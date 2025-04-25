©2025 Akamai Technologies
안녕하세요. LINE의 CISO 이승진입니다. 저는 사이버 보안 인시던트, 사이버 보안 유출, 개인정보 보호를 총괄하고 있습니다.
LINE 메신저를 1억 명 이상의 사람들이 이용하고 있습니다. 특히 일본과 대만 등 아시아 국가에서 인기가 높습니다. 게임과 소셜 미디어 등 다양한 서비스도 제공합니다. 보험에 가입하거나 주식을 구매할 수도 있습니다. LINE은 자체 블록체인을 구축할 뿐만 아니라 NFT 제작을 추진하는 등 여러 사업을 진행하고 있습니다.
도전 과제
회사의 가장 민감한 데이터는 사람들 간의 대화입니다. 사람들은 LINE 메신저에서 매우 민감한 대화를 나눕니다. 사진, 클립 등을 보내기도 합니다.
사람들은 기본적으로 타인의 비밀을 알고 싶어 합니다. 이것이 공격자가 LINE을 해킹하려는 이유 중 하나일 수 있습니다. 최악의 경우 해커가 네트워크 중 하나를 유출시킬 수도 있습니다. 네트워크에 침입한 해커는 다른 네트워크로 이동하는 측면 이동을 통해 데이터베이스로 이동해 모든 종류의 민감한 데이터를 훔칠 수 있습니다. 따라서 해커를 저지하는 것이 매우 중요합니다.
사이버 보안과 R&D 분야를 전문으로 하는 강력한 팀을 보유하고 있습니다.이승진, CISO, LINE 주식회사
평가
Akamai Guardicore Segmentation을 활용하면 디바이스나 네트워크를 다른 자산으로부터 손쉽게 격리할 수 있습니다. 우리 회사는 제품의 품질, 특히 보안이 매우 중요합니다. 모든 사람이 서로 다른 운영 체제와 서로 다른 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 따라서 어떤 디바이스가 취약한지 파악하는 것은 불가능에 가깝습니다. 보안의 기본 중 하나는 디바이스나 네트워크를 빠르게 격리하는 것이라고 생각합니다.
Akamai Guardicore의 엔지니어들과 많은 시간을 보낸 경험에 비추어 볼 때, Akamai Guardicore는 특히 사이버 보안 및 R&D 부문을 전문으로 하는 강력한 팀을 보유하고 있다고 생각합니다. 제품의 잠재력이 매우 크다고 봅니다.
