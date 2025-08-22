©2025 Akamai Technologies
Meu nome é Seungjin Lee, sou o CISO da LINE. Basicamente, sou responsável por todos os incidentes de cibersegurança, assim como todas as violações de cibersegurança e de privacidade.
Mais de 100 milhões de pessoas usam nossa aplicação de mensagens. Ela é muito popular em países asiáticos, principalmente no Japão e em Taiwan. A LINE também oferece outros serviços, como jogos e redes sociais. Além disso, oferecemos seguros e a venda de ações. Também estamos desenvolvendo nossa própria blockchain e tentando criar NFTs. Ou seja, há muitas opções.
Desafio
Nossos dados mais confidenciais são as conversas entre os usuários. Eles mantêm conversas altamente confidenciais na nossa aplicação de mensagens. Eles também enviam fotos, vídeos e coisas do tipo.
Fundamentalmente, as pessoas gostam de saber o segredo de alguém. Esse pode ser um dos motivos pelos quais os criminosos estão tentando violar nosso serviço. Na pior das hipóteses, uma das suas redes pode ser invadida por hackers. E depois que isso acontece, eles podem fazer movimentos laterais, como entrar em outras redes, acessar bancos de dados e roubar todos os dados confidenciais. Por isso, é extremamente importante deter os hackers.
A Akamai tem uma equipe avançada, especialmente nas áreas de cibersegurança, pesquisa e desenvolvimento.Seungjin Lee, CISO, LINE Corporation
Avaliação
Ao usar a Akamai Guardicore Segmentation, você pode isolar facilmente alguns dispositivos ou até mesmo redes de outros ativos. Portanto, a qualidade do nosso produto é muito importante para nós, especialmente no que diz respeito à segurança. As pessoas usam sistemas operacionais e softwares diferentes. Por isso, é realmente impossível saber qual dispositivo está vulnerável. Acredito que isolar alguns dispositivos ou redes com rapidez é, de fato, um dos fatores fundamentais para a segurança.
Estive em contato com os engenheiros da Akamai Guardicore por bastante tempo. Para mim, a Akamai Guardicore tem uma equipe avançada, principalmente nas áreas de cibersegurança e de pesquisa e desenvolvimento. Vemos muito potencial nos seus produtos.
