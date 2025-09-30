X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

DNS Manager

Gerencie domínios globalmente com DNS de alta disponibilidade sem custo extra

Criar conta
Entre em contato conosco

Gerencie os registros de DNS do seu domínio com facilidade

Obtenha resoluções de consultas de DNS rápidas e confiáveis usando nossa rede globalmente distribuída. Com a importação automatizada de zonas, o acesso a APIs para uma integração perfeita e recursos de segurança robustos, gerenciar seu domínio nunca foi tão fácil.

Resolução rápida de DNS com integração contínua

É fácil importar zonas

Está hospedando em outro lugar? O DNS Manager importa suas zonas exatamente como estão no seu provedor atual. Basta atualizar seus nameservers para os nossos.

Registros altamente disponíveis

Os registros DNS são servidos globalmente. O failover garante o tempo de atividade, e o cache mundial acelera as consultas de DNS.

Gerencie o DNS automaticamente

Simplifique e automatize o gerenciamento de zonas por meio do Akamai Cloud Manager ou da API.

Recursos

  • Suporta até 12.000 registros de DNS por domínio para fácil configuração e gerenciamento
  • Faz anycast para mais de 250 locais em todo o mundo
  • Suporta todos os tipos de registro comuns: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • Configura como DNS primário ou secundário com suporte para transferências AXFR, permitindo a integração com ferramentas existentes de gerenciamento de DNS
  • Clona registros de DNS
  • Suporta registros e pesquisas IPv6
  • Suporta transferências de zonas de DNS de saída e de entrada

* Consulte as regras e condições de resgate de promoções

Recursos

Visão geral de DNS e registros de DNS

Este guia apresenta conceitos básicos de DNS e os diferentes tipos de registros de DNS.

Leia o guia

Documentação do DNS Manager

Este guia abrange o uso da seção Domínios no Cloud Manager e a configuração básica de domínios.

Leia o guia

Configurações comuns de DNS

Este guia explica como usar o Cloud Manager para configurar registros de DNS.

Leia o guia

Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.