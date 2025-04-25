私は Chetan Venkatesh です。Macrometa の CEO 兼共同創設者です。当社は、企業が世界中のどこからでもデータにアクセスし、それをリアルタイムで情報、知識、価値に変換できるように支援しています。

デジタル体験はパーソナライズ化が進み、より動的で魅力的なものへと進化しています。それを支えるために、ほとんどのワークロードやアプリケーションは大量のデータを使用して意思決定や予測を行っています。そのようなデータは重要な要素となっており、また多くの場合、制限要素ともなります。

Macrometa のグローバル・データ・ネットワークである Guardian は、データを世界中のエンドユーザーやデバイスに近い場所に置き、即座にアクセスできるようにすることでレイテンシーを排除しています。これによって顧客は、高パフォーマンスのクラウドアプリケーションを大規模に構築し、提供することができます。