The Washington Post지를 근간으로 한 Arc XP는 스토리텔링 비즈니스의 모든 것을 알고 있습니다. 미디어 및 엔터프라이즈 기업은 Arc XP의 콘텐츠 관리 시스템(CMS), 디지털 경험 플랫폼(DXP), 강력한 툴을 활용하여 스토리와 수익을 확장할 수 있습니다. Le Parisien, Reuters, The Globe and Mail 등 최고의 브랜드들은 탁월한 웹사이트 경험을 통해 혁신하고 성장하기 위해 Arc XP를 신뢰합니다. Arc XP는 Akamai 솔루션을 활용하여 이미지를 더욱 최적화하고, 비용을 절감하고, 성능을 개선했습니다.
"Akamai Image & Video Manager and EdgeWorkers를 통해 안정성과 성능을 개선해 탁월한 콘텐츠 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 비즈니스와 고객사 모두에게 윈윈이 되는 결과를 가져왔습니다."— 조 크로니(Joe Croney), Arc XP CTO(최고기술책임자)
탁월한 스토리텔링 지원
최적화된 이미지를 대규모로 전송하는 과정에서 발생하는 어려움
Arc XP SaaS(Software as a Service) 플랫폼은 오늘날 미디어 기업이 탁월한 웹사이트 경험을 대규모로 제작하고 제공할 목적으로 설계된 툴 및 서비스와 CMS와 DXP를 결합합니다. 또한 콘텐츠를 수익화하는 데 도움이 된다는 점도 중요합니다.
Arc XP와 고객에게는 콘텐츠의 빠른 전송이 가장 중요하지만, Arc XP는 최적화된 이미지를 대규모로 전송하는 과정에서 어려움을 겪었습니다. 뉴스는 연중무휴 24시간 계속되고 고객은 기사와 웹 페이지에 사용할 사진을 지속적으로 업로드하기 때문에 매우 신속한 처리가 필요합니다. Arc XP에서 자체 개발한 이미지 솔루션은 이 속도에 부응하지 못했습니다. 게다가 엔지니어들은 진화하는 사진 표준과 포맷에 대응하지 못해 어려움을 겪었고, 인프라 비용은 수익성을 떨어뜨렸습니다.
“저희는 고객을 위해 수천 개의 사이트를 관리하며, 보안, 안정성, 성능 등 모든 것을 책임집니다. 이미지 생성 및 최적화를 위해 사내에서 자체 개발한 솔루션으로는 저희가 약속한 가치를 확실히 전달하기 어려웠습니다.”라고 조 크로니(Joe Croney) Arc XP CTO(최고기술책임자)는 설명합니다.
엣지에서 Image Management 기능 강화
Arc XP는 Image Management 옵션을 평가할 때 최고의 개발자 경험과 이미지 품질 저하 없이 서비스를 조정하고 사용할 수 있는 역량을 원했습니다. 또한 모든 플랫폼에서 최종 사용자에게 콘텐츠를 전송하고자 했습니다. Arc XP는 Akamai Image & Video Manager와 Akamai EdgeWorkers에서 해답을 찾았습니다.
Image & Video Manager는 각 사용자의 디바이스, 브라우저, 네트워크 연결에 맞게 이미지를 자동으로, 실시간으로 최적화했으며, EdgeWorkers는 Image Management 솔루션을 Arc XP의 기존 워크플로우에 쉽게 통합했습니다. 이를 통해 시간 경과에 따라 고객 이미지 트래픽을 원활하게 전환할 수 있었습니다.
크로니는 “EdgeWorkers를 통해 수월하게 Image & Video Manager와 통합할 수 있었고, 저희가 원하던 규모의 고성능 기능을 제공할 수 있었습니다.”라고 말합니다.
"최고 수준의 기술뿐 아니라 전문가와의 협업도 중요합니다. Akamai는 전략을 조정하고 최신 혁신 기술을 도입하여 시장 트렌드를 선도할 수 있도록 지원합니다."— 조 크로니(Joe Croney), Arc XP CTO(최고기술책임자)
전환 중에도 우수한 성능 유지
일부 Arc XP 고객은 자체 개발 솔루션에서 Akamai로 전환하면 개발자 경험과 사이트 트래픽에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다고 우려했습니다. 하지만, Arc XP는 Akamai와의 파트너십으로 원활한 SEO 성능을 보장했고 새롭게 최적화된 이미지를 Google이 크롤링할 때 부정적인 영향이 발생하지 않았습니다.
동시에 Arc XP는 TTFB(Time to First Byte)와 비용을 절감했습니다. 크로니 CTO는 회사의 클라우드 네이티브 플랫폼에서 데이터 흐름을 원활하게 간소화하도록 팀원들을 끊임없이 독려합니다. 크로니는 “Akamai 덕분에 대규모로 콘텐츠를 전송하면서 TTFB를 30% 줄이고 수천 달러의 비용을 절감할 수 있었습니다.”라고 말합니다.
데이터 기반의 개인 맞춤형 경험 제공
현재 Arc XP는 생성형 AI로 한계를 뛰어넘고 있습니다. 고객에게 극도로 개인 맞춤화된 경험을 제공해 고객과 더 잘 소통할 수 있도록 지원합니다. Akamai EdgeWorkers로 사용자 세그멘테이션을 기반으로 맞춤형 콘텐츠를 전송할 수 있습니다.
“Akamai는 사용자 행동에 대한 심도 있는 인사이트를 활용하여 각 방문자에게 맞는 콘텐츠를 스마트하게 선택할 수 있도록 지원합니다. 생성형 AI와 EdgeWorkers로 더욱 맞춤화된 경험을 제공할 수 있게 되어 기쁜 마음입니다.”라고 크로니는 말합니다.
성장을 지향하는 파트너십
The Washington Post 내부 기술 플랫폼으로 시작한 Arc XP는 현재 전 세계 수천 곳의 미디어 사이트를 지원하고 있습니다. 크로니는 Akamai와 파트너십이 이러한 성공에 상당히 기여했다고 말합니다.
“최고 수준의 기술뿐 아니라 전문가와의 협업도 중요합니다. Akamai는 전략을 조정하고 최신 혁신 기술을 도입해 시장 트렌드를 선도할 수 있도록 지원합니다.”라고 크로니는 말합니다.
Arc XP 소개
Arc XP는 미디어 기업이 가장 잘하는 일, 즉 훌륭한 스토리텔링을 지원할 목적으로 구축된 플랫폼입니다. 효율적인 편집, 매력적인 시청자 경험, 콘텐츠 수익화를 위한 AI 기반 솔루션을 통해 최신 미디어 기업이 성장하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. Arc XP는 원래 The Washington Post에서 사용할 목적으로 개발되었는데, 현재 전 세계 미디어 및 기업이 신뢰하고 있으며, 25여개 국가에서 수천 개의 웹사이트를 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 arcxp.com에서 확인하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.