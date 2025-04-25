©2025 Akamai Technologies
Akamai와의 파트너십을 통해 고도로 분산된 클라우드의 가치를 기반으로 고객이 성능을 강화하고, 비용을 절감하며, 매출을 창출할 수 있도록 지원합니다.체탄 벤카테시(etan Venkatesh), Macrometa CEO 겸 공동 설립자
저는 체탄 벤카테시입니다. Macrometa의 CEO 겸 공동 설립자입니다. 저희는 기업이 전 세계 어디서나 데이터에 접속하고 이를 실시간으로 정보, 지식, 가치로 전환하도록 지원합니다.
디지털 경험이 점점 더 다이내믹해지고 몰입도가 높아질 뿐 아니라 개인 맞춤형으로 진화하면서, 대부분의 워크로드와 애플리케이션은 의사 결정이나 예측을 위해 방대한 양의 데이터를 사용하게 되었습니다. 이러한 데이터는 중요한 역할을 하지만 종종 제한 요인이 되기도 합니다.
Macrometa의 글로벌 데이터 네트워크, Guardian은 전 세계 최종 사용자와 디바이스에 더 가까운 위치에서 데이터를 즉시 접속할 수 있도록 함으로써 지연 시간을 줄이고 고성능 클라우드 애플리케이션을 대규모로 구축 및 제공할 수 있도록 합니다.
도전 과제
기존의 데이터 시스템은 사후 처리 배치였기 때문에 과거의 상황을 효과적으로 파악할 수 있었습니다. 즉각적인 요구 충족을 추구하는 오늘날의 환경에서 기업은 디지털 경험에 실시간으로 영향을 주기 위해 데이터에 접속하고 데이터를 처리해야 하는 과제에 직면했습니다. 단 1초의 지연 시간도 중요하기 때문에, 저희는 실시간으로 비전을 실현할 수 있는 클라우드 공급업체가 필요했습니다. 기존 공급업체가 제공하는 중앙 집중식 클라우드 모델은 컴퓨팅의 향후 10년을 대비해 설계되지 않았습니다.
평가
Akamai의 클라우드 환경 진출은 역사적 순간과도 같습니다. Akamai가 CDN을 개발하면서 최신 웹 서비스가 가능해졌으며, 이제 Akamai는 실시간 클라우드 서비스를 실현할 새로운 클라우드 접근 방식을 도입했습니다. 그래서 Akamai와의 파트너십은 매우 자연스럽게 이뤄졌습니다. 우리의 비전은 현실이 되어야 하는 세계의 아이디어를 중심으로 수렴됩니다.
다른 공급업체와의 경험에 비추어 볼 때 성능과 확장이 종종 반비례하는 경우가 많았습니다. 둘 중 하나는 달성할 수 있지만 두 가지를 동시에 달성할 수는 없었습니다. 수많은 리전을 가지고 있었지만, 중앙 집중형 방식이 제한 요인으로 작용했습니다. 하지만 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 알게 되면서 Akamai는 매우 방대한 규모에서 상당히 높은 수준으로 일관된 성능을 제공하도록 설계되었다는 사실을 알게 되었습니다.
결과
Akamai와의 파트너십을 통해 고도로 분산된 클라우드의 가치를 기반으로 고객이 성능을 강화하고, 비용을 절감하며, 매출을 창출할 수 있도록 지원합니다. 일례로 Akamai와 Macrometa의 파트너십을 통해 유명한 전자 제품 브랜드가 이커머스 사이트의 Lighthouse 점수를 25점에서 95점으로 높인 사례가 있습니다. 그리고 해당 부문에서 하위 3위였던 이들을 전 세계 상위 3위로 끌어올렸습니다. Lighthouse 점수가 높다는 것은 고객 만족도와 매출이 크게 증가했다는 것을 뜻합니다.
파트너십
Akamai와의 파트너십은 강력한 비즈니스 성과 외에도 큰 즐거움을 선사했습니다. Akamai는 매우 긍정적이고 사람 중심적이며 고객 중심적인 문화를 기반으로 합니다. 저는 고객이 가장 복잡한 기술 문제를 해결할 수 있도록 돕는 과정에서 Akamai의 이러한 문화를 매일 접했습니다. Akamai는 높은 수준의 무결성으로 고객의 성공에 진심으로 투자하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
더 자세한 정보가 필요하신가요? Macrometa 및 Akamai 클라우드 전문가와의 미팅을 예약하면 지연 시간을 최소화하고 비용을 절감하는 방법을 확인하실 수 있습니다.
또한 Akamai 기술 파트너를 찾아 문의하실 수도 있습니다.