NodeBalancers, la solución de balanceo de carga completamente gestionada, simplifica y abarata el concepto de alta disponibilidad. NodeBalancers combina mecanismos automatizados de failover con una gestión intuitiva y precios predecibles para ofrecer un servicio sencillo e ininterrumpido tanto a quienes ejecutan aplicaciones empresariales esenciales como a quienes amplían servicios web.