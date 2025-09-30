Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.
DNS-Einträge Ihrer Domain mühelos verwalten
Schnelle, zuverlässige Auflösung von DNS-Abfragen mit unserem global verteilten Netzwerk. Mit automatisiertem Zonenimport, API-Zugriff für nahtlose Integration und robusten Sicherheitsfunktionen war die Verwaltung Ihrer Domain noch nie so einfach.
Fast DNS resolution with seamless integration
Funktionen
- Unterstützt bis zu 12.000 DNS-Einträge pro Domain für einfache Konfiguration und Verwaltung
- Anycasting an mehr als 250 Standorten weltweit
- Unterstützt alle gängigen Datensatztypen: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- Konfiguriert als primäres oder sekundäres DNS mit Unterstützung für AXFR-Übertragungen und ermöglicht die Integration mit vorhandenen DNS-Verwaltungstools
- Klont DNS-Datensätze
- Unterstützt IPv6-Datensätze und -Abfragen
- Unterstützt aus- und eingehende DNS-Zonenübertragungen