Red privada y aislada en Akamai
Ejecute cargas de trabajo con confianza en un entorno completamente aislado sin exponer los recursos internos a la red pública de Internet.
Red privada, segura y optimizada para cualquier carga de trabajo
Características
- Configuración sencilla: personalice su red privada para adaptarla a su caso de uso
- VPC se integra con instancias de computación, LKE-Enterprise* y NodeBalancers.*
- Sin coste adicional: todas las opciones de Private Networking están disponibles para todos los clientes de Akamai Cloud sin coste adicional, además de Cloud Firewall (consulte los límites y consideraciones de VPC, VLAN y Cloud Firewall)
- Gestión de acceso: implemente y gestione redes privadas a través de API, CLI o Cloud Manager
Siguientes pasos
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.