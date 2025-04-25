©2025 Akamai Technologies
LINE の CISO を務めている SeungJin Lee と申します。私は基本的に、サイバーセキュリティインシデント、あらゆるサイバーセキュリティ違反、プライバシーを担当しています。
弊社のメッセンジャーは 1 億人以上の人々に利用されており、アジア諸国、特に日本と台湾で大変人気があります。また、ゲームやソーシャルメディアなど、多くのサービスを提供しています。さらに、保険に加入したり株式を購入したりすることもできます。弊社は独自のブロックチェーンの構築や NFT の作成にも取り組んでおり、多くの事業を行っています。
課題
弊社の最も機微な情報は、人々の会話です。人々は弊社のメッセンジャーで非常に機密性の高い会話をしており、写真や動画なども送信します。
基本的に、人は誰かの秘密を知りたがるものです。それこそが、攻撃者が LINE をハッキングしようとしている理由の 1 つかもしれません。最悪の場合、ネットワークがハッカーによって侵害される可能性があります。ハッカーはネットワークに侵入すると、ラテラルムーブメント（横方向の移動）によって他のネットワークに飛び移り、データベースに移動して機微な情報を盗むことができます。そのため、ハッカーを制限することは非常に重要です。
評価
Akamai Guardicore Segmentation を使用すれば、一部のデバイスやネットワークを他の資産から簡単に分離できます。そのため、弊社にとっては自社製品の品質、特にセキュリティが極めて重要です。誰もが異なるオペレーティングシステムや異なるソフトウェアを使用しているため、どのデバイスが脆弱であるかを知ることはできません。一部のデバイスやネットワークを迅速に分離することは、セキュリティの基本事項の 1 つだと思います。
私は自らの経験に基づき、Akamai Guardicore のエンジニアと多くの時間を過ごしてきました。Akamai Guardicore のチームは、特にサイバーセキュリティと研究開発に秀でています。弊社は彼らの製品に大きな可能性を見出しています。
LINE について
LINE Corporation は、LINE メッセージングアプリを基盤として、幅広いモバイルファーストサービス（通信、コンテンツ、エンターテインメントなど）の開発と運用、広告に加え、フィンテック、AI などの分野の新規事業を展開しています。「Closing the Distance（距離を縮める）」という企業理念のもと、世界中の人々を他者、情報、サービスに近づけようと努めています。
Akamai について
Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud は、アプリと体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X（旧 Twitter）と LinkedInで Akamai Technologies をフォローしてください。