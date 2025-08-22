Meu nome é Seungjin Lee, sou o CISO da LINE. Basicamente, sou responsável por todos os incidentes de cibersegurança, assim como todas as violações de cibersegurança e de privacidade.

Mais de 100 milhões de pessoas usam nossa aplicação de mensagens. Ela é muito popular em países asiáticos, principalmente no Japão e em Taiwan. A LINE também oferece outros serviços, como jogos e redes sociais. Além disso, oferecemos seguros e a venda de ações. Também estamos desenvolvendo nossa própria blockchain e tentando criar NFTs. Ou seja, há muitas opções.