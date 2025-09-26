RDC.AI가 스타트업에서 스케일업으로 성장함에 따라, 보안 모델은 증가하는 복잡성과 고객의 기대를 충족하기 위해 변화해야 했습니다. 이 기업은 처음에 AWS를 활용해 각 고객 환경에 대한 가상 프라이빗 클라우드를 관리했습니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라 비용 효율성과 운영 간소화를 유지하면서 안전하게 확장해야 할 필요성을 해결하는 일이 더욱 어려워졌습니다. 단일 테넌트 환경을 운영하고 최신 보안 설정을 탐색해야 한다는 요구사항이 있는 상황에서 특히 더 그랬습니다.

이와 동시에 RDC.AI는 고객과 직원들이 내부 리소스에 접속할 수 있도록 하기 위해 사용하던 기존 VPN이 더 이상 충분하지 않다는 사실을 깨달았습니다. VPN 인프라를 유지 관리함으로 인해 운영 오버헤드와 복잡성이 가중되었습니다. "자체 접속 솔루션을 가동하는 방식에서 벗어날 때가 온 것이었습니다." 탬은 말했습니다.

"게다가 기업이 성장함에 따라 전환점에 도달했습니다. 비용 곡선이 수직으로 상승하지 않게 만들면서 확장할 수 있는 솔루션이 필요했습니다."라고 말을 이었습니다.