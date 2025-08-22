Meu nome é Chetan Venkatesh. Sou CEO e Cofundador da Macrometa. Ajudamos empresas a acessar dados em qualquer lugar do mundo e transformá-los em informação, conhecimento e valor em tempo real.

Com a forma como as experiências digitais evoluíram para se tornarem mais personalizadas, dinâmicas e envolventes, a maioria das cargas de trabalho e aplicativos depende de grandes quantidades de dados para tomar decisões ou fazer previsões. Esses dados se tornaram um fator importantíssimo e muitas vezes limitante.

Ao tornar os dados instantaneamente acessíveis, mais próximos dos usuários finais e dispositivos em todo o mundo, a rede global de dados da Macrometa, o Guardian, remove a latência para permitir que os clientes criem e forneçam aplicativos de nuvem de alto desempenho em grande escala.