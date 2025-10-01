Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.
도메인의 DNS 레코드 손쉽게 관리
전 세계에 분산된 Akamai 네트워크를 통해 빠르고 안정적인 DNS 쿼리 레졸루션을 경험하세요. 자동 영역 가져오기, 원활한 통합을 위한 API 접속, 강력한 보안 기능 덕분에 도메인 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
원활한 통합으로 빠른 DNS 레졸루션 구현
기능
- 도메인당 최대 1만 2000개의 DNS 레코드를 지원하므로 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.
- 전 세계 250개 이상의 위치에 대한 Anycast
- 모든 일반적인 레코드 종류 지원: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- AXFR 전송을 지원하는 기본 또는 보조 DNS로 설정해 기존 DNS 관리 툴과의 통합 가능
- DNS 레코드 복제
- IPv6 레코드 및 조회 지원
- 송신 및 수신 DNS 영역 전송 지원