©2025 Akamai Technologies
비즈니스 대출 최신화
RDC.AI는 더 빠르고 정확하며 데이터에 기반한 의사 결정을 내리기 위해 은행에서 구축할 수 있는 AI 기반 의사 결정 플랫폼으로 상업 대출 업계를 재정의하고 있습니다. 하지만 빠른 성장으로 고객과 규제 당국 모두의 기대치가 높아졌습니다. RDC.AI는 안전하고 자신 있게 확장할 수 있도록 예산을 넘기거나 서비스 속도를 저해하지 않는 엔터프라이즈급 보호 기능을 필요로 했습니다. Akamai의 사이버 보안 솔루션을 통해 RDC.AI는 디지털 풋프린트를 줄이고 제로 트러스트 접속을 구축하며 컴플라이언스 체계를 강화하는 동시에 금융 서비스 고객의 안전한 도입을 지원했습니다.
은행을 위한 바로 사용 가능한 AI 플랫폼으로 블랙박스 제거
RDC.AI는 투명하고 설명 가능한 머신 러닝으로 금융 리스크 모델링을 혁신하고 있습니다. 이 기업은 이해할 수 없는 블랙박스 대신 명확성, 컴플라이언스, 자신감을 지원하도록 설계된 단일 플랫폼을 은행에 제공합니다. 은행은 검증된 솔루션을 활용해 이해할 수 있고 설명이 가능한 AI 기반 포트폴리오 관리 및 대출 결정 툴을 통해 비즈니스 및 상업 대출 분야에서 보다 스마트한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
RDC.AI의 플랫폼은 금융 기관이 단순한 예/아니요 아웃풋을 넘어 대출과 관련된 섬세한 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. "누군가가 8만 달러의 대출을 요청하는 경우 데이터를 보고 리스크 매개변수에 따라 6만 5천 달러가 더 적절한 액수임을 파악하고 그 이유를 정확히 설명할 수 있습니다."라고 RDC.AI의 최고 정보 보안 책임자인 케빈 탬 박사는 말했습니다.
충분하지 않은 기존 보안 솔루션
RDC.AI가 스타트업에서 스케일업으로 성장함에 따라, 보안 모델은 증가하는 복잡성과 고객의 기대를 충족하기 위해 변화해야 했습니다. 이 기업은 처음에 AWS를 활용해 각 고객 환경에 대한 가상 프라이빗 클라우드를 관리했습니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라 비용 효율성과 운영 간소화를 유지하면서 안전하게 확장해야 할 필요성을 해결하는 일이 더욱 어려워졌습니다. 단일 테넌트 환경을 운영하고 최신 보안 설정을 탐색해야 한다는 요구사항이 있는 상황에서 특히 더 그랬습니다.
이와 동시에 RDC.AI는 고객과 직원들이 내부 리소스에 접속할 수 있도록 하기 위해 사용하던 기존 VPN이 더 이상 충분하지 않다는 사실을 깨달았습니다. VPN 인프라를 유지 관리함으로 인해 운영 오버헤드와 복잡성이 가중되었습니다. "자체 접속 솔루션을 가동하는 방식에서 벗어날 때가 온 것이었습니다." 탬은 말했습니다.
"게다가 기업이 성장함에 따라 전환점에 도달했습니다. 비용 곡선이 수직으로 상승하지 않게 만들면서 확장할 수 있는 솔루션이 필요했습니다."라고 말을 이었습니다.
Akamai: 검증된 규모, 성장을 위한 선택
탬은 Fastly, Cloudflare, Akamai를 평가했습니다. 그는 Qantas 및 Woolworths Group과 같은 호주의 대형 기업에서 Akamai를 이용했던 경험으로 인해 성능이나 제어 능력을 저하시키지 않으면서 엔터프라이즈급 수요를 처리할 수 있는 Akamai의 능력에 자신감을 가질 수 있었습니다. "큰 설득이 필요하지 않았습니다. 효과를 잘 알고 있었어요. 게다가 고객을 추가하면서 비용이 기하급수적으로 더 많이 들지 않는 솔루션이 필요했습니다. Akamai가 그런 솔루션을 제공했습니다."라고 탬은 말했습니다.
현재 RDC.AI는 Akamai 솔루션 세 가지를 사용해 스택의 모든 레이어를 보호하고 있습니다. 바로 Akamai App & API Protector, Akamai Enterprise Application Access, Akamai Secure Internet Access입니다. 탬에 따르면 "Akamai는 신뢰받는 기업이기 때문에 고객과의 대화가 간편해집니다."
제로 트러스트 접속을 통한 영향 범위 감소
App & API Protector가 RDC.AI의 플랫폼과 고객 대상 API를 안전하게 보호하는 가운데 Akamai는 탬의 팀에 VPN보다 더 우아한 접속 모델을 제공했습니다. 탬의 설명에 따르면 "기존의 VPN을 사용하면 로그인 후 전체 환경에 접속할 수 있습니다. 이 때문에 디바이스가 감염되면 영향 범위가 증가합니다. Akamai Enterprise Application Access를 사용하면 이러한 리스크를 차단할 수 있습니다."
RDC.AI는 Enterprise Application Access를 사용해 고객의 데이터 과학자를 위한 강력한 웹 기반 환경인 Genesis Studio에 대한 접속을 보호합니다. 또한 인프라팀은 Akamai 솔루션을 사용해 특정 클라우드 워크로드에 대한 SSH 접속을 보호하므로 자체 VPN 서버를 운영하고 유지 관리할 필요가 없습니다.
