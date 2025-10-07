X
Private Networking

Ejecute sus recursos de Akamai Cloud en una red aislada lógicamente para tener una comunicación segura

Crear una cuenta
Contactar con nosotros
VLAN frente a VPC

Red privada y aislada en Akamai

Ejecute cargas de trabajo con confianza en un entorno completamente aislado sin exponer los recursos internos a la red pública de Internet.

Red privada, segura y optimizada para cualquier carga de trabajo

lock

Seguro y flexible

Configure los recursos con interfaces privadas y públicas para controlar qué cargas de trabajo pueden acceder a redes privadas o públicas.

Connected circles

Tráfico optimizado

Cree una red empresarial privada para compartir información, colaborar y gestionar datos confidenciales de forma segura en un solo lugar.

pyramid

Aplicación de varios niveles

Separe lógicamente las capas de front-end y back-end para comunicarse con y sin acceso público a Internet.

Características

  • Configuración sencilla: personalice su red privada para adaptarla a su caso de uso
  • VPC se integra con instancias de computación, LKE-Enterprise* y NodeBalancers.*
  • Sin coste adicional: todas las opciones de Private Networking están disponibles para todos los clientes de Akamai Cloud sin coste adicional, además de Cloud Firewall (consulte los límites y consideraciones de VPC, VLAN y Cloud Firewall)
  • Gestión de acceso: implemente y gestione redes privadas a través de API, CLI o Cloud Manager

