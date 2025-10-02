大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。
ドメインの DNS レコードを簡単に管理できます
Akamai のグローバルに分散されたネットワークを使用して、高速で信頼性の高い DNS クエリー解決を実現することができます。自動ゾーンインポート、シームレスな統合を実現する API アクセス、堅牢なセキュリティ機能により、ドメインの管理がかつてないほど簡単になりました。
シームレスな統合による Fast DNS 解決
特長
- ドメインごとに最大 12,000 件の DNS レコードをサポートし、設定と管理を容易にします
- 世界中の 250 以上の拠点に Anycast を行います
- 一般的なレコードタイプである、A、AAAA、CNAME、TXT、MX を全てサポートしています
- AXFR 転送をサポートするプライマリ DNS またはセカンダリ DNS として設定し、既存の DNS 管理ツールと統合できます
- DNS レコードを複製します
- IPv6 レコードおよびルックアップをサポートします
- 発信および受信 DNS ゾーン転送をサポートします