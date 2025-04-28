X
In che modo un social network protegge i suoi dati più sensibili?

LINE utilizza Akamai Guardicore Segmentation per mantenere sicuri i dati dei clienti

Mi chiamo Seungjin Lee e svolgo il ruolo di CISO in LINE. In pratica, sono responsabile di ogni aspetto relativo alla cybersicurezza: problemi, violazioni e gestione della privacy.

Il nostro sistema di messaggistica viene utilizzato da più di cento milioni di persone. È molto popolare nei paesi asiatici, specialmente in Giappone e a Taiwan. LINE offre anche molti servizi, come giochi e social media. Gli utenti possono, inoltre, stipulare contratti di assicurazione o acquistare azioni. Stiamo realizzando anche una nostra blockchain e stiamo tentando di creare gli NFT, quindi abbiamo tanti progetti in corso.

Sfida

I nostri dati sensibili sono rappresentati dalle conversazioni tra gli utenti, pertanto il nostro sistema di messaggistica deve proteggerli al meglio Gli utenti inviano anche foto, video e contenuti simili.

In pratica, alle persone piace conoscere i segreti degli altri. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i criminali stanno tentando di violare LINE. Nel peggiore dei casi, una delle nostre reti potrebbe venire violata dagli hacker, che, una volta penetrati nelle reti, possono effettuare movimenti laterali, come passare da una rete all'altra, e accedere ai database per rubare tutti i dati sensibili. Ecco perché limitare gli hacker è estremamente importante.

Gli hacker sono organizzati in team solidi, specialmente per la cybersicurezza e l'R&D.

Seungjin Lee, CISO, LINE Corporation

Valutazione

Se utilizzate Akamai Guardicore Segmentation, potete isolare facilmente alcuni dispositivi o, persino, reti dalle altre risorse. Ecco perché la qualità dei nostri prodotti riveste un'enorme importanza per noi, specialmente nel campo della sicurezza. Ogni utente usa un diverso sistema operativo e diversi programmi software. Pertanto, è veramente impossibile sapere quale dispositivo è vulnerabile. Ritengo che la possibilità di isolare alcuni dispositivi o reti in modo rapido costituisca davvero un aspetto fondamentale della sicurezza.

Per esperienza personale, ho trascorso molto tempo con i tecnici che hanno realizzato la soluzione Akamai Guardicore. Ritengo che il team di Akamai Guardicore sia estremamente solido, specialmente per la cybersecurity e l'R&D. Per noi, i prodotti offerti da questo team hanno un enorme potenziale.

Informazioni su LINE

Con l'app di messaggistica LINE come prodotto fondamentale, le attività aziendali di LINE Corporation includono lo sviluppo e la gestione di un'ampia gamma di servizi di tipo "mobile-first" (inclusi contenuti, comunicazioni e intrattenimento), nonché pubblicità e nuove attività nel settore finanziario, nell'intelligenza artificiale e in altri campi. Con il suo motto aziendale "Colmare le lacune", LINE Corporation si impegna nell'intento di avvicinare gli utenti di tutto il mondo uno all'altro, alle informazioni e ai servizi.

Informazioni su Akamai

A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, offrire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. L'Akamai Connected Cloud, una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, avvicina le app e le experience agli utenti e allontana le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog o seguite Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.

