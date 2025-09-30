X
DNS Manager

Gestione los dominios globalmente con DNS de alta disponibilidad sin coste adicional

Gestione sus registros DNS de su dominio sin esfuerzo

Obtenga una resolución de consultas DNS rápida y fiable con nuestra red distribuida globalmente. Gracias a la importación automatizada de zonas, el acceso a API para una integración perfecta y las sólidas funciones de seguridad, la gestión de su dominio nunca ha sido tan fácil.

Resolución DNS rápida con integración perfecta

Importar zonas es fácil

¿Alojamiento en otra parte? DNS Manager importa las zonas tal cual desde su proveedor actual. Solo tiene que actualizar sus servidores de nombres a los nuestros.

Registros de alta disponibilidad

Los registros DNS se sirven globalmente. El failover garantiza el tiempo de actividad y el almacenamiento en caché mundial acelera las búsquedas de DNS.

Gestionar el DNS automáticamente

Simplifique y automatice la gestión de zonas con Akamai Cloud Manager o la API.

Características

  • Admite hasta 12 000 registros DNS por dominio para facilitar la configuración y la gestión
  • Anycasts a más de 250 ubicaciones en todo el mundo
  • Admite todos los tipos de registro habituales: A, AAAA, CNAME, TXT, MX
  • Se configura como DNS principal o secundario con compatibilidad para transferencias AXFR, lo que permite la integración con las herramientas de gestión de DNS existentes
  • Clona registros DNS
  • Admite registros y búsquedas IPv6
  • Admite transferencias de zona DNS entrantes y salientes

Recursos

Descripción general de DNS y registros DNS

Esta guía presenta los conceptos básicos de DNS y los diferentes tipos de registros DNS.

Leer la guía

Documentación de DNS Manager

Esta guía trata el uso de la sección Dominios en Cloud Manager y la configuración básica de dominios.

Leer la guía

Configuraciones de DNS habituales

Esta guía explica cómo utilizar Cloud Manager para configurar registros DNS.

Leer la guía

