APA Group은 일본 최대 호텔 체인 중 하나로, 일본 전역에서 981개의 호텔과 13만 개의 객실을 운영하고 있으며 현재 디지털 혁신을 목표로 하고 있습니다. APA 앱은 호텔 게스트를 위한 모바일 애플리케이션으로 매우 널리 사용되고 있습니다.

APA 앱을 통해 예약, 체크인, 체크아웃을 비대면으로 처리할 수 있습니다. '1단계 예약' 기능을 사용하면 여행객이 원하는 호텔에서 객실을 쉽게 예약할 수 있습니다. 또한 '1초 체크인' 기능으로는 프론트 데스크에서 스캐너를 통해 APA 앱에서 QR 코드를 확인해 바로 체크인할 수 있습니다. 마지막으로 '1초 체크아웃'을 사용하면 게스트가 객실 키를 상자(EXPRESS CHECKOUT POST)에 넣어 체크아웃 절차를 마칠 수 있습니다. 스트레스를 받지 않는 이 일련의 단계는 APA Triple-One이라고 하며 약 80%의 게스트가 이용하는 만큼 매우 널리 사용되고 있습니다.

APA Stay Here 앱 역시 게스트가 프론트 데스크에서 요청할 수 있습니다. 이 앱은 AI 지원 컨시어지 챗봇 기능을 탑재하고 있어서 프론트 데스크를 방문하거나 프론트 직원에게 요청하지 않아도 됩니다.

초반에 호텔 업계의 앱은 웹 예약 사이트를 단순히 옮긴 버전이었습니다. "이 시장의 후발주자이긴 했지만 처음부터 스마트폰 사용을 염두에 두고 고객 편의에 강력한 초점을 맞춘 앱을 설계했으며, 현재 이 앱은 꽤 널리 사용되고 있습니다. 이제 게스트는 앱에서 모든 것을 처리할 수 있습니다. 숙박 중에 서비스 이용부터 체크아웃 후 리워드 포인트 관리까지 말이죠."라고 APA Resort Co., Ltd.의 임원이자 APA Group Co., Ltd.의 IT 이사인 키요시 하마모토(Kiyoshi Hamamoto)가 말합니다.

게스트 경험 개선 외에도 APA Hotels는 모바일 앱으로 객실 청소 및 프론트 데스크 서비스와 같은 호텔 운영도 간소화합니다. 객실 상태 추적, 분실물 관리, 예약과 같이 서류에 의존하던 기존의 업무가 앱으로 이전되어 API를 통해 백엔드 시스템에 연결되었습니다. 이러한 아날로그에서 디지털로의 전환은 운영 효율성을 크게 높였습니다.