서론

저는 스티븐 골드버그(Stephen Goldberg)이고 Harper의 CEO이자 설립자입니다. Harper는 기업이 데이터베이스와 API, 배포 로직을 단일 솔루션으로 통합해 출시 기간을 앞당기고, 글로벌 지연 시간을 제로에 가깝게 단축하고, 총소유비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. Harper의 기본 비전은 모든 기술 수준의 개발자가 전 세계 어디서나 애플리케이션을 대규모로 운영할 수 있는 가장 간편한 데이터베이스를 구축하는 것입니다.

도전 과제

Harper는 우리 스스로가 경험했던 니즈에서 탄생했습니다. Harper를 설립하기 전에 스포츠 및 엔터테인먼트 분야에서 빅 데이터 및 애널리틱스 회사를 설립하고 운영했는데 이때 다양한 종류의 데이터를 대규모로 소비했습니다. 하지만 당시 사용 가능한 툴로 그 방대한 데이터를 처리하는 일은 점점 더 복잡하고 비용도 많이 들었습니다. 이에 사용하기 쉽고, 비용 효율적이고, 매우 빠른 새로운 글로벌 데이터베이스 솔루션을 구축하는 데 착수했습니다.

그렇게 탄생한 것이 바로 Harper입니다. 이제 우리는 고객들이 고도로 분산된 환경에서도 빠르고 효율적으로 데이터를 전 세계에 복제할 수 있도록 지원함으로써, 지연 시간 문제를 해결하도록 돕고 있습니다. 지연 시간을 거의 제로에 가깝게 만들기 위해서는 가장 비용 효율적이고 성능이 뛰어난 방식으로 전 세계 모든 사용자에게 더 많은 위치에서 더 가깝게 다가갈 수 있는 클라우드 공급업체가 필요합니다.

평가

Akamai를 고려하기 전까지 대형 클라우드 공급업체와 수없이 협력한 경험이 있습니다. 성능과 확장성은 종종 트레이드 오프(trade off) 관계였고, 어느 쪽이든 비용 부담이 컸습니다. Akamai는 인터넷의 혁신을 설계한 기업으로 잘 알려져 있으며, 이후 전 세계 대규모 기업들을 위해 가장 복잡한 기술적 문제를 해결해 왔습니다.

Akamai의 클라우드 시장 진출은 Harper는 물론 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 전송하는 모든 기업에게 반가운 소식이었습니다. 짧은 지연 시간과 대규모 배포에 중점을 둔 클라우드 컴퓨팅에 대한 Akamai의 혁신적인 비전은 Harper의 비전을 더욱 완벽하게 만들어 줍니다.

Akamai의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 설치하고 실행하는 것은 매우 간편했습니다. 개발자 친화적인 환경과 대규모로 분산된 Akamai 플랫폼의 강력한 성능이 결합되어 시장에 고유한 가치를 제공했으며, 이는 Harper에게 완벽한 선택이었습니다. 대규모로 분산된 완벽한 클라우드투엣지 인프라를 기반으로 쉽고 개방적인 클라우드 기반 경험을 제공하는 곳은 Akamai가 유일합니다. 또한 우리가 원활한 고객 서비스를 제공할 수 있도록 비용 효율적이고 예측 가능한 가격으로 책정된다는 장점도 있습니다.

결과

Akamai의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에서 실행되는 Harper를 활용하면 전 세계 모든 곳에서 거의 즉각적으로 데이터에 접속할 수 있습니다. 이 파트너십을 통해 지연 시간을 100밀리초까지 단축하고 전체 쿼리 속도를 200% 개선하는 등 놀라운 성과를 거두었으며, 비용을 무려 70% 절감한 사례도 있습니다.

Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스와 Harper 솔루션의 결합은 놀라운 시너지 효과를 발휘한 것으로 입증되었습니다.

파트너십

Akamai와 Harper의 파트너십은 신뢰, 실행, 혁신이라는 세 가지 단어로 설명할 수 있습니다.

기술적인 관점에서 애플리케이션의 미래에 대한 회사의 비전과도 조화를 이룹니다. Akamai는 심도 있는 기술 전문 지식을 갖춘 우수한 인재들을 다수 보유하고 있으며, 다른 파트너와 함께라면 어려웠을 고객의 복잡한 과제를 해결할 수 있었습니다. 고객에게 집중하고 고객이 복잡한 문제를 해결하도록 돕는 문화야말로 훌륭한 파트너십을 구축하는 데 있어 핵심적인 요소입니다.



개발자들이 Akamai 플랫폼을 무료로 체험해볼 수 있습니다. 이 링크를 공유해 등록하고 클라우드 크레딧을 받아보세요.

더 자세히 알고 싶으신가요? Harper 및 Akamai 클라우드 전문가와의 미팅을 예약하면 지연 시간을 최소화하고 비용을 절감하는 방법을 확인하실 수 있습니다.