Introduzione

Mi chiamo Stephen Goldberg. Sono il CEO e uno dei fondatori di Harper. Aiutiamo le aziende a combinare i loro database, le API e la logica di distribuzione in un'unica soluzione per accelerare il time-to-market, ottenere una latenza globale vicina allo zero e ridurre i costi complessivi di gestione. La nostra visione di base si è incentrata sulla creazione del database più semplice al mondo sul quale potessero fare affidamento sviluppatori con qualsiasi livello di competenza, al fine di potenziare le proprie applicazioni in qualsiasi luogo e su larga scala.

Sfida

Harper è nata da una nostra particolare esigenza. In precedenza, avevamo fondato e guidato un'azienda di gestione di big data e analisi nel settore dello sport e dell'intrattenimento e avevamo a che fare con vari tipi di dati su vasta scala. L'elaborazione di una tale quantità di dati, attraverso l'utilizzo degli strumenti che avevamo a disposizione all'epoca, era diventata sempre più complessa e costosa. Ecco perché ci siamo imposti di realizzare un nuovo database globale facile da usare, conveniente e super veloce.

Questo progetto si è poi trasformato in Harper. Ora, aiutiamo i clienti a risolvere problemi di latenza in casi di utilizzo ad elevata distribuzione, offrendo loro la possibilità di replicare i dati a livello globale in modo rapido ed efficiente. Per continuare a raggiungere una latenza vicina allo zero, abbiamo bisogno di un provider di servizi cloud che ci collochi in più sedi e ci avvicini agli utenti di tutto il mondo nel modo più conveniente ed efficiente in termini di prestazioni.

Valutazione

Prima di prendere in considerazione Akamai, avevamo moltissima esperienza di collaborazioni con importanti provider di servizi cloud. Prestazioni e scalabilità sono stati spesso compromessi con costi che si sono accumulati in entrambi gli ambiti. Nel frattempo, abbiamo imparato a conoscere Akamai come l'azienda che ha consolidato la trasformazione di Internet e ha risolto alcuni dei problemi tecnici più complessi per alcune delle più grandi aziende del mondo.

L'ingresso di Akamai nel mercato del cloud è stato importantissimo per noi e per chiunque altro realizzasse e distribuisse applicazioni nel cloud. Grazie all'attenzione ai concetti di bassa latenza e distribuzione su larga scala, la visione di Akamai nel settore della trasformazione del cloud computing si è integrata perfettamente con la nostra.

La piattaforma di cloud computing di Akamai è stata la più semplice da utilizzare. L'ambiente, ideale per gli sviluppatori, abbinato alla potenza della piattaforma distribuita su vasta scala di Akamai, ha offerto un valore unico al mercato e un contributo perfetto al nostro lavoro. Solo Akamai può offrire un'esperienza cloud nativa semplice, aperta e basata su un'infrastruttura cloud-to-edge completa e distribuita su larga scala. Per non parlare della ciliegina sulla torta rappresentata dal prezzo conveniente e senza sorprese che potremmo, a nostra volta, proporre ai nostri clienti.

Risultati

Grazie all'utilizzo della piattaforma di cloud computing di Akamai da parte di Harper, i dati sono accessibili da qualsiasi luogo del mondo in maniera quasi istantanea. La partnership con Akamai ha portato risultati straordinari per i clienti: riduzioni della latenza fino a 100 millisecondi, riduzioni del 200% della velocità complessiva di gestione delle query e, in un caso, una straordinaria riduzione dei costi del 70%.

I servizi di cloud computing di Akamai, combinati con le soluzioni di Harper, hanno permesso di realizzare l'equazione 1 + 1 = 3.

La partnership

Tre parole descrivono la partnership tra Akamai e Harper: fiducia, concretezza e innovazione.

Dal punto di vista tecnologico, le nostre aspettative per il futuro delle applicazioni sono ben allineate. Akamai può contare su uno staff composto da persone incredibilmente intelligenti e con una profonda esperienza tecnica. Grazie a loro, infatti, abbiamo potuto risolvere sfide complesse per i clienti che non credo avremmo potuto risolvere con l'aiuto di un altro partner. Proprio questa cultura, "iper-incentrata" sui clienti e sulla risoluzione dei loro problemi complessi, è stata il cardine di un'ottima partnership.



