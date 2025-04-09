©2025 Akamai Technologies
Linebreak의 원대한 비전
Linebreak는 AI 시대에 기업이 분산형 데이터와 인텔리전스를 도입해 실시간 비즈니스를 실현하도록 지원하는 리더로 자리매김했습니다. 분산형 엣지 투 클라우드 솔루션에 중점을 둔 이 전문 서비스 공급업체는 오늘날의 기업들이 실시간 인텔리전스를 활용해 더 나은 인사이트를 얻고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Linebreak는 Akamai 솔루션을 활용해 기업이 그 어느 때보다 빠르게 감지하고 대응하며 발전할 수 있도록 업무 방식을 혁신하고 있습니다.
엣지의 이점 활용
Linebreak CEO인 돌로 미아(Dolo Miah)는 이렇게 말했습니다. "기업은 본질적으로 분산되어 있으며, 중앙 집중식 클라우드에 많이 의존하는 기업이라면 실시간 운영으로 전환하기가 어렵습니다." 이러한 기업들은 높은 지연 시간과 비용, 비효율성 등의 과제에 직면해 있습니다. Linebreak는 기업이 클라우드로 보완되는 인프라를 기반으로, 분산된 비즈니스 운영을 반영하는 분산형 접근 방식을 도입하도록 지원합니다.
이 비전을 실현하기 위해 Linebreak는 분산형 컴퓨팅 및 엣지 기술이 기업의 의사 결정 방식에 어떻게 혁신할지 이해하는 파트너가 필요했습니다.
바로 Akamai였습니다. 컴퓨팅 기능을 의사결정이 이루어지는 지점까지 이끌어내는 역량을 갖춘 Akamai가 이상적인 파트너였습니다.
분산형 인프라로 혁신 가속화
Linebreak는 Akamai의 세계적 수준의 분산형 인프라를 활용해 실시간 비즈니스 역량과 엣지 컴퓨팅의 미래를 열어가고 있습니다. 예를 들어, Akamai Cloud를 통해 복잡한 인프라 관리에 얽매이지 않고 고객에게 강력한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
그중 하나가 Akamai Cloud 기반으로 운용되는 Linebreak의 액셀러레이터 허브입니다. 이 허브에서 기업은 새로운 기술을 실험하고 기존 프로세스에 원활하게 통합해 새로운 효율성을 실현할 수 있습니다.
"Akamai Cloud는 우리가 필요로 하는 것을 정확히 제공합니다. DevOps팀은 손쉽게 확장할 수 있는 직관적인 플랫폼의 이점을 누리고 있으며, Linode Kubernetes Engine 솔루션 덕분에 필요한 컴퓨팅 구성요소를 간단히 정의할 수 있습니다. 또한 소비량과 워크로드를 모니터링하는 것도 놀라울 만큼 직관적입니다."
합리적인 비용으로 엣지에서 AI 추론 구현
이 파트너십을 통해 이루어낸 가장 눈부신 성과 중 하나는 AI를 엣지, 즉 데이터가 생성되고 즉각적인 조치가 필요한 곳 가까이에 배치할 수 있게 된 것입니다. "엣지 컴퓨팅의 통합으로 Linebreak와 그 고객은 AI의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다."라고 미아는 설명합니다.
기존 AI 처리 방식은 중앙 집중식 모델에 의존해 데이터를 클라우드로 주고받는 과정에서 지연과 비효율이 발생하곤 했습니다. Akamai와 Linebreak는 기업의 운영 환경에 워크로드를 더욱 가깝게 배치해 기업이 이벤트를 실시간으로 감지하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
"Akamai 덕분에 데이터 소스에 워크로드를 더 가깝게 이동할 수 있어 컴퓨팅과 스토리지 비용을 절감할 수 있었습니다."라고 미아는 말합니다. Akamai의 분산형 인프라는 중앙 집중식 모놀리식 데이터 센터의 필요성을 줄여줍니다. 따라서 기업은 성능이나 보안 기능의 저하 없이 보다 경제적인 컴퓨팅 리소스를 활용할 수 있습니다.
