©2025 Akamai Technologies
Akamai と提携することで、当社は超分散型クラウドの価値をもたらし、顧客のパフォーマンス向上、コスト削減、収益促進に貢献しています。Macrometa 社、CEO 兼共同創設者、Chetan Venkatesh 氏
私は Chetan Venkatesh です。Macrometa の CEO 兼共同創設者です。当社は、企業が世界中のどこからでもデータにアクセスし、それをリアルタイムで情報、知識、価値に変換できるように支援しています。
デジタル体験はパーソナライズ化が進み、より動的で魅力的なものへと進化しています。それを支えるために、ほとんどのワークロードやアプリケーションは大量のデータを使用して意思決定や予測を行っています。そのようなデータは重要な要素となっており、また多くの場合、制限要素ともなります。
Macrometa のグローバル・データ・ネットワークである Guardian は、データを世界中のエンドユーザーやデバイスに近い場所に置き、即座にアクセスできるようにすることでレイテンシーを排除しています。これによって顧客は、高パフォーマンスのクラウドアプリケーションを大規模に構築し、提供することができます。
お客様の目標
これまで、データシステムはバッチの後処理を行ってきました。つまり、過去に何が起こったのかを説明することに優れていました。即座に要求を満たさなければならない今日の世界において、エンタープライズは、データにアクセスして処理し、デジタル体験にリアルタイムで影響を与えるという課題に直面しています。1 ビットでもレイテンシーが少ないことが重要なため、当社はリアルタイムに関する私たちのビジョンを実現するクラウドプロバイダーを必要としていました。従来のプロバイダーが提供している集約型のクラウドモデルは、今後 10 年のコンピューティングに対応するようには設計されていません。
評価
Akamai がクラウド市場に参入したことは歴史的瞬間です。CDN の発明によって最新の Web を実現した Akamai は、リアルタイムのクラウドサービスを実現する新しいアプローチをクラウドに採用しています。そのため、Akamai とのパートナーシップは自然な流れでした。当社のビジョンは、世界はリアルタイムであることが必要だという考えに集約されます。
他のプロバイダーとの経験により、パフォーマンスと規模は往々にして相反する関係であるということがわかりました。どちらか一方を達成することはできますが、両方を一度に達成することはできません。こうしたプロバイダーには多くのリージョンがありましたが、本質的に一元化されていることが、制限要因になっていました。Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスについて調べてみると、一貫した非常に高レベルのパフォーマンスをきわめて大規模に実現できるように設計されていることがわかりました。
結果
Akamai と提携することで、当社は超分散型クラウドの価値をもたらし、顧客のパフォーマンス向上、コスト削減、収益促進に貢献しています。その一例として、Akamai と Macrometa の提携により、大手電子機器ブランドは e コマースサイトの Lighthouse スコアを 25 から 95 に向上させることができました。これにより、コホートの下位 3 分の 1 から世界の上位 3 社へと登りつめました。Lighthouse スコアが高いほど、顧客満足度の向上と収益の増加に直接つながります。
パートナーシップ
Akamai との提携により、優れた業績だけでなく、大きな喜びがもたらされています。Akamai は信じられないほどポジティブで、人を中心に据えた顧客重視の文化を築いています。私たちは、お客様が最も複雑な技術的課題を解決できるように日々サポートしています。Akamai は信頼できるパートナーであり、きわめて誠実に取り組みながら、お客様の成功に投資しています。
詳細をご希望の場合は、ミーティングをご予約ください。Macrometa と Akamai のクラウドに関するエキスパートが、レイテンシーの最小化とコスト削減に役立つ方法をご紹介します。
Akamai テクノロジーパートナーを検索してつながることもできます。