DNS Manager

추가 비용 없이 고가용성 DNS를 통해 전 세계의 도메인 관리

계정 만들기
문의하기

도메인의 DNS 레코드 손쉽게 관리

전 세계에 분산된 Akamai 네트워크를 통해 빠르고 안정적인 DNS 쿼리 레졸루션을 경험하세요. 자동 영역 가져오기, 원활한 통합을 위한 API 접속, 강력한 보안 기능 덕분에 도메인 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

원활한 통합으로 빠른 DNS 레졸루션 구현

영역을 쉽게 가져올 수 있습니다

다른 곳에서 호스팅하시나요? DNS Manager는 현재 공급업체로부터 영역을 있는 그대로 가져옵니다. 네임서버만 Akamai의 서버로 업데이트하면 됩니다.

가용성이 높은 레코드

DNS 레코드가 전 세계에서 제공됩니다. 장애 복구를 통해 업타임이 보장되고, 전 세계적 캐싱을 통해 DNS 조회 속도가 향상됩니다.

DNS 자동 관리

Akamai Cloud Manager 또는 API를 통해 영역 관리를 간소화하고 자동화하세요.

기능

  • 도메인당 최대 1만 2000개의 DNS 레코드를 지원하므로 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.
  • 전 세계 250개 이상의 위치에 대한 Anycast
  • 모든 일반적인 레코드 종류 지원: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • AXFR 전송을 지원하는 기본 또는 보조 DNS로 설정해 기존 DNS 관리 툴과의 통합 가능
  • DNS 레코드 복제
  • IPv6 레코드 및 조회 지원
  • 송신 및 수신 DNS 영역 전송 지원

리소스

DNS 및 DNS 레코드 개요

이 가이드는 기본적인 DNS 개념과 다양한 종류의 DNS 레코드를 소개합니다.

가이드 읽기

DNS Manager 문서

이 가이드는 Cloud Manager의 도메인 섹션 사용과 기본적인 도메인 설정에 대해 다룹니다.

가이드 읽기

일반적인 DNS 설정

이 가이드는 Cloud Manager를 사용해 DNS 레코드를 설정하는 방법을 설명합니다.

가이드 읽기

