NodeBalancers

Distribuite gli strumenti di bilanciamento del carico ad alta disponibilità per mantenere elevati tempi di attività, scalare in modo efficiente e gestire il traffico a costi prevedibili

Gestite la scalabilità con una distribuzione trasparente del traffico

Rendete l'alta disponibilità semplice e conveniente con NodeBalancers, una soluzione di bilanciamento del carico totalmente gestita. Sia per l'esecuzione di applicazioni business-critical che per la scalabilità di servizi web, la soluzione NodeBalancers combina funzioni di failover automatizzato, gestione intuitiva e prezzi prevedibili per offrire un servizio continuo senza alcuna difficoltà.

Distribuite il traffico in modo sicuro in tutta facilità

highly scalable cloud

Altamente scalabile e compatibile con le applicazioni cloud-native

Scalate in orizzontale con la distribuzione del traffico tra i server e i cluster di Kubernetes. Adattate immediatamente la capacità man mano che le app crescono.

Sicurezza e affidabilità incorporate

Mantenete le vostre applicazioni sicure e reattive con funzionalità di protezione dagli attacchi DDoS, supporto SSL/TLS e monitoraggio automatizzato.

Distribuzione di qualsiasi carico di lavoro

Distribuite il carico per qualsiasi carico di lavoro. NodeBalancers supporta il bilanciamento del carico TCP, HTTP e HTTPS tramite HTTP/1.1.

Caratteristiche

  • Interrompete il traffico SSL al livello dello strumento di bilanciamento del carico con set di regole configurabili, preservando, al contempo, le informazioni sull'IP del richiedente
  • Mantenete la coerenza delle applicazioni instradando le richieste successive allo stesso server di back-end
  • Bilanciate più servizi su diverse porte di rete tramite un solo NodeBalancer
  • Condividete la quota di trasferimento della rete relativa al vostro account tra i NodeBalancer e ottimizzate l'uso delle risorse
  • Mantenete l'affidabilità con i controlli passivi su ogni richiesta e il monitoraggio attivo dell'integrità di sistema configurabile
  • Usufruite di indirizzi IPv4 e IPv6 dedicati con ogni NodeBalancer per un'accessibilità coerente
  • Automatizzate la configurazione e la scalabilità tramite le API complete di Linode
  • Implementate le soluzioni in tutte le aree geografiche con livelli sempre elevati di performance e affidabilità
  • Proteggete le risorse di back-end e prevenite gli abusi con i limiti di connessione dei client personalizzabili

Prezzi di NodeBalancers

Ogni NodeBalancer su un account offre un costo base di 10 dollari/mese (0,015/ora). I prezzi possono variare a seconda dell'area geografica.

