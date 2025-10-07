X
Private Networking

Führen Sie Ihre Cloudressourcen von Akamai in einem logisch isolierten Netzwerk aus, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten

VLAN oder VPC

Private und isolierte Netzwerke mit Akamai

Führen Sie Workloads zuverlässig in einer vollständig isolierten Umgebung aus, ohne interne Ressourcen dem öffentlichen Internet zugänglich zu machen.

Privates, sicheres und optimiertes Netzwerk für jede Workload

lock

Sicher und flexibel

Konfigurieren Sie Assets mit privaten und öffentlichen Schnittstellen, um zu steuern, welche Workloads auf private oder öffentliche Netzwerke zugreifen können.

Connected circles

Optimierter Traffic

Erstellen Sie ein privates Unternehmensnetzwerk, um Informationen gemeinsam zu nutzen, zusammenzuarbeiten und vertrauliche Daten sicher an einem Ort zu verwalten.

pyramid

Mehrstufige Anwendungen

Logisch getrennte Ebenen im Frontend und Backend ermöglichen eine Kommunikation mit und ohne öffentlichen Internetzugang.

Funktionen

  • Einfache Einrichtung – Anpassen Ihres privaten Netzwerks an Ihren Anwendungsfall
  • Eine VPC kann in Compute-Instanzen, LKE-Enterprise*, und NodeBalancers* integriert werden.
  • Keine zusätzlichen Kosten – Private-Networking-Optionen stehen allen Akamai-Cloud-Kunden kostenlos zur Verfügung, genau wie die Cloud Firewall (siehe Begrenzungen und Informationen zu VPC, VLAN und Cloud Firewall).
  • Zugriffsmanagement – Bereitstellen und Verwalten privater Netzwerke über API, CLI oder Cloud Manager

