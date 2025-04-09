©2025 Akamai Technologies
게스트의 실리를 위한 APA Hotels의 디지털 전략
APA Group은 일본 최대 호텔 체인 중 하나로, 일본 전역에서 981개의 호텔과 13만 개의 객실을 운영하고 있으며 현재 디지털 혁신을 목표로 하고 있습니다. APA 앱은 호텔 게스트를 위한 모바일 애플리케이션으로 매우 널리 사용되고 있습니다.
APA 앱을 통해 예약, 체크인, 체크아웃을 비대면으로 처리할 수 있습니다. '1단계 예약' 기능을 사용하면 여행객이 원하는 호텔에서 객실을 쉽게 예약할 수 있습니다. 또한 '1초 체크인' 기능으로는 프론트 데스크에서 스캐너를 통해 APA 앱에서 QR 코드를 확인해 바로 체크인할 수 있습니다. 마지막으로 '1초 체크아웃'을 사용하면 게스트가 객실 키를 상자(EXPRESS CHECKOUT POST)에 넣어 체크아웃 절차를 마칠 수 있습니다. 스트레스를 받지 않는 이 일련의 단계는 APA Triple-One이라고 하며 약 80%의 게스트가 이용하는 만큼 매우 널리 사용되고 있습니다.
APA Stay Here 앱 역시 게스트가 프론트 데스크에서 요청할 수 있습니다. 이 앱은 AI 지원 컨시어지 챗봇 기능을 탑재하고 있어서 프론트 데스크를 방문하거나 프론트 직원에게 요청하지 않아도 됩니다.
초반에 호텔 업계의 앱은 웹 예약 사이트를 단순히 옮긴 버전이었습니다. "이 시장의 후발주자이긴 했지만 처음부터 스마트폰 사용을 염두에 두고 고객 편의에 강력한 초점을 맞춘 앱을 설계했으며, 현재 이 앱은 꽤 널리 사용되고 있습니다. 이제 게스트는 앱에서 모든 것을 처리할 수 있습니다. 숙박 중에 서비스 이용부터 체크아웃 후 리워드 포인트 관리까지 말이죠."라고 APA Resort Co., Ltd.의 임원이자 APA Group Co., Ltd.의 IT 이사인 키요시 하마모토(Kiyoshi Hamamoto)가 말합니다.
게스트 경험 개선 외에도 APA Hotels는 모바일 앱으로 객실 청소 및 프론트 데스크 서비스와 같은 호텔 운영도 간소화합니다. 객실 상태 추적, 분실물 관리, 예약과 같이 서류에 의존하던 기존의 업무가 앱으로 이전되어 API를 통해 백엔드 시스템에 연결되었습니다. 이러한 아날로그에서 디지털로의 전환은 운영 효율성을 크게 높였습니다.
전문 서비스와 지원으로 API 보안 강화
전 세계 다양한 유형의 게스트를 접대하는 호텔 업계에서 IT 서비스 보안은 가장 중요한 사안 중 하나입니다. 사이버 공격은 갈수록 더욱 정교하고 강도를 더하고 있기 때문에 개인 정보 보호의 중요성은 계속 커지고 있습니다. APA Group은 Akamai의 서비스로 DDoS 공격을 차단하는 등 적절한 보안 조치를 강화하고자 노력하고 있습니다.
APA Hotels가 앱을 통해 디지털화에 성공했지만, 새로운 공격 표면에 노출되었습니다. 애플리케이션과 회사 간 협업을 지원하는 데 사용되는 API. 최근 호텔 운영은 더욱 탈중심화되고 다각화되면서 더 많은 시스템과 써드파티 서비스에 의존합니다. 그 결과 API 수가 늘고 중요성이 더해지면서 호텔 인프라의 핵심이 되었습니다. 이와 동시에 API를 표적으로 하는 사이버 공격이 늘면서 적절한 보안 조치 구현의 필요성이 대두되었습니다.
APA Hotels는 API 통신의 로그를 수집하고 있지만, 그 양이 너무 많아 분석하기 어렵기 때문에 공격 징후를 수동으로 감지하기란 불가능합니다. 이전부터 보안 기업이 시스템을 강화해주고 있지만, 개별 요소에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다. 하마모토와 그가 이끄는 팀은 API 보안을 크게 강화해 게스트뿐만 아니라 인시던트 발생 시 타격을 입을 호텔 직원도 보호하길 원했습니다.
하마모토는 이렇게 말했습니다. "API 활동을 시각화하는 것이 매우 중요했습니다. 보다 쉽게 읽을 수 있는 로그가 필요했고, API 통신에 친숙한 보안 전문가의 시각이 필요했습니다. 어디에 초점을 맞추어야 하는지 확실히 알 수 있다면 우리의 앱과 API를 개발하는 벤더사와도 더 쉽게 협업할 수 있습니다."
