LiveSwitch 소개

LiveSwitch의 사명은 "기술을 통해 사람 사이를 연결하는 것"입니다. LiveSwitch는 안전하고 고품질이며 대규모의 인터랙티브 비디오를 제공하는 플랫폼과 SDK를 기반으로 하여 고객이 디지털 연결의 가능성을 확장할 수 있도록 지원합니다. 핵심 제품에는 실시간 인터랙티브 비디오를 웹이나 모바일, 네이티브 앱에 추가할 수 있는 Video Stream, 그리고 동일한 디지털 채널을 통해 선명한 음질의 음성 채팅을 제공하는 Audio Stream이 있습니다. 2008년에 설립된 LiveSwitch의 초저 지연 시간 솔루션은 원격 의료, e스포츠, 온라인 수업, 라이브 커머스 등 다양한 온라인 환경에서 사용되고 있습니다.www.liveswitch.io

Akamai 소개

Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용합니다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 관해 자세히 알아보려면 Akamai 홈페이지(akamai.com/ko), Akamai 블로그(akamai.com/ko/blog)를 확인하거나 X(Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.