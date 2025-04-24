我是 Chetan Venkatesh，Macrometa 的首席执行官兼联合创始人。我们帮助企业访问世界各地的数据，并将数据实时转化为信息、知识和价值。

随着数字体验变得更个性化、更动态化和更具吸引力，大多数工作负载和应用程序都依赖大量数据来做出决策或预测。数据已经成为关键因素，而且往往是限制因素。

Macrometa 的全球数据网络 Guardian 支持即时访问数据，让数据更靠近世界各地的最终用户和设备，消除了延迟，使客户能够大规模构建和交付高性能云应用程序。