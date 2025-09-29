NodeBalancers

완전한 매니지드 부하 분산 솔루션인 NodeBalancers를 통해 간편하고 경제적으로 고가용성을 보장하세요. 중요한 비즈니스 애플리케이션을 실행하거나 웹 서비스를 확장하는 모든 상황에서 NodeBalancers는 자동화된 장애 복구, 직관적 관리, 예측 가능한 가격을 결합해 복잡한 작업 없이도 지속적인 서비스를 제공합니다.