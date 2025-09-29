用透明的流量分配来管理规模
借助全托管式负载均衡解决方案 NodeBalancers，以简单、经济实惠的方式实现高可用性。NodeBalancers 将自动故障转移、直观的管理和可预测的价格相结合，无论您在运行关键业务应用程序还是扩展 Web 服务，都可以为您提供持续服务，而不会带来复杂性。
轻松实现流量安全分发
特点
- 利用可配置的规则集在负载均衡器级别终止 SSL 流量，同时保留请求者 IP 信息
- 通过将后续请求路由到同一后端服务器，保持应用程序一致性
- 使用单个 NodeBalancer 在不同的网络端口之间平衡多项服务
- 在 NodeBalancers 之间共享您帐户的网络传输配额，并进行计算以实现最佳资源利用
- 通过对每项请求进行被动检查和可配置的主动运行状况监控来保持可靠性
- 为每个 NodeBalancer 获取专用的 IPv4 和 IPv6 地址，实现一致的可访问性
- 通过全面的 Linode API 自动进行配置和扩展
- 在所有区域部署并保证性能和可靠性
- 保护后端资源，并通过可自定义的客户端连接限制来避免滥用
后续行动
我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面。