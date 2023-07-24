はじめに

私は Stephen Goldberg です。Harper の CEO で、創立者の 1 人です。当社は、顧客企業がデータベース、API、ディストリビューションロジックを 1 つのソリューションに統合し、市場投入までの時間の短縮や、ほぼゼロのグローバルレイテンシー、総所有コストの削減を実現できるよう支援しています。当社は世界で最も簡単に使用できるデータベースの構築を目指してきました。スキルレベルに関係なく、どのような開発者でも、世界のどこにいようと、大規模なアプリケーション開発に使用できるようなデータベースです。

お客様の目標

Harper は私たち自身のニーズから生まれた企業です。私たちは以前、スポーツおよびエンターテインメント分野でビッグデータと分析を扱う企業を設立し、事業を指揮していました。そこではさまざまなタイプのデータを大規模に消費していました。こうした大量のデータの処理には、当時利用可能なツールを使用していましたが、複雑さもコストも増す一方でした。そこで私たちは、超高速で使いやすく、コスト効果の高い、新たなグローバル・データベース・ソリューションの構築に着手しました。

このプロジェクトから Harper が生まれ、現在私たちは、グローバルにデータを迅速かつ効率的に複製する機能を提供することで、高度に分散されたユースケースにおけるレイテンシーの解決を支援しています。ゼロに近いレイテンシーを追及していくためには、もっと多くの場所に分散し、世界中のすべてのユーザーにより近いところで、最高のコスト効果と高パフォーマンスでサービスを提供してくれるクラウドプロバイダーが必要です。

評価

私たちは、Akamai を検討する前に、大規模なクラウドプロバイダーとの連携を数多く経験していました。パフォーマンスと規模は二律背反することが多く、いずれにしてもコストは上昇します。以前から Akamai のことは知っていて、インターネットの変革を推進し、世界有数の大企業の最も複雑な技術的問題を解決してきた企業であると認識していました。

ですから、Akamai のクラウド市場への参入は、私たちだけでなく、クラウドでアプリケーションを構築し配信するすべての人々にとって心躍るできごとでした。クラウドコンピューティングを変革するために低レイテンシーと大規模な配信を重視する Akamai の方針は、当社のビジョンを完璧に補完します。

Akamai のクラウドコンピューティング・プラットフォームは、立ち上げも稼働も他社より簡単でした。開発者にとって使いやすい環境に Akamai の超分散型プラットフォームの力が加わることで、独自の市場価値が生まれ、それが当社の求めていたものと完全に合致したのです。場所を問わずクラウドからエッジまで完全に包含する、超分散型インフラで、使いやすくオープンかつクラウドネイティブな体験を提供できる企業は、Akamai のほかにはありません。さらに、コスト効果が高く予測可能な価格を当社の顧客に提示できるというメリットもありました。

結果

Harper は Akamai のクラウドコンピューティング・プラットフォームで稼働することで、世界のどこでもほぼ瞬時にデータにアクセスできるようになりました。このパートナーシップは顧客に大きな効果をもたらしました。レイテンシーが 100 ミリ秒も短縮され、全体的なクエリー速度が 200% 短縮されたのです。70% という驚異的なコスト削減に成功したケースもあります。

Akamai のクラウドコンピューティング・サービスと Harper のソリューションを組み合わせれば、1 + 1 が 3 になることが実証されました。

パートナーシップ

Akamai と Harper のパートナーシップを 3 つの言葉で表すとすれば、信頼、実行、革新です。

技術面においても、アプリケーションの将来に対する当社のビジョンとうまく整合しています。Akamai には、高度な技術的知識を有する優れた人材が多く、彼らのおかげで私たちは他のパートナーでは解決できないと思われるような顧客の複雑な課題を解決できました。この素晴らしいパートナーシップにおいて私たちを固く結びつけてきたのは、顧客を本当に大切にし、顧客が複雑な問題を解決できるように手助けするという文化です。



