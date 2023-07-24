简介

我是 Stephen Goldberg，Harper 的 CEO，也是创始人之一。我们帮助各公司将数据库、API 和分发逻辑整合到单一解决方案中，从而实现更快的产品上市速度、近乎为零的全球延迟以及更低的总体拥有成本。我们的指导愿景是建立全球最便捷的数据库，不论开发人员的技能水平如何，都能依靠该数据库在全球任何地方大规模开发应用程序。

挑战

Harper 的诞生源于我们自身的需求。之前我们在体育和娱乐领域创立并经营着一家大数据和分析公司，需要大规模使用各种类型的数据。但使用当时市面上的工具处理如此规模的数据渐渐变得复杂且成本昂贵。因此，我们开始着手打造一款全新的全球数据库解决方案，该数据库不仅易于使用、经济高效，而且速度超快。

正是这一项目成就了 Harper。如今，我们使客户能够在全球范围内快速、高效地复制数据，从而帮助他们解决高度分布式应用场景中的延迟问题。为了继续向近零延迟的目标迈进，我们需要一家云提供商来以极具成本效益的高性能方式，助力我们完成在更多位置的部署，进一步拉进我们与全球各地所有用户的距离。

评估

在考虑与 Akamai 合作之前，我们曾与许多大型云提供商有过合作。但我们往往需要在性能和规模之间作出权衡，无论侧重哪方面，成本都会越堆越高。一直以来，我们都知道 Akamai 是一家从事互联网转型工程设计的公司，并且 Akamai 一直在为全球一些超大规模的公司解决一些非常复杂的技术问题。

对于我们和其他在云端构建和分发应用程序的任何公司而言，Akamai 进军云计算市场无疑是一个利好消息。Akamai 专注于低延迟和大规模分发的研究，其云计算转型愿景与我们的愿景完美契合。

Akamai 云计算平台的启动和运行非常简单。对开发人员友好的环境，外加 Akamai 大规模分布式平台的强大功能，不仅为市场带来了独特的价值，而且对我们来说也是理想之选。除了 Akamai 之外，其他公司都无法提供由完整的大规模分布式云到边缘基础架构带来的这种简单、开放的云原生体验。此外，我们还可以向客户提供经济实惠且可预测的定价，这无疑是锦上添花。

结果

Harper 采用 Akamai 云计算平台后，全球任何地方的客户都可近乎实时地访问数据。这种合作为客户带来了巨大好处，客户的延迟时间足足缩短了 100 毫秒，整体查询速度提高了 200%，在某一案例中，成本竟然降低了高达 70%。

事实证明，Akamai 的云计算服务与 Harper 解决方案的结合是一个一加一等于三的经典范例。

合作关系

Akamai 和 Harper 的合作关系可以用三个词来形容：信任、执行力和创新。

从技术角度来看，我们对于应用程序未来的愿景是完全一致的。Akamai 人才济济且专家的技术专业知识背景深厚，他们能够帮我们为客户化解复杂挑战，而与其他合作伙伴合作将无法做到这一点。他们所秉承的这种以客户为重、全力帮助客户解决复杂问题的企业文化，正是我们建立良好合作关系的纽带。



