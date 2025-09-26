Gestite la scalabilità con una distribuzione trasparente del traffico
Rendete l'alta disponibilità semplice e conveniente con NodeBalancers, una soluzione di bilanciamento del carico totalmente gestita. Sia per l'esecuzione di applicazioni business-critical che per la scalabilità di servizi web, la soluzione NodeBalancers combina funzioni di failover automatizzato, gestione intuitiva e prezzi prevedibili per offrire un servizio continuo senza alcuna difficoltà.
Distribuite il traffico in modo sicuro in tutta facilità
Caratteristiche
- Interrompete il traffico SSL al livello dello strumento di bilanciamento del carico con set di regole configurabili, preservando, al contempo, le informazioni sull'IP del richiedente
- Mantenete la coerenza delle applicazioni instradando le richieste successive allo stesso server di back-end
- Bilanciate più servizi su diverse porte di rete tramite un solo NodeBalancer
- Condividete la quota di trasferimento della rete relativa al vostro account tra i NodeBalancer e ottimizzate l'uso delle risorse
- Mantenete l'affidabilità con i controlli passivi su ogni richiesta e il monitoraggio attivo dell'integrità di sistema configurabile
- Usufruite di indirizzi IPv4 e IPv6 dedicati con ogni NodeBalancer per un'accessibilità coerente
- Automatizzate la configurazione e la scalabilità tramite le API complete di Linode
- Implementate le soluzioni in tutte le aree geografiche con livelli sempre elevati di performance e affidabilità
- Proteggete le risorse di back-end e prevenite gli abusi con i limiti di connessione dei client personalizzabili
Passaggi successivi
Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud
Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.