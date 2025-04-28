Informazioni su LiveSwitch

La missione di LiveSwitch è: "Creare contatti umani tramite la tecnologia". Basata su SDK e piattaforme che forniscono video interattivi sicuri, di alta qualità e su larga scala, l'azienda aiuta i suoi clienti a spingere le possibilità della connessione digitale. I suoi prodotti principali includono Video Stream, che consente ai clienti di integrare video interattivi in tempo reale nelle proprie app web, mobili e native e Audio Stream, che fornisce chat vocali di qualità eccellente tramite gli stessi canali digitali. Fondata nel 2008, le sue soluzioni a bassissima latenza sono utilizzate in una varietà di contesti online, tra cui telemedicina, eSport, aule virtuali e commercio live. www.liveswitch.io

Informazioni su Akamai

A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, distribuire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite follow Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.