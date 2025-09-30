X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

DNS Manager

Gérez des domaines à l'échelle mondiale grâce à un DNS haute disponibilité sans frais supplémentaires

Créer un compte
Nous contacter

Gérez facilement les enregistrements DNS de votre domaine

Bénéficiez d'une résolution des requêtes DNS rapide et fiable grâce à notre réseau distribué dans le monde entier. Grâce à l'importation de zones automatisée, à l'accès API permettant une intégration fluide et aux fonctionnalités de sécurité sans faille, la gestion de votre domaine n'a jamais été aussi simple.

Résolution DNS rapide avec intégration fluide

Importer des zones est simple

Héberger ailleurs ? DNS Manager importe vos zones telles quelles depuis votre fournisseur actuel. Il vous suffit de mettre à jour vos serveurs de noms vers le nôtre.

Enregistrements hautement disponibles

Les enregistrements DNS sont fournis à l'échelle mondiale. Le basculement garantit la disponibilité et la mise en cache mondiale accélère les recherches DNS.

Gestion DNS automatique

Simplifiez et automatisez la gestion des zones via Akamai Cloud Manager ou l'API.

Fonctionnalités

  • Prend en charge jusqu'à 12 000 enregistrements DNS par domaine pour faciliter la configuration et la gestion
  • Réseau Anycast connectant plus de 250 sites dans le monde
  • Prend en charge tous les types d'enregistrement courants : A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • Configuration en tant que DNS principal ou secondaire avec prise en charge des transferts AXFR, permettant l'intégration avec les outils de gestion DNS existants
  • Clone les enregistrements DNS
  • Prend en charge les enregistrements et les recherches IPv6
  • Prend en charge les transferts de zone DNS sortants et entrants

* Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Ressources

Présentation de la gestion DNS et des enregistrements DNS

Ce guide présente les concepts DNS de base et les différents types d'enregistrement DNS.

Consulter le guide

Documentation DNS Manager

Ce guide couvre l'utilisation de la section Domaines de Cloud Manager et la configuration de base des domaines.

Consulter le guide

Configurations DNS courantes

Ce guide explique comment utiliser Cloud Manager pour configurer les enregistrements DNS.

Consulter le guide

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.