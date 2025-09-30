X
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

DNS Manager

Gestite i domini a livello globale con DNS ad alta disponibilità senza costi aggiuntivi

Crea account
Contattateci

Gestite i record DNS del vostro dominio in modo semplice

Sfruttate la risoluzione delle query DNS veloce e affidabile utilizzando la nostra rete distribuita a livello globale. Con l'importazione automatica delle zone, l'accesso alle API per una perfetta integrazione e funzioni di sicurezza affidabili, la gestione del dominio non è mai stata così semplice.

Fast DNS resolution with seamless integration

L'importazione delle zone è semplice

Hosting elsewhere? DNS Manager imports your zones as-is from your current provider. Just update your nameservers to ours.

Record altamente disponibili

DNS records are served globally. Failover ensures uptime, and worldwide caching speeds up DNS lookups.

Gestite il DNS automaticamente

Semplificate e automatizzate la gestione delle zone tramite Akamai Cloud Manager o le API.

Funzioni

  • Supporta fino a 12.000 record DNS per dominio per semplificare la configurazione e la gestione
  • Anycast in più di 250 sedi in tutto il mondo
  • Supporta tutti i tipi di record comuni: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • Si configura come DNS primario o secondario con supporto per i trasferimenti AXFR, consentendo l'integrazione con gli strumenti di gestione DNS esistenti
  • Clona i record DNS
  • Supporta record e ricerche IPv6
  • Supporta i trasferimenti di zone DNS in uscita e in entrata

Risorse

Panoramica sul DNS e sui record DNS

Questa guida introduce i concetti base del DNS e i diversi tipi di record DNS.

Leggete la guida

DNS Manager documentation

Questa guida spiega l'utilizzo della sezione Domini in Linode Cloud Manager e la configurazione di base dei domini.

Leggete la guida

Comuni configurazioni DNS

Questa guida spiega come utilizzare Linode Cloud Manager per configurare i record DNS.

Leggete la guida

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.