNS, pouvant entraîner des sanctions pour non-conformité.
Certificate Posture Management
Certificate Posture Management
Certificate Posture Management est devenue une fonctionnalité essentielle, car les entreprises dépendent de plus en plus de certificats digitaux pour sécuriser les communications, authentifier les systèmes et conserver la confiance des clients.
Sans une visibilité et un contrôle appropriés, les certificats expirés ou mal configurés peuvent déclencher des pannes inattendues, des vulnérabilités de sécurité et des violations de conformité.
DNS Posture Management va au-delà de la sécurité DNS traditionnelle. Comment ? En étendant facilement la visibilité à la gestion des certificats dans votre écosystème digital. Notre approche intégrée permet aux entreprises de surveiller et d'évaluer en permanence tous les certificats digitaux, évitant ainsi les risques de sécurité liés aux certificats expirés, mal configurés ou indésirables avant qu'ils n'affectent les opérations.
La plateforme détecte automatiquement les clés faibles, les algorithmes obsolètes et les émissions non autorisées susceptibles de compromettre votre stratégie de sécurité.
En unifiant la visibilité du DNS et des certificats au sein d'une solution unique, les équipes de sécurité bénéficient d'un contrôle complet sur ces composants d'infrastructure critiques, mais souvent négligés, garantissant ainsi une protection, une conformité et une résilience opérationnelle cohérentes sans déployer d'outils supplémentaires ni complexifier la gestion.
Surveillance de la cryptographie post-quantique (PQC)
Surveillance de la cryptographie post-quantique (PQC)
La surveillance par cryptographie post-quantique (PQC) vise à résoudre les problèmes de sécurité inédits causés par les capacités informatiques quantiques qui pourraient potentiellement enfreindre les normes de cryptage actuelles.
À mesure que les entreprises adoptent des algorithmes cryptographiques résistants aux quantiques, il est impératif d'assurer une visibilité cohérente sur l'ensemble de votre infrastructure DNS.
DNS Posture Management permet d'analyser et d'inventorier en permanence les implémentations cryptographiques sur l'ensemble de votre parc DNS, en identifiant le cryptage existant susceptible d'être vulnérable aux attaques quantiques.
La plateforme surveille votre progression vers l'adoption de la PQC, signale les zones ou les enregistrements non conformes utilisant des algorithmes obsolètes et vérifie que les protocoles de résistance aux quantiques nouvellement implémentés sont correctement configurés.
En fournissant des informations complètes sur votre stratégie cryptographique, DNS Posture Management permet aux équipes de sécurité de hiérarchiser les mises à jour de manière stratégique, de valider la conformité aux nouvelles normes PQC et d'assurer la continuité de l'activité à mesure que l'environnement cryptographique évolue. Cette approche proactive permet d'éviter les failles de sécurité futures tout en assurant une transition efficace vers une infrastructure DNS résistante aux attaques quantiques.
Foire aux questions (FAQ)
Le protocole DNSSEC est conçu pour protéger contre l'usurpation et la falsification DNS en validant l'authenticité des enregistrements DNS, mais il ne couvre pas les erreurs de configuration DNS, les enregistrements obsolètes, les menaces DNS ou l'exposition accidentelle de services internes. DNS Posture Management complète les mesures de sécurité DNSSEC en veillant à ce que vos configurations DNS respectent les meilleures pratiques, améliorant ainsi à la fois la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
DNS Posture Management permet d'identifier un large éventail de menaces DNS, notamment :
- Enregistrements DNS mal configurés : détecte des A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR et CAA incorrects, qui peuvent entraîner des erreurs de routage ou l'exposition involontaire des services internes.
- Menaces DNS : identifie les erreurs de configuration pouvant entraîner des collisions de noms Active Directory, des attaques par réflexion DNS, des attaques par amplification, une tunnellisation DNS et des vulnérabilités de prise de contrôle de sous-domaine. Ces erreurs de configuration peuvent exposer les ressources internes, permettre aux pirates d'utiliser votre DNS pour l'amplification DDoS ou même les laisser tunnelliser le trafic malveillant dans votre infrastructure DNS, mettant ainsi tout votre réseau en danger.
- Tunnellisation : signale les cas où les pirates établissent des serveurs DNS malveillants et infectent les enregistrements DNS d'une victime avec des logiciels malveillants, souvent pour récupérer des informations sensibles. DNS Posture Management surveille de manière proactive les risques de tunnellisation déclenchés par des enregistrements DNS mal configurés.
- Erreurs de configuration de la durée de vie : identifie les paramètres de durée de vie incorrects susceptibles d'entraîner des problèmes de performances ou des retards dans la propagation des mises à jour DNS.
- Implémentation DNSSEC faible ou manquante : s'assure que le protocole DNSSEC est correctement configuré pour empêcher la falsification de données ou le détournement d'enregistrements DNS.
- Fast Flux : les pirates modifient fréquemment les adresses IP d'un domaine pour échapper à la détection et rendre les sites malveillants plus difficiles à bloquer. DNS Posture Management permet de réduire les attaques Fast Flux en surveillant en permanence les DNS pour détecter des changements rapides, identifier des enregistrements anormaux et alerter les administrateurs pour valider les modifications.
DNS Posture Management permet de garantir que vos configurations DNS sont conformes aux normes critiques du secteur et aux cadres réglementaires tels que SOC 2 et le RGPD. Il génère des journaux et des rapports d'audit complets, ce qui vous permet de démontrer la conformité lors des audits et de résoudre activement les vulnérabilités.
DNS Posture Management n'interfère pas avec les performances des requêtes DNS. Il fonctionne passivement en analysant les configurations et en fournissant des informations, des alertes et des recommandations sans compromettre la vitesse ou la disponibilité de votre infrastructure DNS.
Oui, DNS Posture Management s'intègre facilement aux outils de sécurité existants, notamment les plateformes SIEM et les systèmes de gestion dans le cloud, pour fournir des alertes en temps réel, rationaliser la réponse aux incidents et améliorer votre stratégie de sécurité globale.
Ressources
Les erreurs de configuration DNS vous exposent aux menaces et aux interruptions de service
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- Identifiez votre DNS et votre surface de risque de certificat : détectez les erreurs de configuration, les certificats expirés et les expositions dans votre DNS
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