DNS 보안이란 무엇일까요?

DNS(도메인 네임 시스템)는 인터넷의 기본 구성요소입니다. DNS는 www.example.com과 같은 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름을 168.192.123.145와 같은 머신이 읽을 수 있는 IP(인터넷 프로토콜) 주소로 변환합니다. DNS를 사용하면 사용자는 긴 숫자 문자열이 아닌 익숙한 이름을 사용해 웹사이트에 접속할 수 있습니다.

DNS 인프라는 그 중요성에도 불구하고 처음에는 해커가 IT 시스템에 접속하거나 IT 운영을 방해하기 위해 사용하는 다양한 종류의 사이버 위협을 견딜 수 있도록 설계되지 않았습니다. DNS 보안은 도메인 네임 시스템의 취약점을 방어하기 위한 보안 조치와 프로토콜을 구축하는 작업입니다.