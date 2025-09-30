Rede privada e isolada na Akamai
Execute workloads com confiança em um ambiente totalmente isolado sem expor recursos internos à Internet pública.
Rede privada, segura e otimizada para qualquer workload
Recursos
- Configuração simples: personalize sua rede privada para se adequar ao seu caso de uso
- A VPC se integra a instâncias de computação, ao LKE-Enterprise* e aos NodeBalancers*
- Sem custo adicional: as opções Private Networking estão disponíveis para todos os clientes da Akamai Cloud sem custo adicional, além do Cloud Firewall (consulte os limites e considerações de VPC, VLAN e Cloud Firewall)
- Gerenciamento de acesso: implante e gerencie redes privadas por meio de API, CLI ou do Cloud Manager
Próximas etapas
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem
Estamos aqui para ajudar você com implantações de grande escala, migrações, otimização de apps, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.