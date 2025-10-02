Rete privata e isolata su Akamai
Eseguite i carichi di lavoro con la massima tranquillità in un ambiente completamente isolato senza esporre le risorse interne all'Internet pubblico.
Networking privato, sicuro e ottimizzato per qualsiasi carico di lavoro
Funzioni
- Facile configurazione: personalizzate le reti private in base agli specifici casi di utilizzo
- Il VPC si integra con le istanze di computing, LKE-Enterprise* e NodeBalancers*
- Nessun costo aggiuntivo: le opzioni di Private Networking sono disponibili per tutti i clienti di Akamai Cloud senza alcun costo aggiuntivo, oltre a Cloud Firewall (consultate le considerazioni e i limiti relativi a VPC, VLAN e Cloud Firewall)
- Gestione degli accessi: implementate e gestite le reti private tramite API, CLI o Cloud Manager
Passaggi successivi
Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud
Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.