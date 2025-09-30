X
DNS-Einträge Ihrer Domain mühelos verwalten

Schnelle, zuverlässige Auflösung von DNS-Abfragen mit unserem global verteilten Netzwerk. Mit automatisiertem Zonenimport, API-Zugriff für nahtlose Integration und robusten Sicherheitsfunktionen war die Verwaltung Ihrer Domain noch nie so einfach.

Fast DNS resolution with seamless integration

Der Import von Zonen ist einfach

Hosting elsewhere? DNS Manager imports your zones as-is from your current provider. Just update your nameservers to ours.

Hochverfügbare Datensätze

DNS records are served globally. Failover ensures uptime, and worldwide caching speeds up DNS lookups.

DNS automatisch verwalten

Vereinfachen und automatisieren Sie die Verwaltung von Zonen über Akamai Cloud Manager oder die API.

Funktionen

  • Unterstützt bis zu 12.000 DNS-Einträge pro Domain für einfache Konfiguration und Verwaltung
  • Anycasting an mehr als 250 Standorten weltweit
  • Unterstützt alle gängigen Datensatztypen: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • Konfiguriert als primäres oder sekundäres DNS mit Unterstützung für AXFR-Übertragungen und ermöglicht die Integration mit vorhandenen DNS-Verwaltungstools
  • Klont DNS-Datensätze
  • Unterstützt IPv6-Datensätze und -Abfragen
  • Unterstützt aus- und eingehende DNS-Zonenübertragungen

Ressourcen

Übersicht über DNS und DNS-Datensätze

In diesem Leitfaden werden grundlegende DNS-Konzepte und die verschiedenen Arten von DNS-Datensätzen vorgestellt.

Leitfaden lesen

DNS Manager documentation

Dieser Leitfaden enthält Informationen zur Verwendung von Domains im Linode Cloud Manager und zur grundlegenden Einrichtung der Domain.

Leitfaden lesen

Allgemeine DNS-Konfigurationen

In diesem Leitfaden wird erklärt, wie Sie mit dem DNS Manager von Linode DNS-Datensätze konfigurieren.

Leitfaden lesen

