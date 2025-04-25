저는 체탄 벤카테시입니다. Macrometa의 CEO 겸 공동 설립자입니다. 저희는 기업이 전 세계 어디서나 데이터에 접속하고 이를 실시간으로 정보, 지식, 가치로 전환하도록 지원합니다.

디지털 경험이 점점 더 다이내믹해지고 몰입도가 높아질 뿐 아니라 개인 맞춤형으로 진화하면서, 대부분의 워크로드와 애플리케이션은 의사 결정이나 예측을 위해 방대한 양의 데이터를 사용하게 되었습니다. 이러한 데이터는 중요한 역할을 하지만 종종 제한 요인이 되기도 합니다.

Macrometa의 글로벌 데이터 네트워크, Guardian은 전 세계 최종 사용자와 디바이스에 더 가까운 위치에서 데이터를 즉시 접속할 수 있도록 함으로써 지연 시간을 줄이고 고성능 클라우드 애플리케이션을 대규모로 구축 및 제공할 수 있도록 합니다.