Akamai의 프라이빗 및 격리된 네트워크
내부 리소스를 퍼블릭 인터넷에 노출하지 않고 완전히 격리된 환경에서 워크로드를 안전하게 실행할 수 있습니다.
모든 워크로드에 대해 안전하고 최적화된 전용 네트워킹 제공
기능
- 쉬운 설정 - 사용 사례에 맞게 프라이빗 네트워크를 맞춤화합니다.
- VPC는 컴퓨팅 인스턴스, LKE-Enterprise*, 및 NodeBalancers*와 통합됩니다
- 추가 비용 없음 - Private Networking 옵션은 Cloud Firewall(VPC, VLAN, Cloud Firewall 제한 사항 및 고려 사항 참조)과 함께 모든 Akamai Cloud 고객에게 추가 비용 없이 제공됩니다
- 접속 관리 - API, CLI 또는 Cloud Manager를 통해 프라이빗 네트워크를 배포 및 관리합니다
다음 단계
