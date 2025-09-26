X
NodeBalancers

Implemente balanceadores de carga com alta disponibilidade para manter o tempo de atividade, escalonar de forma eficiente e gerenciar o tráfego com custos previsíveis

Gerencie escalonamento com distribuição de tráfego transparente

Conte com alta disponibilidade simples e acessível com os NodeBalancers, uma solução de balanceamento de carga totalmente gerenciada. Seja para executar aplicações críticas de negócios ou escalar serviços Web, os NodeBalancers oferecem failover automatizado, gerenciamento intuitivo e preços previsíveis para garantir um serviço contínuo sem complexidade.

Distribua tráfego com segurança e facilidade

highly scalable cloud

Altamente escalonável e compatível com nuvem nativa

Dimensione na horizontal distribuindo o tráfego entre servidores e clusters do Kubernetes. Ajuste instantaneamente a capacidade à medida que as aplicações aumentam.

Segurança e confiabilidade integradas

Mantenha suas aplicações seguras e responsivas com proteção contra DDoS, suporte a SSL/TLS e monitoramento automatizado.

Distribua qualquer carga

Garanta a distribuição de carga para qualquer workload. Os NodeBalancers são compatíveis com balanceador de carga TCP, HTTP e HTTPS por meio do HTTP/1.1.

Recursos

  • Encerre o tráfego SSL no nível do balanceador de carga com conjuntos de regras configuráveis enquanto preserva as informações de IP do solicitante
  • Mantenha a consistência dos aplicativos roteando solicitações subsequentes para o mesmo servidor back-end
  • Equilibre vários serviços em diferentes portas de rede usando um único NodeBalancer
  • Compartilhe a cota de transferência de rede de sua conta entre os NodeBalancers e usar a computação para otimizar o uso de recursos
  • Preserve a confiabilidade com verificações passivas em cada solicitação e monitoramento de integridade ativa configurável
  • Obtenha endereços IPv4 e IPv6 dedicados com cada NodeBalancer para uma acessibilidade consistente
  • Automatize a configuração e o dimensionamento por meio da API Linode abrangente
  • Implemente em todas as regiões com desempenho e confiabilidade garantidos
  • Proteja os recursos de back-end e evitar abusos com limites de conexão de clientes personalizáveis

Preços de NodeBalancers

Cada NodeBalancer em uma conta começa em $10/mês ($0,015/h). O preço pode variar de acordo com a região.

Veja os preços

