Private Networking

Akamai Cloud 리소스를 논리적으로 격리된 네트워크에서 실행해 안전한 통신을 보장합니다.

VLAN과 VPC 비교

Akamai의 프라이빗 및 격리된 네트워크

내부 리소스를 퍼블릭 인터넷에 노출하지 않고 완전히 격리된 환경에서 워크로드를 안전하게 실행할 수 있습니다.

모든 워크로드에 대해 안전하고 최적화된 전용 네트워킹 제공

lock

안전하고 유연합니다

어떤 워크로드가 프라이빗 또는 퍼블릭 네트워크에 접속할 수 있는지 제어하기 위해, 프라이빗 및 퍼블릭 인터페이스로 리소스를 구성합니다.

Connected circles

최적화된 트래픽

한 곳에서 정보를 공유 및 협업하고 민감한 데이터를 안전하게 관리할 수 있는 프라이빗 엔터프라이즈 네트워크를 구축합니다.

pyramid

멀티레이어 애플리케이션

프론트엔드 및 백엔드 레이어를 논리적으로 분리해 퍼블릭 인터넷 접속 유무에 따라 통신합니다.

기능

  • 쉬운 설정 - 사용 사례에 맞게 프라이빗 네트워크를 맞춤화합니다.
  • VPC는 컴퓨팅 인스턴스, LKE-Enterprise*, 및 NodeBalancers*와 통합됩니다
  • 추가 비용 없음 - Private Networking 옵션은 Cloud Firewall(VPC, VLAN, Cloud Firewall 제한 사항 및 고려 사항 참조)과 함께 모든 Akamai Cloud 고객에게 추가 비용 없이 제공됩니다
  • 접속 관리 - API, CLI 또는 Cloud Manager를 통해 프라이빗 네트워크를 배포 및 관리합니다

