フルマネージド型のロード・バランシング・ソリューションである NodeBalancers を使用すれば、高可用性をシンプルかつ低コストで実現できます。NodeBalancers は、自動フェイルオーバー、直感的な管理、および予測可能な価格設定を組み合わせ、複雑さを排除した継続的なサービスを提供します。重要なビジネスアプリケーションの実行や Web サービスのスケーリングにも対応します。