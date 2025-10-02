X
Private Networking

Akamai Cloud のリソースを論理的に分離されたネットワークで実行して、安全な通信を実現します

VLAN と VPC の比較

Akamai でプライベートネットワークおよび分離されたネットワークを実現

内部リソースを公衆インターネットに公開することなく、完全に分離された環境でワークロードを確実に実行できます。

あらゆるワークロードに対応する、プライベートで、セキュリティが確保され、最適化されたネットワーク

lock

安全で柔軟

プライベートおよびパブリックインターフェースを使用してリソースを構成し、プライベートまたはパブリックネットワークにアクセスできるワークロードを制御できます。

Connected circles

最適化されたトラフィック

機微な情報を 1 か所で共有し、コラボレーションし、安全に管理するためのプライベートな企業ネットワークを構築します。

pyramid

多層型アプリケーション

フロントエンドとバックエンドのレイヤーを論理的に分離して、公衆インターネットアクセスとの間で通信を行います。

特長

  • セットアップが容易：ユースケースに応じてプライベートネットワークをカスタマイズできます
  • VPC は、コンピューティングインスタンス、LKE-Enterprise*、および NodeBalancers* と統合されます
  • 追加コストなし：Akamai Cloud のお客様は、Cloud Firewall に加え、Private Networking のオプションを追加コストなしでご利用いただけます（VPCVLANCloud Firewall の制限と考慮事項をご確認ください）
  • アクセス管理：API、CLI、または Cloud Manager を使用してプライベートネットワークを展開および管理できます

