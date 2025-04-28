X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

LiveSwitch scala rapidamente il servizio video interattivo

Implementando i servizi di cloud computing di Akamai, il provider di video interattivi può scalare la propria infrastruttura cloud per soddisfare la domanda dei clienti e ridurre la latenza al di sotto di 150 millisecondi

Dobbiamo essere in grado di aumentare o ridurre la scalabilità in modo molto dinamico e Akamai ci consente di farlo.

Jerod Venema, CEO, LiveSwitch

LiveSwitch consente ai clienti di integrare video in diretta nei propri canali digitali e di interagire con il pubblico in una varietà di contesti tra cui telemedicina, eSport, aule virtuali e commercio live. 

In qualità di CEO di LiveSwitch, Jerod Venema è responsabile della fornitura di un'experience video all'avanguardia. Ciò include la riduzione al minimo della latenza per garantire la partecipazione a video interattivi di alta qualità senza interruzioni o buffering a più partecipanti. Inoltre, la tecnologia deve aumentare e ridurre rapidamente la scalabilità per soddisfare la domanda dei clienti e del pubblico. 

Per risolvere questa sfida, LiveSwitch ha scelto come partner Akamai e ha implementato il suo servizio di cloud computing. Oltre a fornire una scalabilità dinamica, Akamai consente anche a LiveSwitch di eseguire le proprie applicazioni in un ambiente di edge computing più vicino agli utenti finali e aiuta a mantenere la latenza al di sotto di 150 millisecondi.

Informazioni su LiveSwitch
La missione di LiveSwitch è: "Creare contatti umani tramite la tecnologia". Basata su SDK e piattaforme che forniscono video interattivi sicuri, di alta qualità e su larga scala, l'azienda aiuta i suoi clienti a spingere le possibilità della connessione digitale. I suoi prodotti principali includono Video Stream, che consente ai clienti di integrare video interattivi in tempo reale nelle proprie app web, mobili e native e Audio Stream, che fornisce chat vocali di qualità eccellente tramite gli stessi canali digitali. Fondata nel 2008, le sue soluzioni a bassissima latenza sono utilizzate in una varietà di contesti online, tra cui telemedicina, eSport, aule virtuali e commercio live. www.liveswitch.io

 

Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, distribuire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite follow Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.

Storie di partner correlate

Unified Streaming Logo
Media

Unified Streaming

Con l'implementazione del cloud computing di Akamai, questa società di software olandese sta aiutando i suoi clienti di broadcasting a fornire contenuti personalizzati dalle proprie piattaforme di streaming
Leer más
Defenx
Customer Story

Defenx

La società high-tech Defenx collabora con Akamai per la sicurezza web, la delivery e il cloud computing
Leer más
Ateme logo
Cloud Computing

Ateme

Ateme ha utilizzato l'Akamai Cloud per consentire ai clienti di fornire contenuti video della massima qualità agli utenti in tutto il mondo.
Leer más