향후 서비스와 API의 성장을 염두에 두고 하마모토는 전문 API 보호를 위해 Akamai API Security를 선택했습니다.
APA Group은 WAF 및 DDoS 보호를 비롯해 오랫동안 Akamai의 보안 솔루션을 이용해왔으며 기술과 지원 두 측면에서 Akamai의 신뢰성을 높이 평가해왔습니다. API Security를 선택한 결정적인 요인은 로그의 시각화 및 분석뿐만 아니라 전반적인 보안 조치를 강화하고 공격을 차단하기 위해 기존 보안 서비스와 원활하게 협력하는 역량에 있습니다.
"Akamai를 가장 높이 평가하는 이유 중 하나는 바로 Akamai의 지원에 있습니다. 보안은 복잡해질 수 있으며 실제로 세부 정보를 이해하는 전문가를 찾기란 쉽지 않습니다. 하지만 Akamai는 이러한 격차를 대신 해결하고 우리가 공격을 빠르게 해결할 수 있도록 전략적 역할을 해주었습니다. API Security 워크숍은 특히 더 중요했습니다. 공격자의 관점에 대한 인사이트를 제공해주기 때문입니다. 그 결과 더 많은 팀원이 보안에 관심을 가졌고 그 점이 큰 도움이 되었습니다."라고 하마모트는 말했습니다.
보이지 않던 위협의 시각화 및 보안 인식 개선
API Security를 구축한 후 가장 큰 이점은 전에는 눈치채지 못했던 징후를 이제 사용자가 알 수 있다는 점입니다. 예를 들어 '404'는 웹 서비스에서 흔히 오류로 종종 무시됩니다. API Security를 통해 APA Group은 404 오류의 근본적인 원인을 시각화해 공격 징후를 감지할 수 있습니다.
API Security는 벤더사가 제공하는 표준 취약점 평가 서비스와도 비교되곤 합니다. 하지만 결과에서 '문제를 찾을 수 없다'고 나오거나 침투 테스트에 실패하면 결론이 나지 않을 수 있습니다. API Security의 가장 큰 장점은 보안팀이 주요 영역을 적절히 조사했는지, 리스크가 식별되었는지를 확인할 수 있는 방식으로 활동을 시각화하는 데 있습니다. 또한 방대한 로그 데이터를 추적하는 과제도 해결합니다. 하마모토는 이렇게 말했습니다. "많은 기술과 제품이 로그를 시각화하지만 중요한 항목을 보여주는 제품은 그리 많지 않습니다.
API Security 대시보드를 보면 API를 통해 얼마나 많은 정보가 교환되는지 알 수 있습니다. API를 간과하기 쉽지만, 우리는 API를 보호해야 하는 중요성을 잘 알고 있습니다. API 보안은 복잡할 수 있지만 Akamai 솔루션 인터페이스는 이해하기 쉬워서 진입 장벽을 낮춰줍니다."
제로 트러스트 아키텍처의 개념도 API 보안을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 여행사와 같은 파트너 시스템에 연결하는 프라이빗 API는 안전해보입니다. 하지만 파트너 네트워크 내부에서 공격의 진입점으로 악용될 수 있습니다. "공격은 어디서나 감행될 수 있으며 순간적으로 벌어집니다. 그래서 어떤 공격이든 즉시 시각화하고 소중한 정보 자산, 비즈니스, 게스트를 보호할 수 있는 시스템이 필요합니다."라고 하마모토는 말했습니다.
APA Group은 APA 앱 및 APA Stay Here를 더 향상시킴으로써 계속해서 호텔 서비스를 개선합니다. "보안은 언제나 중요합니다. 게스트가 우리를 믿고 서비스를 이용할 수 있도록 API 보호를 넘어서 계속 개선해 나갈 것을 약속합니다. 사이버 공격 트렌드 식별과 시기 적절한 솔루션과 조언을 제공하는 데 있어서 Akamai의 지속적인 지원을 앞으로도 기대합니다."라고 하마모토는 결론지었습니다.
APA Group 정보
1971년 이시카와현에 설립된 APA Group은 맞춤 주택을 지으며 사업을 시작했습니다. 단독 주택의 판매와 아파트의 개발로 회사는 호텔 관리 및 도심 개발을 포함해 비즈니스 사업부를 다각화했습니다. 이후 일본에서 가장 큰 호텔 체인 중 하나로, 향후 계획을 포함해 13만 8054개의 객실을 운영하며 특히 북미와 같이 해외 진출을 적극적으로 추진 중에 있습니다. 이 회사는 독자적인 모바일 앱과 체크인 시스템으로 호텔 업계의 선두주자로 자리매김했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.