EZDRM은 위협을 차단하는 데 도움이 되는 파트너십을 소중히 여깁니다. Akamai는 콘텐츠를 보호하고 업계 발전을 주도할 수 있도록 지원하는 완벽한 파트너입니다.올가 코르니엔코, COO 겸 공동 설립자
서비스 형태로 디지털 저작권 관리 제공
EZDRM은 20년 이상 사용자 친화적이고 쉽게 통합되는 디지털 저작권 관리(DRM) 보안 솔루션을 합리적인 가격대로 제공하는 데 주력해 왔습니다. DRMaaS(DRM as a service)이라는 용어를 처음 만든 EZDRM은 수많은 기업이 콘텐츠와 비즈니스 모델을 보호하면서 매출원을 창출할 수 있도록 지원해 왔습니다. Akamai의 공인 컴퓨팅 파트너(QCP)로서, EZDRM은 Akamai Cloud에서 클라우드 네이티브 DRMaaS 솔루션을 제공해 경쟁력을 한층 강화했습니다.
미래를 위한 스트리밍 최적화
EZDRM은 완전 관리형 서비스를 통해 복잡한 작업을 단순화하고 서비스 운영자와 콘텐츠 소유자에게 강력한 DRM 기술을 제공합니다. EZDRM의 COO 겸 공동 설립자인 올가 코르니엔코(Olga Kornienko)는 "DRM은 단순한 보호가 아니라 전 세계적인 불법 복제에 맞서 수익을 보호하는 것"이라고 말했습니다.
이제 클라우드 기반 DRMaaS는 Akamai의 모든 고객에게 제공됩니다. 서비스 운영자와 콘텐츠 소유자는 세계에서 가장 분산된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Akamai Cloud를 활용해 여러 디바이스에서 안전하고 효율적으로 프리미엄 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
Akamai Edge 인코더 및 패키저와 긴밀히 연동되는 EZDRM은 초고속, 저지연 스트리밍 서비스를 지원합니다. 또한 비디오 워크플로우를 최적화하고 최종 사용자와 최대한 가까운 곳에 콘텐츠를 배치함으로써 잠재적인 보안 위험을 최소화합니다. 코르니엔코는 "당사의 엣지 보안 솔루션은 Akamai Cloud를 기반으로 구현되었으며, 이를 통해 라이브 이벤트 스트리밍을 위한 최첨단 솔루션을 제공할 수 있게 되었다"고 말했습니다.
Akamai 파트너십의 이점
Akamai와의 파트너십은 쉬운 선택이었습니다. 코르니엔코는 "Akamai Cloud는 탁월한 확장성과 지연 시간을 제공한다"고 설명했습니다. Akamai의 탄탄한 명성과 개방형 표준의 준수 의지(EZDRM의 반독점 원칙에 부합) 외에도, 이 파트너십을 통해 Akamai 영업팀에 다가갈 수 있게 되었습니다. 코르니엔코는 이렇게 덧붙였습니다. "저희 솔루션이 변화를 가져올 수 있는 새로운 성장 기회에 대한 인사이트를 확보했습니다."
고객의 요구에 신속하게 대응
브라질 최대의 비디오 스트리밍 플랫폼인 Globoplay는 EZDRM과 Akamai 간 파트너십의 혜택을 누리고 있습니다. 2023년 월간 2200만 명 이상의 사용자가 60억 시간 분량의 콘텐츠를 시청한 Globoplay는 온프레미스에서 SaaS DRM으로 신속하게 마이그레이션해야 했습니다. EZDRM은 단 3주 만에 전체 마이그레이션을 완료해 원래 1개월로 예정된 촉박한 마감 기한을 앞당겼습니다.
"엣지에서 Linode [Akamai Cloud] 서버를 빠르게 가동할 수 있었어요. 이전에는 200~300밀리초가 걸렸던 라이브 스트리밍을 50밀리초 만에 고객에게 제공할 수 있게 되었죠. 응답 시간을 5배나 단축했다는 것은 놀라운 일입니다."라고 코르니엔코는 이렇게 설명했습니다.
스트리밍 비즈니스 모델의 미래
EZDRM은 더 빠른 응답 시간에만 그치지 않습니다. EZDRM은 이제 Akamai의 매우 짧은 지연 시간과 전 세계 분산된 플랫폼을 통해 실시간 베팅이나 원격 콘텐츠 전송과 같은 새로운 비즈니스 모델을 제공할 수 있습니다. 코르니엔코는 "Akamai는 콘텐츠 출처 및 진위 확인을 위한 연합, 즉 C2PA와 같은 글로벌 표준을 준수하면서 오지에서도 콘텐츠를 더 빠르게, 더 멀리 전송할 수 있도록 지원한다"고 말했습니다.
EZDRM 정보
EZDRM은 비디오 콘텐츠를 보호하고 수익화할 수 있는 간단한 원스톱 솔루션을 제공합니다. EZDRM은 DRM 서비스를 비즈니스의 핵심으로 삼은 선구적인 기업 중 하나입니다. DRMaaS(DRM as a Service)라는 용어를 처음 사용한 EZDRM은 이후 20년 이상 기술적 후순위에 있었던 스트리밍 비디오 사업을 오늘날과 같이 뉴스와 엔터테인먼트를 주도하는 주요 동력으로 발전시키는 데 기여해 왔습니다. EZDRM 솔루션은 라이브, 온디맨드, 오프라인 저장 가능한 비디오 서비스의 글로벌 보안 전송에 적합하며, 독점적인 통합 및 포맷 문제를 해소합니다. EZDRM은 디지털 저작권 관리를 단순화했습니다. ezdrm.com
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.