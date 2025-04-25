LINE の CISO を務めている SeungJin Lee と申します。私は基本的に、サイバーセキュリティインシデント、あらゆるサイバーセキュリティ違反、プライバシーを担当しています。

弊社のメッセンジャーは 1 億人以上の人々に利用されており、アジア諸国、特に日本と台湾で大変人気があります。また、ゲームやソーシャルメディアなど、多くのサービスを提供しています。さらに、保険に加入したり株式を購入したりすることもできます。弊社は独自のブロックチェーンの構築や NFT の作成にも取り組んでおり、多くの事業を行っています。