NodeBalancers

Déployez des dispositifs d'équilibrage de la charge haute disponibilité pour garantir une disponibilité maximale, une évolutivité efficace et une gestion optimale du trafic à des coûts prévisibles

Gérez votre capacité avec une distribution transparente du trafic

Accédez à une haute disponibilité simple à moindre coût avec NodeBalancers, une solution d'équilibrage de la charge entièrement gérée. Que vous exécutiez des applications d'entreprise critiques ou que vous fassiez évoluer des services Web, les dispositifs d'équilibrage de nœuds NodeBalancers associent le basculement automatisé, une gestion intuitive et une tarification prévisible pour fournir un service continu sans complexité.

Distribuez le trafic facilement et en toute sécurité

highly scalable cloud

Solution hautement évolutive et compatible avec les applications cloud natives

Assurez un déploiement horizontal en répartissant le trafic entre les serveurs et les clusters Kubernetes. Ajustez instantanément la capacité à mesure que les applications évoluent.

Sécurité et fiabilité intégrées

Assurez la sécurité et la réactivité de vos applications grâce à une protection DDoS, à la prise en charge SSL/TLS et à la surveillance automatisée.

Distribuez n'importe quelle charge

Distribuez les charges pour n'importe quel type de charge de travail. Les NodeBalancers prennent en charge l'équilibrage de la charge TCP, HTTP et HTTPS via HTTP/1.1.

Fonctionnalités

  • Fermez le trafic SSL au niveau du dispositif d'équilibrage de la charge avec des ensembles de règles configurables, tout en préservant les informations IP du demandeur
  • Maintenez la cohérence des applications en acheminant les demandes ultérieures vers le même serveur back-end
  • Équilibrez plusieurs services sur différents ports réseau à l'aide d'un seul NodeBalancer
  • Répartissez le quota de transfert réseau de votre compte entre les NodeBalancers et assurez une utilisation optimale des ressources à l'aide du calcul
  • Maintenez la fiabilité grâce à des contrôles passifs de chaque demande et à une surveillance de l'état de santé active et configurable
  • Bénéficiez d'adresses IPv4 et IPv6 dédiées avec chaque NodeBalancer pour une accessibilité cohérente
  • Automatisez la configuration et l'augmentation de la capacité grâce à l'API Linode complète
  • Déployez dans toutes les régions avec des performances et une fiabilité garanties
  • Protégez les ressources back-end et évitez les abus grâce à des limites de connexion client personnalisables

Tarifs NodeBalancers

Le prix d'un NodeBalancer pour un compte commence à 10 $/mois (0,015 $/h). Le prix peut varier selon les régions.

