Introdução

Meu nome é Stephen Goldberg. Sou CEO e um dos fundadores da Harper. Ajudamos empresas a combinar sua lógica de banco de dados, API e distribuição em uma única solução para agilizar o tempo de lançamento no mercado, com latência global quase zero e reduzir o custo total de propriedade. Nossa visão de orientação foi criar o banco de dados mais fácil do mundo em que desenvolvedores de qualquer nível de habilidade podem confiar para alimentar suas aplicações em qualquer lugar do mundo e em grande escala.

Desafio

A Harper nasceu de uma necessidade que nós mesmos tínhamos. Anteriormente, fundamos e lideramos uma empresa de big data e análise no espaço esportivo e de entretenimento, e estávamos consumindo vários tipos de dados em grande escala. O processamento dessa quantidade de dados usando as ferramentas disponíveis no momento se tornou cada vez mais complexo e caro. Tanto que nós nos definimos a criar uma nova solução de banco de dados global que fosse fácil de usar, econômica e ultrarrápida.

Esse projeto se tornou a Harper e agora estamos ajudando os clientes a resolver a latência em casos de uso altamente distribuídos, oferecendo a eles a capacidade de replicar dados globalmente de forma rápida e eficiente. Para continuar a conduzir em direção à latência quase zero, precisamos de um provedor de nuvem que nos coloque em mais locais e mais perto de todos os usuários em todo o mundo da maneira mais econômica e com alto desempenho.

Avaliação

Antes de considerar a Akamai, tivemos muita experiência trabalhando com grandes provedores de nuvem. O desempenho e a escala geralmente eram compensações, com o aumento dos custos em qualquer uma das formas. Desde o início, conhecemos a Akamai como a empresa que projetou a transformação da Internet e vem resolvendo alguns dos problemas técnicos mais complexos para algumas das maiores empresas do mundo desde então.

A entrada da Akamai no mercado de nuvem foi emocionante para nós e para qualquer outra pessoa que esteja criando e entregando aplicações na nuvem. Com o foco em baixa latência e em ampla distribuição, a visão da Akamai para a transformação da computação em nuvem complementa a nossa perfeitamente.

A plataforma de computação em nuvem da Akamai foi a mais fácil de colocar em funcionamento. O ambiente voltado ao desenvolvedor, combinado com o poder da plataforma amplamente distribuída da Akamai, trouxe um valor exclusivo para o mercado e um que foi perfeito para nós. Você não encontrará uma experiência fácil, aberta e nativa da nuvem com uma infraestrutura completa e amplamente distribuída de nuvem para borda em qualquer lugar que não seja a Akamai. E o preço vantajoso e previsível que poderíamos passar aos nossos clientes foi a cereja do bolo.

Resultados

Com a Harper em execução na plataforma de computação em nuvem da Akamai, os dados se tornam acessíveis em qualquer lugar do mundo quase instantaneamente. A parceria trouxe enormes resultados para os clientes, proporcionando reduções na latência de até 100 milissegundos; reduções de 200% no tempo geral das consultas; e, em um caso, trazendo uma impressionante redução de 70% no custo.

Ao combinar os serviços de computação em nuvem da Akamai com as soluções da Harper, conquistamos mais do que esperávamos.

A parceria

Três palavras descrevem a parceria entre a Akamai e a Harper: confiança, execução e inovação.

De uma perspetiva tecnológica, nossas visões para o futuro das aplicações estão bem alinhadas. A Akamai está cheia de pessoas incrivelmente inteligentes com profunda experiência técnica e nos permitiu resolver desafios complexos para os clientes que eu não acho que poderíamos ter resolvido com outro parceiro. É essa cultura de estar hiperfocada no cliente e orientada para ajudá-lo a resolver problemas complexos que têm sido o tecido conjuntivo de uma grande parceria.



