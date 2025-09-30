Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.
Gestione sus registros DNS de su dominio sin esfuerzo
Obtenga una resolución de consultas DNS rápida y fiable con nuestra red distribuida globalmente. Gracias a la importación automatizada de zonas, el acceso a API para una integración perfecta y las sólidas funciones de seguridad, la gestión de su dominio nunca ha sido tan fácil.
Resolución DNS rápida con integración perfecta
Características
- Admite hasta 12 000 registros DNS por dominio para facilitar la configuración y la gestión
- Anycasts a más de 250 ubicaciones en todo el mundo
- Admite todos los tipos de registro habituales: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
- Se configura como DNS principal o secundario con compatibilidad para transferencias AXFR, lo que permite la integración con las herramientas de gestión de DNS existentes
- Clona registros DNS
- Admite registros y búsquedas IPv6
- Admite transferencias de zona DNS entrantes y salientes