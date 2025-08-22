Sobre a LiveSwitch

A missão da LiveSwitch é "Desenvolver a conexão humana por meio da tecnologia". Equipada com SDKs e plataformas que fornecem vídeo interativo seguro, de alta qualidade e em grande escala, a empresa ajuda seus clientes a ampliar as possibilidades de conexão digital. Seus principais produtos incluem streaming de vídeo, que possibilita que os clientes incorporem vídeos interativos em tempo real em suas aplicações da Web, móveis e nativas, e streaming de áudio, que fornece bate-papo por voz extremamente nítido pelos mesmos canais digitais. Fundada em 2008, suas soluções de latência ultrabaixa são usadas em diversas configurações online, incluindo telessaúde, esportes eletrônicos, salas de aula virtuais e comércio eletrônico. www.liveswitch.io

Sobre a Akamai

A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções da Akamai para segurança, computação e entrega em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X (Twitter) e no LinkedIn.