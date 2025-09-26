Accédez à une haute disponibilité simple à moindre coût avec NodeBalancers, une solution d'équilibrage de la charge entièrement gérée. Que vous exécutiez des applications d'entreprise critiques ou que vous fassiez évoluer des services Web, les dispositifs d'équilibrage de nœuds NodeBalancers associent le basculement automatisé, une gestion intuitive et une tarification prévisible pour fournir un service continu sans complexité.