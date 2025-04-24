我叫 SeungJin Lee，是 LINE 的 CISO。我的主要职责是应对每个网络安全事件、每个网络入侵事件以及保护隐私。

有超过一亿用户在使用我们的通信工具。它在多个亚洲国家/地区，尤其是日本和中国台湾地区非常受欢迎。此外，LINE 还提供了很多服务，例如游戏和社交媒体。您也可以进行注册以购买保险或商品。除了这些以外，我们还在构建自己的区块链，并且正在尝试制作 NFT，因此有很多值得期待的东西。