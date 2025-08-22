©2025 Akamai Technologies
Com a Akamai como parceira, trazemos o valor da nuvem hiperdistribuída e ajudamos os clientes a melhorar o desempenho, reduzir custos e gerar receita.Chetan Venkatesh, CEO e Cofundador da Macrometa
Meu nome é Chetan Venkatesh. Sou CEO e Cofundador da Macrometa. Ajudamos empresas a acessar dados em qualquer lugar do mundo e transformá-los em informação, conhecimento e valor em tempo real.
Com a forma como as experiências digitais evoluíram para se tornarem mais personalizadas, dinâmicas e envolventes, a maioria das cargas de trabalho e aplicativos depende de grandes quantidades de dados para tomar decisões ou fazer previsões. Esses dados se tornaram um fator importantíssimo e muitas vezes limitante.
Ao tornar os dados instantaneamente acessíveis, mais próximos dos usuários finais e dispositivos em todo o mundo, a rede global de dados da Macrometa, o Guardian, remove a latência para permitir que os clientes criem e forneçam aplicativos de nuvem de alto desempenho em grande escala.
Desafio
Historicamente, os sistemas de dados foram pós-processados em lote, o que significa que eles são ótimos para contar o que aconteceu no passado. No mundo atual da gratificação instantânea, as empresas enfrentam o desafio de acessar e processar dados para influenciar experiências digitais em tempo real. Cada bit de latência é importante, então precisamos de um provedor de nuvem que permita nossa visão em tempo real. O modelo de nuvem centralizado que vemos com provedores tradicionais simplesmente não foi projetado para a próxima década de computação.
Avaliação
A entrada da Akamai no espaço da nuvem é um momento na história. Ela possibilitou a web moderna com a invenção da CDN e vejo a Akamai adotando uma nova abordagem para a nuvem que tornará os serviços de nuvem em tempo real uma realidade. É aí que nossa parceria é tão natural. Nossas visões convergem em torno da ideia de que o mundo precisa ser em tempo real.
Em nossa experiência com outros provedores, descobrimos que o desempenho e a escala geralmente tinham uma relação inversa. Você pode alcançar um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo. Eles tinham muitas regiões, mas a natureza centralizada se tornou um fator limitante. Quando soubemos dos serviços de computação em nuvem da Akamai, percebemos que eles foram projetados para níveis muito altos de desempenho consistente em escalas muito vastas.
Resultados
Com a Akamai como parceira, trazemos o valor da nuvem hiperdistribuída e ajudamos os clientes a melhorar o desempenho, reduzir custos e gerar receita. Em um caso, a parceria entre a Akamai e a Macrometa ajudou uma marca líder de eletrônicos a melhorar a pontuação Lighthouse de seu site de comércio eletrônico de 25 para 95. Isso os levou do terço inferior de sua coorte para um dos três primeiros do mundo. A pontuação mais alta do Lighthouse se traduz diretamente em maior satisfação do cliente e aumento de receita.
Parceria
Além dos fortes resultados comerciais, nossa parceria com a Akamai tem sido um prazer. Eles têm uma cultura incrivelmente positiva, centrada nas pessoas e focada no cliente. Vejo isso todos os dias na maneira como ajudamos os clientes a resolver alguns dos desafios técnicos mais complexos. A Akamai é um parceiro confiável que se envolve com um alto nível de integridade e realmente investe no sucesso do cliente.
Deseja saber mais? Marque uma reunião com um especialista em nuvem da Macrometa e da Akamai para saber como podemos ajudar a minimizar a latência e reduzir custos.
Você também pode encontrar e se conectar com parceiros de tecnologia da Akamai.