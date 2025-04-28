©2025 Akamai Technologies
Mi chiamo Chetan Venkatesh. Sono il CEO e co-fondatore di Macrometa. Il nostro scopo è aiutare le aziende ad accedere ai dati in tutto il mondo e a trasformarli nelle informazioni, nelle conoscenze e nel valore che a loro servono in tempo reale.
Considerando il modo con cui le experience digitali si sono evolute fino a diventare più personalizzate, dinamiche e coinvolgenti, la maggior parte dei carichi di lavoro e delle applicazioni si basa su enormi quantità di dati per prendere decisioni o fare previsioni. Questi tipi di dati sono diventati un fattore critico e spesso limitante.
Rendendo i dati immediatamente accessibili e più vicini ad utenti finali e dispositivi in tutto il mondo, Guardian, la rete globale dei dati di Macrometa, elimina la latenza per consentire ai clienti di realizzare e fornire eccellenti applicazioni cloud su vasta scala.
Sfida
Storicamente, i sistemi di dati sono utili per sapere cosa è successo in passato. Nell'odierno mondo in cui vige la gratificazione immediata, le aziende devono fare i conti con la sfida legata all'accesso e all'elaborazione dei dati che influenzano le experience digitali in tempo reale. Ogni bit di latenza è importante, quindi abbiamo bisogno di un provider di servizi cloud in grado di realizzare la nostra visione in tempo reale. Il modello di cloud centralizzato fornito dai provider tradizionali non è pensato per il futuro del computing.
Valutazione
L'ingresso di Akamai nello spazio del cloud è un evento epocale. Akamai ha reso possibile il web moderno con l'invenzione della CDN e ora sta adottando un nuovo approccio nei confronti del cloud che trasformerà in realtà i servizi cloud in tempo reale. È a questo punto che la nostra partnership è arrivata in modo del tutto naturale. Le nostre visioni convergono sull'idea che nel mondo tutto debba avvenire in tempo reale.
Nella nostra esperienza con altri provider, abbiamo notato che le performance e la scalabilità spesso si annullavano a vicenda: una volta raggiunto il livello desiderato di una di queste caratteristiche, l'altra si annullava o viceversa, quindi non si riusciva a disporre di entrambe contemporaneamente. Le aree geografiche erano tante, ma la sua natura centralizzata è diventata un fattore limitante. Quando siamo venuti a conoscenza dei servizi di cloud computing di Akamai, abbiamo capito che erano stati progettati per offrire livelli elevatissimi di performance sempre coerenti su una scala molto alta.
Risultati
Con Akamai come partner, possiamo offrire il valore di un cloud iperdistribuito e aiutare i clienti a migliorare le performance, ridurre i costi e incrementare i profitti. In uno caso, la partnership tra Akamai e Macrometa ha aiutato un importante brand di elettronica a migliorare la velocità Lighthouse del proprio sito di e-commerce facendolo passare da 25 a 95. In tal modo, l'azienda è passata dalla terzultima posizione in classifica ad una delle prime 3 posizioni al mondo. Una maggiore velocità Lighthouse si traduce direttamente in una migliore soddisfazione del cliente e in un incremento dei profitti.
Partnership
Oltre ai solidi risultati aziendali, la nostra partnership con Akamai ci ha soddisfatto in tutto e per tutto. Il team Akamai mostra una cultura straordinariamente positiva, incentrata sulle persone e focalizzata sui clienti. Vediamo questo approccio ogni giorno nel modo in cui l'azienda aiuta i clienti a risolvere alcuni dei loro problemi tecnici più complessi. Akamai è un partner affidabile che mostra un elevato livello di integrità ed è realmente interessato a contribuire al successo dei clienti.
