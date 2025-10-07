Private und isolierte Netzwerke mit Akamai
Führen Sie Workloads zuverlässig in einer vollständig isolierten Umgebung aus, ohne interne Ressourcen dem öffentlichen Internet zugänglich zu machen.
Privates, sicheres und optimiertes Netzwerk für jede Workload
Funktionen
- Einfache Einrichtung – Anpassen Ihres privaten Netzwerks an Ihren Anwendungsfall
- Eine VPC kann in Compute-Instanzen, LKE-Enterprise*, und NodeBalancers* integriert werden.
- Keine zusätzlichen Kosten – Private-Networking-Optionen stehen allen Akamai-Cloud-Kunden kostenlos zur Verfügung, genau wie die Cloud Firewall (siehe Begrenzungen und Informationen zu VPC, VLAN und Cloud Firewall).
- Zugriffsmanagement – Bereitstellen und Verwalten privater Netzwerke über API, CLI oder Cloud Manager
Nächste Schritte
Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben
Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.