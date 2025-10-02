Akamai でプライベートネットワークおよび分離されたネットワークを実現
内部リソースを公衆インターネットに公開することなく、完全に分離された環境でワークロードを確実に実行できます。
あらゆるワークロードに対応する、プライベートで、セキュリティが確保され、最適化されたネットワーク
特長
- セットアップが容易：ユースケースに応じてプライベートネットワークをカスタマイズできます
- VPC は、コンピューティングインスタンス、LKE-Enterprise*、および NodeBalancers* と統合されます
- 追加コストなし：Akamai Cloud のお客様は、Cloud Firewall に加え、Private Networking のオプションを追加コストなしでご利用いただけます（VPC、VLAN、Cloud Firewall の制限と考慮事項をご確認ください）
- アクセス管理：API、CLI、または Cloud Manager を使用してプライベートネットワークを展開および管理できます
次のステップ
最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします
大規模な導入、移行、アプリの最適化、アーキテクチャ評価、セキュリティと信頼性の監査など、さまざまなサポートをご提供いたします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。