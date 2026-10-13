iQIYI는 중국 시장을 대표하는 혁신적인 온라인 엔터테인먼트 서비스 기업입니다. 기존 고객을 지속적으로 만족시키면서 다른 국가로 진출하기 위해 모든 글로벌 고객 및 콘텐츠 사업자와 가까운 곳에 서버를 구축한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 필요했습니다. 그에 대한 솔루션은 Akamai Intelligent Edge Platform이었습니다. Akamai를 사용하면 전 세계 사용자들이 처음부터 끝까지 쾌적한 경험을 즐길 수 있고 개발자는 클릭 한 번으로 전 세계 수십만 대의 서버에 새로운 코드를 배포할 수 있습니다.

스트리밍 비디오를 기다릴 때 나타나는 동그라미 표시는 iQIYI 가입자에게 과거의 일이 되었습니다. iQIYI의 비디오는 곧바로 재생되기 때문입니다.

이런 성과를 총괄한 사람은 iQIYI의 인프라 및 인텔리전트 콘텐츠 배포 비즈니스 그룹 시니어 디렉터인 지안후아 친(Jianhua Qin)입니다. 친은 2012년에 iQIYI에 합류했습니다. 친은 “우리 팀은 개발자, 비즈니스 팀, 콘텐츠 공급업체가 사용하는 서버, 스토리지, 네트워킹 등의 IT 인프라를 담당하고 있습니다. 우리의 목표는 사용자가 인프라의 위치에 대해 걱정할 필요 없이 뛰어난 애플리케이션 경험을 제공하는 데 필요한 인프라를 갖추도록 하는 것입니다.”라고 말합니다.

iQIYI의 막대한 운영 규모는 친의 업무를 더욱 어렵게 만듭니다. 업계 보고서에 따르면 iQIYI의 월간 활성 사용자 수는 5억 명이 넘습니다. 개발자들은 회사의 AI 기반 추천 엔진을 지속적으로 개선하고 필요에 따라 소프트웨어를 업데이트합니다. 매일 대량의 콘텐츠가 퍼블리싱 됩니다. 친은 “새로운 코드와 콘텐츠를 지속적으로 퍼블리싱하려면 인프라가 매우 효율적이어야 합니다.”라고 말합니다.