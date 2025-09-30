Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.
Gestite i record DNS del vostro dominio in modo semplice
Sfruttate la risoluzione delle query DNS veloce e affidabile utilizzando la nostra rete distribuita a livello globale. Con l'importazione automatica delle zone, l'accesso alle API per una perfetta integrazione e funzioni di sicurezza affidabili, la gestione del dominio non è mai stata così semplice.
Funzioni
- Supporta fino a 12.000 record DNS per dominio per semplificare la configurazione e la gestione
- Anycast in più di 250 sedi in tutto il mondo
- Supporta tutti i tipi di record comuni: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- Si configura come DNS primario o secondario con supporto per i trasferimenti AXFR, consentendo l'integrazione con gli strumenti di gestione DNS esistenti
- Clona i record DNS
- Supporta record e ricerche IPv6
- Supporta i trasferimenti di zone DNS in uscita e in entrata