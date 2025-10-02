Réseau privé et isolé sur Akamai
Exécutez les charges de travail en toute confiance dans un environnement entièrement isolé, sans exposer les ressources internes à l'Internet public.
Mise en réseau privée, sécurisée et optimisée pour toutes les charges de travail
Caractéristiques
- Configuration facile : personnalisez votre réseau privé en fonction de votre cas d'utilisation
- Le VPC s'intègre aux instances de calcul, à LKE-Enterprise* et aux NodeBalancers*
- Aucun coût supplémentaire : les options Private Networking sont disponibles gratuitement pour tous les clients Akamai Cloud, en plus de Cloud Firewall (voir limites et considérations relatives au VPC, au VLAN et à Cloud Firewall)
- Gestion des accès : déployez et gérez vos réseaux privés via l'API, la CLI ou Cloud Manager
Étapes suivantes
Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.