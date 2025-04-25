©2025 Akamai Technologies
Akamai 덕분에 LiveSwitch 서비스를 동적으로 확장하거나 축소할 수 있게 되었습니다.제로드 베네마(Jerod Venema), LiveSwitch CEO
LiveSwitch를 사용하는 고객은 디지털 채널에 라이브 비디오를 추가할 수 있으며 원격 의료, e스포츠, 온라인 수업, 라이브 커머스 등 다양한 환경에서 시청자와 소통할 수 있습니다.
LiveSwitch의 제로드 베네마 CEO는 최첨단 비디오 경험을 제공하는 책임을 맡고 있습니다. 여기에는 여러 참가자가 중단이나 버퍼링 없이 고품질의 인터랙티브 비디오를 사용할 수 있도록 지연 시간을 최소화하는 것이 포함됩니다. 또한 고객과 시청자의 수요에 따라 빠르게 확장하거나 축소할 수 있는 기술 역시 필요합니다.
이 도전 과제를 해결하기 위해 LiveSwitch는 Akamai와 파트너십을 맺고 클라우드 컴퓨팅 서비스를 배포했습니다. 또한 Akamai는 동적 확장 기능을 제공할 뿐만 아니라 LiveSwitch가 최종 사용자와 가까운 엣지 컴퓨팅 환경에서 애플리케이션을 실행하고 지연 시간을 150밀리초 미만으로 유지하도록 지원합니다.
LiveSwitch 소개
LiveSwitch의 사명은 "기술을 통해 사람 사이를 연결하는 것"입니다. LiveSwitch는 안전하고 고품질이며 대규모의 인터랙티브 비디오를 제공하는 플랫폼과 SDK를 기반으로 하여 고객이 디지털 연결의 가능성을 확장할 수 있도록 지원합니다. 핵심 제품에는 실시간 인터랙티브 비디오를 웹이나 모바일, 네이티브 앱에 추가할 수 있는 Video Stream, 그리고 동일한 디지털 채널을 통해 선명한 음질의 음성 채팅을 제공하는 Audio Stream이 있습니다. 2008년에 설립된 LiveSwitch의 초저 지연 시간 솔루션은 원격 의료, e스포츠, 온라인 수업, 라이브 커머스 등 다양한 온라인 환경에서 사용되고 있습니다.www.liveswitch.io
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용합니다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 관해 자세히 알아보려면 Akamai 홈페이지(akamai.com/ko), Akamai 블로그(akamai.com/ko/blog)를 확인하거나 X(Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.