Gérez facilement les enregistrements DNS de votre domaine
Bénéficiez d'une résolution des requêtes DNS rapide et fiable grâce à notre réseau distribué dans le monde entier. Grâce à l'importation de zones automatisée, à l'accès API permettant une intégration fluide et aux fonctionnalités de sécurité sans faille, la gestion de votre domaine n'a jamais été aussi simple.
Résolution DNS rapide avec intégration fluide
Fonctionnalités
- Prend en charge jusqu'à 12 000 enregistrements DNS par domaine pour faciliter la configuration et la gestion
- Réseau Anycast connectant plus de 250 sites dans le monde
- Prend en charge tous les types d'enregistrement courants : A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- Configuration en tant que DNS principal ou secondaire avec prise en charge des transferts AXFR, permettant l'intégration avec les outils de gestion DNS existants
- Clone les enregistrements DNS
- Prend en charge les enregistrements et les recherches IPv6
- Prend en charge les transferts de zone DNS sortants et entrants