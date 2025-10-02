X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Private Networking

Exécutez vos ressources Akamai Cloud sur un réseau isolé de manière logique pour une communication sécurisée

Créer un compte
Nous contacter
Comparaison entre le VLAN et le VPC

Réseau privé et isolé sur Akamai

Exécutez les charges de travail en toute confiance dans un environnement entièrement isolé, sans exposer les ressources internes à l'Internet public.

Mise en réseau privée, sécurisée et optimisée pour toutes les charges de travail

lock

Sécurité et flexibilité

Configurez des ressources avec des interfaces privées et publiques pour choisir quelles charges de travail peuvent accéder aux réseaux privés ou publics.

Connected circles

Trafic optimisé

Créez un réseau d'entreprise privé pour partager des informations, collaborer et gérer en toute sécurité les données sensibles en un seul endroit.

pyramid

Application multiniveaux

Séparez les couches front-end et back-end de manière logique pour communiquer avec et sans accès Internet public.

Caractéristiques

  • Configuration facile : personnalisez votre réseau privé en fonction de votre cas d'utilisation
  • Le VPC s'intègre aux instances de calcul, à LKE-Enterprise* et aux NodeBalancers*
  • Aucun coût supplémentaire : les options Private Networking sont disponibles gratuitement pour tous les clients Akamai Cloud, en plus de Cloud Firewall (voir limites et considérations relatives au VPC, au VLAN et à Cloud Firewall)
  • Gestion des accès : déployez et gérez vos réseaux privés via l'API, la CLI ou Cloud Manager

* Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.