Arc XP SaaS(Software as a Service) 플랫폼은 오늘날 미디어 기업이 탁월한 웹사이트 경험을 대규모로 제작하고 제공할 목적으로 설계된 툴 및 서비스와 CMS와 DXP를 결합합니다. 또한 콘텐츠를 수익화하는 데 도움이 된다는 점도 중요합니다.

Arc XP와 고객에게는 콘텐츠의 빠른 전송이 가장 중요하지만, Arc XP는 최적화된 이미지를 대규모로 전송하는 과정에서 어려움을 겪었습니다. 뉴스는 연중무휴 24시간 계속되고 고객은 기사와 웹 페이지에 사용할 사진을 지속적으로 업로드하기 때문에 매우 신속한 처리가 필요합니다. Arc XP에서 자체 개발한 이미지 솔루션은 이 속도에 부응하지 못했습니다. 게다가 엔지니어들은 진화하는 사진 표준과 포맷에 대응하지 못해 어려움을 겪었고, 인프라 비용은 수익성을 떨어뜨렸습니다.

“저희는 고객을 위해 수천 개의 사이트를 관리하며, 보안, 안정성, 성능 등 모든 것을 책임집니다. 이미지 생성 및 최적화를 위해 사내에서 자체 개발한 솔루션으로는 저희가 약속한 가치를 확실히 전달하기 어려웠습니다.”라고 조 크로니(Joe Croney) Arc XP CTO(최고기술책임자)는 설명합니다.