DNS Manager

高可用性 DNS を使用して、追加コストなしでドメインをグローバルに管理

ドメインの DNS レコードを簡単に管理できます

Akamai のグローバルに分散されたネットワークを使用して、高速で信頼性の高い DNS クエリー解決を実現することができます。自動ゾーンインポート、シームレスな統合を実現する API アクセス、堅牢なセキュリティ機能により、ドメインの管理がかつてないほど簡単になりました。

シームレスな統合による Fast DNS 解決

ゾーンのインポートが容易

ホスティングは別のプロバイダーが行っていますか？DNS Manager は、現状のゾーンを維持したまま、現在のプロバイダーからインポートします。ネームサーバーを当社のものにアップデートするだけで完了します。

高可用性レコード

DNS レコードは世界中に提供されています。フェイルオーバーによりアップタイムが保証され、世界規模のキャッシングで DNS ルックアップを高速化します。

DNS を自動で管理

Akamai Cloud Manager または API を使用して、ゾーンの管理をシンプル化および自動化します。

特長

  • ドメインごとに最大 12,000 件の DNS レコードをサポートし、設定と管理を容易にします
  • 世界中の 250 以上の拠点に Anycast を行います
  • 一般的なレコードタイプである、A、AAAA、CNAME、TXT、MX を全てサポートしています
  • AXFR 転送をサポートするプライマリ DNS またはセカンダリ DNS として設定し、既存の DNS 管理ツールと統合できます
  • DNS レコードを複製します
  • IPv6 レコードおよびルックアップをサポートします
  • 発信および受信 DNS ゾーン転送をサポートします

リソース

DNS と DNS レコードの概要

このガイドでは、基本的な DNS の概念とさまざまなタイプの DNS レコードについて説明します。

ガイドを読む

DNS Manager のマニュアル

このガイドでは、Cloud Manager のドメインセクションの使用方法と基本的なドメインセットアップについて説明します。

ガイドを読む

一般的な DNS の設定

このガイドでは、Cloud Manager を使用して DNS レコードを設定する方法について説明します。

ガイドを読む

