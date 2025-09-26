X
NodeBalancers

Implemente balanceadores de carga de alta disponibilidad para mantener el tiempo de actividad, crecer con eficiencia y gestionar el tráfico con costes predecibles

Crezca de forma controlada y con una distribución transparente del tráfico

NodeBalancers, la solución de balanceo de carga completamente gestionada, simplifica y abarata el concepto de alta disponibilidad. NodeBalancers combina mecanismos automatizados de failover con una gestión intuitiva y precios predecibles para ofrecer un servicio sencillo e ininterrumpido tanto a quienes ejecutan aplicaciones empresariales esenciales como a quienes amplían servicios web.

Distribuya el tráfico de forma segura y sencilla

highly scalable cloud

Gran escalabilidad y compatibilidad con la nube

Distribuya el tráfico entre servidores y clústeres de Kubernetes para escalar horizontalmente. Ajuste la capacidad al momento a medida que crecen las aplicaciones.

Seguridad y fiabilidad garantizadas

Garantice la seguridad y capacidad de respuesta de sus aplicaciones con las funciones de protección frente a DDoS, compatibilidad con SSL/TLS y supervisión automatizada.

Distribución de cualquier carga

Obtenga la distribución de carga para cualquier carga de trabajo. NodeBalancers admite el balanceo de carga TCP, HTTP y HTTPS a través de HTTP/1.1.

Características

  • Utilice conjuntos de reglas configurables para terminar el tráfico de la capa de sockets seguros (SSL) en el balanceador de carga sin perder la información de la IP del solicitante
  • Aporte coherencia a las aplicaciones al enrutar las solicitudes futuras al mismo servidor back‑end
  • Equilibre varios servicios en diferentes puertos de red mediante un único NodeBalancer
  • Comparta la cuota de transferencia de red de su cuenta entre NodeBalancers y los recursos informáticos para optimizar el uso de recursos
  • Garantice la fiabilidad mediante comprobaciones pasivas en cada solicitud y la supervisión continua y configurable del estado
  • Obtenga direcciones IPv4 y IPv6 exclusivas con cada NodeBalancer para disfrutar de una accesibilidad constante
  • Automatice la configuración y la escalabilidad con la API completa de Linode
  • Implemente en todas las regiones con un rendimiento y fiabilidad garantizados
  • Permita establecer límites sobre la cantidad de conexiones de cliente para proteger los recursos de back‑end y evitar abusos

Precios de NodeBalancers

Cada cuenta de NodeBalancer cuesta desde 10 $/mes (0,015 $/h). El precio puede variar según la región.

Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.