Dobbiamo essere in grado di aumentare o ridurre la scalabilità in modo molto dinamico e Akamai ci consente di farlo.Jerod Venema, CEO, LiveSwitch
LiveSwitch consente ai clienti di integrare video in diretta nei propri canali digitali e di interagire con il pubblico in una varietà di contesti tra cui telemedicina, eSport, aule virtuali e commercio live.
In qualità di CEO di LiveSwitch, Jerod Venema è responsabile della fornitura di un'experience video all'avanguardia. Ciò include la riduzione al minimo della latenza per garantire la partecipazione a video interattivi di alta qualità senza interruzioni o buffering a più partecipanti. Inoltre, la tecnologia deve aumentare e ridurre rapidamente la scalabilità per soddisfare la domanda dei clienti e del pubblico.
Per risolvere questa sfida, LiveSwitch ha scelto come partner Akamai e ha implementato il suo servizio di cloud computing. Oltre a fornire una scalabilità dinamica, Akamai consente anche a LiveSwitch di eseguire le proprie applicazioni in un ambiente di edge computing più vicino agli utenti finali e aiuta a mantenere la latenza al di sotto di 150 millisecondi.
Informazioni su LiveSwitch
La missione di LiveSwitch è: "Creare contatti umani tramite la tecnologia". Basata su SDK e piattaforme che forniscono video interattivi sicuri, di alta qualità e su larga scala, l'azienda aiuta i suoi clienti a spingere le possibilità della connessione digitale. I suoi prodotti principali includono Video Stream, che consente ai clienti di integrare video interattivi in tempo reale nelle proprie app web, mobili e native e Audio Stream, che fornisce chat vocali di qualità eccellente tramite gli stessi canali digitali. Fondata nel 2008, le sue soluzioni a bassissima latenza sono utilizzate in una varietà di contesti online, tra cui telemedicina, eSport, aule virtuali e commercio live. www.liveswitch.io
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, distribuire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite follow Akamai Technologies su Twitter e LinkedIn.