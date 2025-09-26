Gérez votre capacité avec une distribution transparente du trafic
Accédez à une haute disponibilité simple à moindre coût avec NodeBalancers, une solution d'équilibrage de la charge entièrement gérée. Que vous exécutiez des applications d'entreprise critiques ou que vous fassiez évoluer des services Web, les dispositifs d'équilibrage de nœuds NodeBalancers associent le basculement automatisé, une gestion intuitive et une tarification prévisible pour fournir un service continu sans complexité.
Distribuez le trafic facilement et en toute sécurité
Fonctionnalités
- Fermez le trafic SSL au niveau du dispositif d'équilibrage de la charge avec des ensembles de règles configurables, tout en préservant les informations IP du demandeur
- Maintenez la cohérence des applications en acheminant les demandes ultérieures vers le même serveur back-end
- Équilibrez plusieurs services sur différents ports réseau à l'aide d'un seul NodeBalancer
- Répartissez le quota de transfert réseau de votre compte entre les NodeBalancers et assurez une utilisation optimale des ressources à l'aide du calcul
- Maintenez la fiabilité grâce à des contrôles passifs de chaque demande et à une surveillance de l'état de santé active et configurable
- Bénéficiez d'adresses IPv4 et IPv6 dédiées avec chaque NodeBalancer pour une accessibilité cohérente
- Automatisez la configuration et l'augmentation de la capacité grâce à l'API Linode complète
- Déployez dans toutes les régions avec des performances et une fiabilité garanties
- Protégez les ressources back-end et évitez les abus grâce à des limites de connexion client personnalisables
