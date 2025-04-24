X
社交网络如何确保其敏感数据的安全

LINE 借助 Akamai Guardicore Segmentation 确保客户数据安全

我叫 SeungJin Lee，是 LINE 的 CISO。我的主要职责是应对每个网络安全事件、每个网络入侵事件以及保护隐私。

有超过一亿用户在使用我们的通信工具。它在多个亚洲国家/地区，尤其是日本和中国台湾地区非常受欢迎。此外，LINE 还提供了很多服务，例如游戏和社交媒体。您也可以进行注册以购买保险或商品。除了这些以外，我们还在构建自己的区块链，并且正在尝试制作 NFT，因此有很多值得期待的东西。

挑战

对我们而言，最敏感数据是用户之间的对话。用户在我们通信工具上的对话都是高度敏感的内容。他们还发送图片、短视频等。

从根本上说，人都喜欢知道他人的秘密。这可能是犯罪分子试图入侵 LINE 的原因之一。在极为糟糕的情况下，您的某个网络可能会遭到黑客的入侵。在黑客入侵您的网络后，他们可能会进行横向移动（例如，跳至其他网络），而且可能会进入数据库并窃取所有敏感信息。因此，限制黑客非常重要。

他们拥有强大的团队，尤其是在网络安全和研发方面。

SeungJin Lee，LINE Corporation 首席信息安全官

评估

如果使用 Akamai Guardicore Segmentation，您便能够将一些设备甚至是网络与其他资产轻松分隔开来。对我们而言，产品质量至关重要，尤其是安全性更是如此。每个人都在使用不同的操作系统和软件。因此，无法真正知道哪些设备容易受到攻击。我认为，快速将一些设备或网络分隔开来是实现安全性的重要措施之一。

我花了很多时间与 Akamai Guardicore 的工程师进行合作，这是我的经验之谈。我认为，Akamai Guardicore 拥有一个强大的团队，尤其是在网络安全和研发方面更是无比强大。我们觉得他们的产品潜力无限。

LINE 简介

LINE 通信应用是 LINE Corporation 业务的重要组成部分。该公司的业务包括开发和运营各种移动优先服务，涉及通信、内容、娱乐和广告，以及金融科技、AI 和其他领域的新兴业务。秉承“缩短距离”的企业使命，LINE Corporation 致力于拉近世界各地的用户之间的距离，让他们能够及时掌握信息并获得各种服务。

Akamai 简介

Akamai 简介

Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验,为数十亿人每天的生活、工作和娱乐提供助力。

