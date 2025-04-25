LiveSwitch について

LiveSwitch は、「テクノロジーを通して人と人のつながりを生み出す」ことをミッションとして掲げています。同社は、セキュアで高品質、かつ大規模なインタラクティブ動画を提供する SDK とプラットフォームを基盤として、デジタルテクノロジーによりさまざまなつながりを生み出すことができるよう顧客を支援しています。同社の主な製品には、顧客がリアルタイムのインタラクティブな動画を Web、モバイル、ネイティブアプリに組み込むことのできる Video Stream、および同じデジタルチャネルを通して鮮明な音声チャットを提供する Audio Stream があります。同社は 2008 年に設立されました。非常に短いレイテンシーを実現した同社のソリューションは、遠隔医療、e スポーツ、仮想的な教室、ライブコマースなど、オンラインのさまざまな場面で利用されています。www.liveswitch.io

Akamai について

Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。クラウドからエッジまで、世界で最も分散されたコンピューティングプラットフォームにより、Akamai は、アプリケーションの開発や実行を容易にし、同時に、体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のセキュリティ、コンピューティング、デリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com/ja および akamai.com/ja/blog をご覧いただくか、Twitter と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。