"과거에는 단순히 웹 애플리케이션에 도달하는 데 VPN 접속을 허용했습니다. 이는 민감한 리소스에 무제한 접속 권한을 제공하는 것과 같았습니다."라고 탬은 말했습니다. "이제 사용자가 여러 번 로그인할 필요가 없기 때문에 원활하고 안전하며 훨씬 더 우아합니다."
표면 감소, 보안 강화
탬은 제로 트러스트를 구현하는 것 외에도 RDC.AI의 인터넷 기반 사업을 줄이고 싶었습니다. "B2B이고 클라우드에서 서비스를 제공한다는 특성 때문에 우리는 우리를 노출시킬 필요가 없습니다."라고 탬은 말했습니다. "제 목표는 누군가가 RDC.AI를 스캔할 때 플랫폼의 노출을 Akamai가 관리하는 트래픽으로 제한하는 것이었습니다."
Akamai가 RDC.AI 플랫폼을 보호하면서 그러한 비전은 현실이 되었습니다. "Akamai가 방어막을 형성하면서 공격자들은 한 번 더 생각하게 됩니다. 그리고 그들이 무언가를 시도한다면 Akamai가 공격을 막고 우리와 함께 확장할 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다."라고 탬은 설명했습니다.
침투 테스터들도 이런 의견을 남겼습니다. "'Akamai를 끌 수 있나요? 방해가 되네요.' 이는 보안에 대해 전에 없던 칭찬입니다."라고 탬은 말을 이었습니다.
제어력 강화, 감사자의 만족
RDC.AI는 Rapid7의 엔드포인트 및 이메일 보호 툴을 Akamai Secure Internet Access Enterprise로 보완해 중단 없이 운영되는 사무실 환경에서 웹 프록시 및 멀웨어 방어를 제공합니다. Akamai의 강력한 보안 기능으로 감사 부담을 더욱 쉽게 해결할 수 있습니다. "우리는 데이터 센터가 없습니다. 완전한 클라우드 네이티브를 실현한 것입니다. 감사자들은 종종 웹 프록시를 기대하는데 Secure Internet Access Enterprise는 우리가 구축한 제어 기능을 설명할 수 있도록 지원합니다."라고 탬은 말했습니다.
Akamai는 RDC.AI의 고객이 기대하는 보증된 평판도 제시합니다. "우리는 큰 규모의 은행이 신뢰하는 것과 동일한 보안 툴을 사용함으로써 클라이언트를 안심시킵니다. 더 명확하게 말할 수 없을 것 같네요. 우리가 Akamai를 이용한다는 말을 들은 은행은 우리의 접근 방식을 신뢰하게 됩니다."라고 탬은 말했습니다.
규제 요구사항이 없더라도 RDC.AI는 SOC 1, SOC 2, ISO 27001 인증을 자발적으로 유지하고 있습니다. "직원이 65명뿐이지만 우리는 팀 규모를 능가하는 영향력을 행사합니다."라고 탬은 설명했습니다. "Akamai는 은행 클라이언트가 기대하는 제어 기능을 미러링하는 데 도움을 주며, 이는 신뢰를 구축하는 올바른 방법입니다."
경제적으로 대담하게 이루는 확장
탬의 팀은 사용 패턴을 파악하고 인그레스/이그레스 트래픽을 최적화하기 위해 Akamai TrafficPeak를 테스트하기 시작했습니다. "이러한 트래픽에 비용이 많이 듭니다." 탬은 말합니다. "TrafficPeak는 엔지니어링팀이 사용 트렌드를 파악하고 잠재적 문제를 표시하는 데 도움이 됩니다."
Akamai가 제공하는 가치를 요약해 달라는 요청을 받은 탬은 이렇게 말했습니다. "민감한 고객 데이터와 위험 부담이 큰 비즈니스 의사 결정을 다루는 고성장 AI 기업에 Akamai는 확장에 필요한 강력한 보안을 제공합니다. 덕분에 저는 끊임없이 걱정할 필요 없이 비즈니스를 성장시키는 데 집중할 수 있습니다."
탬은 다른 스타트업 및 스케일업에서도 Akamai를 고려할 것을 권장합니다. "AWS 솔루션으로 시작하는 경우가 많지만 비용이 많이 듭니다. Akamai가 프리미엄 솔루션이라고 생각할 수 있지만 보다 경제적인 확장 방법임을 깨닫게 될 것입니다."라고 탬은 결론을 내렸습니다.
RDC.AI 소개
RDC.AI는 은행이 더욱 심도 있는 고객 인사이트를 얻고, 신용 성과를 개선하며, 보다 강력한 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원합니다. RDC.AI는 복잡한 데이터를 실행 가능한 인텔리전스로 전환함으로써 대출 기관이 명확성을 가지고 조직을 운영하고, 자신 있게 결정을 내리고, 효율적으로 규모 있게 결과를 제공할 수 있도록 합니다.
RDC.AI의 단일 플랫폼 솔루션은 설명할 수 있는 AI를 기반으로 구축되어 은행이 레거시 시스템을 넘어 속도, 투명성 및 혁신의 새로운 시대로 이동할 수 있도록 합니다. RDC.AI는 시작부터 모니터링까지 대출 수명 주기의 모든 부분에 일관성, 인텔리전스 및 신뢰를 제공합니다. 더 많이 알면 더 많은 일을 하고 더 많이 성장할 수 있게 되기 때문입니다. 자세한 내용은 www.rdc.ai에서 확인하시기 바랍니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.