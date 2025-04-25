안녕하세요. LINE의 CISO 이승진입니다. 저는 사이버 보안 인시던트, 사이버 보안 유출, 개인정보 보호를 총괄하고 있습니다.

LINE 메신저를 1억 명 이상의 사람들이 이용하고 있습니다. 특히 일본과 대만 등 아시아 국가에서 인기가 높습니다. 게임과 소셜 미디어 등 다양한 서비스도 제공합니다. 보험에 가입하거나 주식을 구매할 수도 있습니다. LINE은 자체 블록체인을 구축할 뿐만 아니라 NFT 제작을 추진하는 등 여러 사업을 진행하고 있습니다.