안정성으로 미래에 대비
일부 기업은 엣지 및 분산형 컴퓨팅이 기존의 중앙 집중식 클라우드 솔루션의 보안성과 안정성을 따라갈 수 있을지 의문을 제기합니다. Linebreak는 기업이 기존의 보안 및 안정성 프레임워크에 엣지 솔루션을 통합할 수 있도록 지원합니다. "우리는 기업이 엣지 및 분산형 컴퓨팅에서 제공하는 성능과 인사이트를 최대한 안전하게 활용할 수 있도록 보장합니다."라고 미아는 말합니다.
새로운 차원으로 비즈니스 확장
전 세계에 분산된 Akamai 인프라의 특성 덕분에 기업은 새로운 차원의 확장성을 확보할 수 있습니다. Linebreak는 급변하는 유통업에서 글로벌 제조업에 이르기까지 다양한 산업과 협력하고 있어, 유형과 규모에 관계없이 모든 기업을 지원할 수 있는 Akamai의 역량이 중요한 역할을 합니다. 기업은 수요 변동에 맞춰 컴퓨팅 수요를 실시간으로 확장할 수 있으며, 동시에 더 안정적이고 유연한 인프라를 활용할 수 있습니다.
"Akamai를 높이 사는 이유 중 하나는 미래를 내다보는 접근 방식입니다."라고 미아는 설명했습니다. 새로운 기능과 기술에 투자함으로써 비즈니스를 확장하고 발전시킬 뿐만 아니라, 고객이 새로운 도약을 이룰 수 있도록 지원할 것입니다.
예측 유지 관리 및 모니터링 기능으로 제조업 혁신
한 가지 예로 Linebreak는 Akamai의 분산형 클라우드 컴퓨팅 기능을 활용한 AI 기반 예측 유지 관리 및 모니터링 솔루션을 제공합니다. “예기치 않은 다운타임은 제조업체에게 시간당 최대 200만 달러의 비용을 초래합니다. Linebreak의 최신 예측 유지 관리 솔루션은 엣지에서 AI를 활용해 공장의 핵심 장비를 모니터링합니다. 이 솔루션은 비용이 많이 드는 다운타임이 발생하기 전에 잠재적 문제를 탐지하고, 사전에 유지 관리를 일정을 예약해 고장을 사전에 예방하도록 지원합니다."라고 미아는 말합니다.
이점은 이뿐만이 아닙니다. Linebreak는 Akamai의 분산형 클라우드 컴퓨팅 기능을 통해 공장과 지역 전반에 걸쳐 여러 장비의 데이터를 집계하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 운영 전반의 상태를 더 깊이 파악하고 상관관계를 높일 수 있습니다. 또한 생성형 AI를 통합해 공장 운영자의 인지적 부담을 줄이고 보다 현명한 의사 결정을 더욱 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다.
바로 지금, 미래에 대비
실시간 데이터 처리와 엣지에서의 AI부터 비용 효율성 및 확장 가능한 솔루션에 이르기까지, Linebreak는 Akamai와의 파트너십을 통해 기업들이 AI 시대에 과제를 해결하도록 지원하고 있습니다. 이뿐만 아니라, 기업이 새로운 매출 기회를 확보할 수 있습니다.
유통 분야를 예로 들면 초 개인화(hyper-personalization)를 통해 막대한 이점을 누릴 수 있습니다. 리테일 기업은 쇼핑객의 위치와 탐색 행동, 의도를 즉시 분석해 최적의 순간에 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 수익 흐름을 창출할 수 있습니다.
“Akamai는 파트너로서 장기적인 안목을 가지고 있습니다. 분산형 클라우드 컴퓨팅과 AI에 중점을 두고 저희와 고객사의 환경에 완벽한 솔루션을 제시해 줍니다.”라고 미아는 결론지었습니다.
Linebreak 소개
Linebreak는 동적인 분산형 환경에서 실시간 기업의 성공을 지원하는 전문 시스템 통합업체로, 엣지에서 클라우드에 이르기까지, AI를 활용해 실시간으로 의사 결정을 내리고 조치를 취하도록 지원합니다. Linbreak의 접근 방식은 디자인 씽킹(design-thinking) 엔지니어링과 독보적인 기술 생태계, 그리고 솔루션 액셀러레이터를 결합해 단 며칠 만에 비즈니스에 가치를 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.