Mi chiamo Seungjin Lee e svolgo il ruolo di CISO in LINE. In pratica, sono responsabile di ogni aspetto relativo alla cybersicurezza: problemi, violazioni e gestione della privacy.

Il nostro sistema di messaggistica viene utilizzato da più di cento milioni di persone. È molto popolare nei paesi asiatici, specialmente in Giappone e a Taiwan. LINE offre anche molti servizi, come giochi e social media. Gli utenti possono, inoltre, stipulare contratti di assicurazione o acquistare azioni. Stiamo realizzando anche una nostra blockchain e stiamo tentando di creare gli NFT, quindi abbiamo tanti progetti in corso.