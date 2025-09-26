X
NodeBalancers

Implementieren Sie Load Balancers mit hoher Verfügbarkeit für eine effiziente Skalierung und Trafficverwaltung bei vorhersehbaren Kosten

Skalierung durch transparente Trafficverteilung

Mit NodeBalancers, einer vollständig verwalteten Lastausgleichslösung, können Sie auf einfache und erschwingliche Weise für eine hohe Verfügbarkeit sorgen. Egal, ob Sie kritische Geschäftsanwendungen ausführen oder Web-Dienste skalieren, NodeBalancers bieten einen kontinuierlichen, unkomplizierten Service durch eine Kombination aus automatisiertem Failover, intuitiver Verwaltung und vorhersehbaren Preisen.

Securely distribute traffic with ease

highly scalable cloud

Hochgradig skalierbar und cloudkompatibel

Ermöglichen Sie eine horizontale Skalierung, indem Sie den Traffic auf verschiedene Server und Kubernetes-Cluster verteilen. Instantly adjust capacity as apps grow.

Integrierte Sicherheit und Zuverlässigkeit

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integriertem DDoS-Schutz, SSL-/TLS-Unterstützung und automatisierter Überwachung.

Gleichmäßige Lastverteilung

Get load distribution for any workload. NodeBalancers support TCP, HTTP, and HTTPS load balancing via HTTP/1.1.

Funktionen

  • Schieben Sie dem SSL-Traffic auf Load-Balancer-Ebene mit konfigurierbaren Regelsätzen den Riegel vor, ohne die IP-Informationen der Anfragenden zu verlieren
  • Sorgen Sie für Anwendungskonsistenz, indem Sie nachfolgende Anfragen an denselben Backend-Server weiterleiten
  • Gleichen Sie mehrere Services über verschiedene Netzwerkports hinweg mit einem einzigen NodeBalancer aus
  • Verteilen Sie die Netzwerkübertragungsquote für Ihr Konto auf verschiedene NodeBalancers für optimale Ressourcennutzung.
  • Sorgen Sie mit passiven Prüfungen bei jeder Anfrage und konfigurierbarer aktiver Zustandsüberwachung für Zuverlässigkeit
  • Erhalten Sie mit jedem NodeBalancer dedizierte IPv4- und IPv6-Adressen und sorgen Sie so für permanenten Zugriff
  • Automatisieren Sie Konfiguration und Skalierung über die umfassende Linode-API
  • Ermöglichen Sie eine zuverlässig leistungsstarke Bereitstellung in allen Regionen
  • Schützen Sie Backend-Ressourcen und verhindern Sie Missbrauch mit anpassbaren Client-Verbindungsgrenzen

Preise für NodeBalancers

Ein NodeBalancer für ein Konto ist ab 10,00 $/Monat (0,015 $/Std.) erhältlich. Der Preis kann je nach Region variieren.

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.