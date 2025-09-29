X
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

NodeBalancers

업타임을 유지하고 효율적으로 확장하며 예측 가능한 비용으로 트래픽을 관리할 수 있는 고가용성 부하 분산 배포

계정 만들기
문의하기

투명한 트래픽 분산으로 확장 관리

완전한 매니지드 부하 분산 솔루션인 NodeBalancers를 통해 간편하고 경제적으로 고가용성을 보장하세요. 중요한 비즈니스 애플리케이션을 실행하거나 웹 서비스를 확장하는 모든 상황에서 NodeBalancers는 자동화된 장애 복구, 직관적 관리, 예측 가능한 가격을 결합해 복잡한 작업 없이도 지속적인 서비스를 제공합니다.

손쉬운 보안 트래픽 분산

highly scalable cloud

뛰어난 확장성 및 클라우드 네이티브 호환성

서버 및 쿠버네티스 클러스터에서 트래픽을 분산해 수평으로 확장하세요. 앱이 증가함에 따라 용량을 즉시 조정하세요.

보안 및 안정성 내장

DDoS 방어, SSL/TLS 지원, 자동 모니터링을 통해 애플리케이션을 보호하고 응답성을 유지하세요.

부하 분산

모든 워크로드에서 부하를 분산하세요. NodeBalancers는 HTTP/1.1을 통해 TCP, HTTP 및 HTTPS 부하 분산을 지원합니다.

기능

  • 요청자 IP 정보를 보존하면서 설정 가능한 룰세트를 사용해 부하 분산 수준에서 SSL 트래픽 종료
  • 후속 요청을 동일한 백엔드 서버로 라우팅해 애플리케이션 일관성 유지
  • 단일 NodeBalancer로 여러 네트워크 포트에서 여러 서비스의 균형 조절
  • NodeBalancers 사이에서 계정의 네트워크 전송 할당량 공유 및 최적의 리소스 사용을 위해 계산
  • 모든 요청 및 설정 가능한 활성 상태 모니터링에 대해 수동 점검으로 안전성 유지
  • 일관된 접속을 위해 각 NodeBalancer로 전용 IPv4 및 IPv6 주소 지원
  • 포괄적인 Linode API를 통해 설정 및 확장을 자동화
  • 성능 및 안정성을 보장하면서 모든 지역에 배포
  • 맞춤형 클라이언트 연결 제한을 통해 백엔드 리소스 보호 및 남용 방지

NodeBalancers 가격

NodeBalancer는 최소 월 10달러(시간당 0.015달러)에서 시작합니다. 가격은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

가격 보기

*프로모션 코드 사용 규정 및 조건을 참조하세요.

최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요

Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.