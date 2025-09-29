借助全托管式负载均衡解决方案 NodeBalancers，以简单、经济实惠的方式实现高可用性。NodeBalancers 将自动故障转移、直观的管理和可预测的价格相结合，无论您在运行关键业务应用程序还是扩展 Web 服务，都可以为您提供持续服务，而不会带来复杂性。