Skalierung durch transparente Trafficverteilung
Mit NodeBalancers, einer vollständig verwalteten Lastausgleichslösung, können Sie auf einfache und erschwingliche Weise für eine hohe Verfügbarkeit sorgen. Egal, ob Sie kritische Geschäftsanwendungen ausführen oder Web-Dienste skalieren, NodeBalancers bieten einen kontinuierlichen, unkomplizierten Service durch eine Kombination aus automatisiertem Failover, intuitiver Verwaltung und vorhersehbaren Preisen.
Securely distribute traffic with ease
Funktionen
- Schieben Sie dem SSL-Traffic auf Load-Balancer-Ebene mit konfigurierbaren Regelsätzen den Riegel vor, ohne die IP-Informationen der Anfragenden zu verlieren
- Sorgen Sie für Anwendungskonsistenz, indem Sie nachfolgende Anfragen an denselben Backend-Server weiterleiten
- Gleichen Sie mehrere Services über verschiedene Netzwerkports hinweg mit einem einzigen NodeBalancer aus
- Verteilen Sie die Netzwerkübertragungsquote für Ihr Konto auf verschiedene NodeBalancers für optimale Ressourcennutzung.
- Sorgen Sie mit passiven Prüfungen bei jeder Anfrage und konfigurierbarer aktiver Zustandsüberwachung für Zuverlässigkeit
- Erhalten Sie mit jedem NodeBalancer dedizierte IPv4- und IPv6-Adressen und sorgen Sie so für permanenten Zugriff
- Automatisieren Sie Konfiguration und Skalierung über die umfassende Linode-API
- Ermöglichen Sie eine zuverlässig leistungsstarke Bereitstellung in allen Regionen
- Schützen Sie Backend-Ressourcen und verhindern Sie Missbrauch mit anpassbaren Client-Verbindungsgrenzen
