Gerencie escalonamento com distribuição de tráfego transparente
Conte com alta disponibilidade simples e acessível com os NodeBalancers, uma solução de balanceamento de carga totalmente gerenciada. Seja para executar aplicações críticas de negócios ou escalar serviços Web, os NodeBalancers oferecem failover automatizado, gerenciamento intuitivo e preços previsíveis para garantir um serviço contínuo sem complexidade.
Distribua tráfego com segurança e facilidade
Recursos
- Encerre o tráfego SSL no nível do balanceador de carga com conjuntos de regras configuráveis enquanto preserva as informações de IP do solicitante
- Mantenha a consistência dos aplicativos roteando solicitações subsequentes para o mesmo servidor back-end
- Equilibre vários serviços em diferentes portas de rede usando um único NodeBalancer
- Compartilhe a cota de transferência de rede de sua conta entre os NodeBalancers e usar a computação para otimizar o uso de recursos
- Preserve a confiabilidade com verificações passivas em cada solicitação e monitoramento de integridade ativa configurável
- Obtenha endereços IPv4 e IPv6 dedicados com cada NodeBalancer para uma acessibilidade consistente
- Automatize a configuração e o dimensionamento por meio da API Linode abrangente
- Implemente em todas as regiões com desempenho e confiabilidade garantidos
- Proteja os recursos de back-end e evitar abusos com limites de conexão de clientes personalizáveis
Próximas etapas
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem
Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.