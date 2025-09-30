Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.
Gerencie os registros de DNS do seu domínio com facilidade
Obtenha resoluções de consultas de DNS rápidas e confiáveis usando nossa rede globalmente distribuída. Com a importação automatizada de zonas, o acesso a APIs para uma integração perfeita e recursos de segurança robustos, gerenciar seu domínio nunca foi tão fácil.
Resolução rápida de DNS com integração contínua
Recursos
- Suporta até 12.000 registros de DNS por domínio para fácil configuração e gerenciamento
- Faz anycast para mais de 250 locais em todo o mundo
- Suporta todos os tipos de registro comuns: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- Configura como DNS primário ou secundário com suporte para transferências AXFR, permitindo a integração com ferramentas existentes de gerenciamento de DNS
- Clona registros de DNS
- Suporta registros e pesquisas IPv6
- Suporta transferências de zonas de DNS de saída e de entrada