EZDRM은 완전 관리형 서비스를 통해 복잡한 작업을 단순화하고 서비스 운영자와 콘텐츠 소유자에게 강력한 DRM 기술을 제공합니다. EZDRM의 COO 겸 공동 설립자인 올가 코르니엔코(Olga Kornienko)는 "DRM은 단순한 보호가 아니라 전 세계적인 불법 복제에 맞서 수익을 보호하는 것"이라고 말했습니다.

이제 클라우드 기반 DRMaaS는 Akamai의 모든 고객에게 제공됩니다. 서비스 운영자와 콘텐츠 소유자는 세계에서 가장 분산된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Akamai Cloud를 활용해 여러 디바이스에서 안전하고 효율적으로 프리미엄 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.

Akamai Edge 인코더 및 패키저와 긴밀히 연동되는 EZDRM은 초고속, 저지연 스트리밍 서비스를 지원합니다. 또한 비디오 워크플로우를 최적화하고 최종 사용자와 최대한 가까운 곳에 콘텐츠를 배치함으로써 잠재적인 보안 위험을 최소화합니다. 코르니엔코는 "당사의 엣지 보안 솔루션은 Akamai Cloud를 기반으로 구현되었으며, 이를 통해 라이브 이벤트 스트리밍을 위한 최첨단 솔루션을 제공할 수 있게 되었다"고 말했습니다.