L'ingresso di Akamai nello spazio del cloud è un evento epocale. Akamai ha reso possibile il web moderno con l'invenzione della CDN e ora sta adottando un nuovo approccio nei confronti del cloud che trasformerà in realtà i servizi cloud in tempo reale. È a questo punto che la nostra partnership è arrivata in modo del tutto naturale. Le nostre visioni convergono sull'idea che nel mondo tutto debba avvenire in tempo reale.

Nella nostra esperienza con altri provider, abbiamo notato che le performance e la scalabilità spesso si annullavano a vicenda: una volta raggiunto il livello desiderato di una di queste caratteristiche, l'altra si annullava o viceversa, quindi non si riusciva a disporre di entrambe contemporaneamente. Le aree geografiche erano tante, ma la sua natura centralizzata è diventata un fattore limitante. Quando siamo venuti a conoscenza dei servizi di cloud computing di Akamai, abbiamo capito che erano stati progettati per offrire livelli elevatissimi di performance sempre coerenti su una scala molto alta.