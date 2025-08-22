©2025 Akamai Technologies
Precisamos ser capazes de oferecer mais ou menos escala de forma muito dinâmica, e a Akamai nos permite fazer isso.Jerod Venema, CEO da LiveSwitch
A LiveSwitch permite que os clientes incorporem vídeos ao vivo em seus canais digitais e interajam com o público em diversas configurações, incluindo telessaúde, esportes eletrônicos, salas de aula virtuais e comércio eletrônico.
Como CEO da LiveSwitch, Jerod Venema é responsável por oferecer uma experiência de vídeo de ponta. Isso inclui minimizar a latência para garantir que vários participantes possam participar de vídeos interativos de alta qualidade sem interrupção ou armazenamento em buffer. Além disso, a tecnologia deve ser dimensionada rapidamente para acomodar a demanda do cliente e do público.
Para resolver esse desafio, a LiveSwitch firmou uma parceria com a Akamai e implantou seu serviço de computação em nuvem. Além de oferecer dimensionamento dinâmico, a Akamai também permite que a LiveSwitch execute suas aplicações em um ambiente de edge computing mais próximo dos usuários finais e ajuda a manter a latência abaixo de 150 milissegundos.
Sobre a LiveSwitch
A missão da LiveSwitch é "Desenvolver a conexão humana por meio da tecnologia". Equipada com SDKs e plataformas que fornecem vídeo interativo seguro, de alta qualidade e em grande escala, a empresa ajuda seus clientes a ampliar as possibilidades de conexão digital. Seus principais produtos incluem streaming de vídeo, que possibilita que os clientes incorporem vídeos interativos em tempo real em suas aplicações da Web, móveis e nativas, e streaming de áudio, que fornece bate-papo por voz extremamente nítido pelos mesmos canais digitais. Fundada em 2008, suas soluções de latência ultrabaixa são usadas em diversas configurações online, incluindo telessaúde, esportes eletrônicos, salas de aula virtuais e comércio eletrônico. www.liveswitch.io
Sobre a Akamai
