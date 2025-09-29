X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

NodeBalancers

高可用性ロードバランサーを導入して、アップタイムを維持し、効率的にスケーリングし、予測可能なコストでトラフィックを管理しましょう

アカウントの作成
お問い合わせ

透明性の高いトラフィックの分散により規模を管理

フルマネージド型のロード・バランシング・ソリューションである NodeBalancers を使用すれば、高可用性をシンプルかつ低コストで実現できます。NodeBalancers は、自動フェイルオーバー、直感的な管理、および予測可能な価格設定を組み合わせ、複雑さを排除した継続的なサービスを提供します。重要なビジネスアプリケーションの実行や Web サービスのスケーリングにも対応します。

セキュリティを確保しながらトラフィックを分散します

highly scalable cloud

スケーラブルかつクラウドネイティブな互換性

サーバーと Kubernetes クラスター間でトラフィックを分散することで、水平方向のスケーリングを行います。アプリの拡張に合わせてキャパシティを即座に調整できます。

セキュリティと信頼性を兼ね備える

DDoS 防御、SSL／TLS サポート、自動監視により、アプリケーションのセキュリティと応答性を確保します。

あらゆる負荷を分散

あらゆるワークロードでも負荷分散を実現します。NodeBalancers は、HTTP/1.1 を介した TCP、HTTP、および HTTPS の負荷分散をサポートします

特長

  • ロードバランサーが、要求者の IP 情報を保持しながら、設定可能なルールセットを使用して、SSL トラフィックを終了
  • 後続の要求を同じバックエンドサーバーにルーティングすることで、アプリケーションの一貫性を維持
  • 1 つの NodeBalancers を使用して、異なるネットワークポート間で複数のサービスを分散
  • アカウントのネットワーク転送容量の上限を NodeBalancers 間で分配し、最適なリソース使用率を計算
  • すべての要求に対するパッシブチェックと設定可能なアクティブヘルスの監視により信頼性を維持
  • NodeBalancers それぞれに専用の IPv4 および IPv6 アドレスを取得し、一貫したアクセス性を実現
  • 包括的な Linode API を使用して、設定とスケーリングを自動化
  • パフォーマンスと信頼性を保証しながら、すべての地域に展開可能
  • カスタマイズ可能なクライアント接続制限により、バックエンドリソースを保護し、不正使用を防止

NodeBalancers の価格

NodeBalancers の価格は 1 アカウント当たり $10／月（$0.015／時間）からとなります。価格は地域によって異なる場合があります。

価格を見る

プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。