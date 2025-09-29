투명한 트래픽 분산으로 확장 관리
완전한 매니지드 부하 분산 솔루션인 NodeBalancers를 통해 간편하고 경제적으로 고가용성을 보장하세요. 중요한 비즈니스 애플리케이션을 실행하거나 웹 서비스를 확장하는 모든 상황에서 NodeBalancers는 자동화된 장애 복구, 직관적 관리, 예측 가능한 가격을 결합해 복잡한 작업 없이도 지속적인 서비스를 제공합니다.
손쉬운 보안 트래픽 분산
기능
- 요청자 IP 정보를 보존하면서 설정 가능한 룰세트를 사용해 부하 분산 수준에서 SSL 트래픽 종료
- 후속 요청을 동일한 백엔드 서버로 라우팅해 애플리케이션 일관성 유지
- 단일 NodeBalancer로 여러 네트워크 포트에서 여러 서비스의 균형 조절
- NodeBalancers 사이에서 계정의 네트워크 전송 할당량 공유 및 최적의 리소스 사용을 위해 계산
- 모든 요청 및 설정 가능한 활성 상태 모니터링에 대해 수동 점검으로 안전성 유지
- 일관된 접속을 위해 각 NodeBalancer로 전용 IPv4 및 IPv6 주소 지원
- 포괄적인 Linode API를 통해 설정 및 확장을 자동화
- 성능 및 안정성을 보장하면서 모든 지역에 배포
- 맞춤형 클라이언트 연결 제한을 통해 백엔드 리소스 보호 및 남용 방지
다음 단계
최대 5000달러의 클라우드 크레딧을 받을 자격이 있는지 알아보세요
Akamai는 대규모 배포, 전환, 앱 최적화, 아키텍처 평가, 보안, 안정성 감사 등 다양한 분야에서 지원을 제공합니다. 지원 또는 계정 문제는지원 페이지를 방문하세요.