Private Networking

Eseguite le risorse dell'Akamai Cloud in una rete logicamente isolata per comunicazioni sicure

Create un account
Contattateci
Differenze tra VLAN e VPC

Rete privata e isolata su Akamai

Eseguite i carichi di lavoro con la massima tranquillità in un ambiente completamente isolato senza esporre le risorse interne all'Internet pubblico.

Networking privato, sicuro e ottimizzato per qualsiasi carico di lavoro

lock

Sicurezza e flessibilità

Configurate le vostre risorse con interfacce pubbliche e private per controllare quali carichi di lavoro possono accedere a reti pubbliche o private.

Connected circles

Traffico ottimizzato

Create una rete aziendale privata per condividere informazioni, collaborare e gestire in modo sicuro i dati sensibili in un'unica posizione.

pyramid

Applicazioni multilivello

Separate logicamente i livelli di front-end e back-end per comunicare con l'Internet pubblico senza effettuare l'accesso.

Funzioni

  • Facile configurazione: personalizzate le reti private in base agli specifici casi di utilizzo
  • Il VPC si integra con le istanze di computing, LKE-Enterprise* e NodeBalancers*
  • Nessun costo aggiuntivo: le opzioni di Private Networking sono disponibili per tutti i clienti di Akamai Cloud senza alcun costo aggiuntivo, oltre a Cloud Firewall (consultate le considerazioni e i limiti relativi a VPC, VLAN e Cloud Firewall)
  • Gestione degli accessi: implementate e gestite le reti private tramite API, CLI o Cloud Manager

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.