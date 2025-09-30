X
Private Networking

Execute seus recursos da Akamai Cloud em uma rede logicamente isolada para uma comunicação segura

VLAN vs. VPC

Rede privada e isolada na Akamai

Execute workloads com confiança em um ambiente totalmente isolado sem expor recursos internos à Internet pública.

Rede privada, segura e otimizada para qualquer workload

lock

Segurança e flexibilidade

Configure recursos com interfaces privadas e públicas para controlar quais workloads podem acessar redes privadas ou públicas.

Connected circles

Otimização de tráfego

Crie uma rede empresarial privada para compartilhar informações, colaborar e gerenciar dados confidenciais com segurança em um único local.

pyramid

Aplicação em várias camadas

Separe logicamente as camadas de front-end e back-end para se comunicar com e sem acesso à Internet pública.

Recursos

  • Configuração simples: personalize sua rede privada para se adequar ao seu caso de uso
  • A VPC se integra a instâncias de computação, ao LKE-Enterprise* e aos NodeBalancers*
  • Sem custo adicional: as opções Private Networking estão disponíveis para todos os clientes da Akamai Cloud sem custo adicional, além do Cloud Firewall (consulte os limites e considerações de VPC, VLAN e Cloud Firewall)
  • Gerenciamento de acesso: implante e gerencie redes privadas por meio de API, CLI ou do Cloud Manager

Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

Estamos aqui para ajudar você com implantações de grande escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.