我是 Chetan Venkatesh，Macrometa 的首席执行官兼联合创始人。我们帮助企业访问世界各地的数据，并将数据实时转化为信息、知识和价值。
随着数字体验变得更个性化、更动态化和更具吸引力，大多数工作负载和应用程序都依赖大量数据来做出决策或预测。数据已经成为关键因素，而且往往是限制因素。
Macrometa 的全球数据网络 Guardian 支持即时访问数据，让数据更靠近世界各地的最终用户和设备，消除了延迟，使客户能够大规模构建和交付高性能云应用程序。
挑战
一直以来，数据系统都采用所谓的批量后处理，这意味着它们非常擅长告诉您过去发生了什么。在当今这个即时满足的世界中，数据的访问和处理实时影响数字体验，企业面临着巨大挑战。降低延迟至关重要，我们的愿景就是实现实时访问，所以需要一家能提供相应支持的云提供商。我们在传统提供商那里看到的集中式云模式并不是为未来十年的计算而设计的。
评估
Akamai 进入云领域是一个历史性的时刻。Akamai 发明的 CDN 为现代 Web 奠定了基础，而现在，我看到 Akamai 采用了一种能够实现实时云服务的全新云方法。因此，我们达成合作伙伴关系就成了自然而然的事。我们的愿景一致，我们的理念都是世界需要实时服务。
根据我们与其他提供商合作的经验，我们发现性能与规模通常成反比关系。您可以实现其中之一，但不能同时实现两者。这些提供商虽然在很多地区都有站点，但中心化本质成为了一个限制因素。在我们了解 Akamai 的云计算服务后，我们意识到其设计初衷就是实现极大规模下极高水平的一致性能。
好处
通过与 Akamai 公司合作，借助其超级分布式云，Macrometa 为客户带来了极大的价值，同时帮助客户提高了性能并增收降本。在一个案例中，Akamai 和 Macrometa 合作帮助一家出色的电子品牌将其电子商务网站的 Lighthouse 评分从 25 分提高到了 95 分。这使他们一下子从全球同类企业排名倒数第三跻身前三之列。Lighthouse 评分的提高直接反映的是客户满意度的提高和收入的增加。
合作伙伴关系
除了不俗的业务成果之外，我们与 Akamai 的合作也十分愉快。Akamai 拥有极其积极、以人为本、以客户为中心的企业文化。每天，在我们帮助客户化解一些极为复杂的技术挑战的过程中，我都能够在他们的工作方式中看到这种企业文化的影子。Akamai 是值得信赖的合作伙伴，诚信度极高，并且真正用投资帮助客户取得成功。
