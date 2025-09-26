Crezca de forma controlada y con una distribución transparente del tráfico
NodeBalancers, la solución de balanceo de carga completamente gestionada, simplifica y abarata el concepto de alta disponibilidad. NodeBalancers combina mecanismos automatizados de failover con una gestión intuitiva y precios predecibles para ofrecer un servicio sencillo e ininterrumpido tanto a quienes ejecutan aplicaciones empresariales esenciales como a quienes amplían servicios web.
Distribuya el tráfico de forma segura y sencilla
Características
- Utilice conjuntos de reglas configurables para terminar el tráfico de la capa de sockets seguros (SSL) en el balanceador de carga sin perder la información de la IP del solicitante
- Aporte coherencia a las aplicaciones al enrutar las solicitudes futuras al mismo servidor back‑end
- Equilibre varios servicios en diferentes puertos de red mediante un único NodeBalancer
- Comparta la cuota de transferencia de red de su cuenta entre NodeBalancers y los recursos informáticos para optimizar el uso de recursos
- Garantice la fiabilidad mediante comprobaciones pasivas en cada solicitud y la supervisión continua y configurable del estado
- Obtenga direcciones IPv4 y IPv6 exclusivas con cada NodeBalancer para disfrutar de una accesibilidad constante
- Automatice la configuración y la escalabilidad con la API completa de Linode
- Implemente en todas las regiones con un rendimiento y fiabilidad garantizados
- Permita establecer límites sobre la cantidad de conexiones de cliente para proteger los recursos de back‑end y evitar abusos
Siguientes pasos
Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.