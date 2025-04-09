Linebreak CEO인 돌로 미아(Dolo Miah)는 이렇게 말했습니다. "기업은 본질적으로 분산되어 있으며, 중앙 집중식 클라우드에 많이 의존하는 기업이라면 실시간 운영으로 전환하기가 어렵습니다." 이러한 기업들은 높은 지연 시간과 비용, 비효율성 등의 과제에 직면해 있습니다. Linebreak는 기업이 클라우드로 보완되는 인프라를 기반으로, 분산된 비즈니스 운영을 반영하는 분산형 접근 방식을 도입하도록 지원합니다.

이 비전을 실현하기 위해 Linebreak는 분산형 컴퓨팅 및 엣지 기술이 기업의 의사 결정 방식에 어떻게 혁신할지 이해하는 파트너가 필요했습니다.

바로 Akamai였습니다. 컴퓨팅 기능을 의사결정이 이루어지는 지점까지 이끌어내는 역량을 갖춘 Akamai가 이상적인 파트너였습니다.