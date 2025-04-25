©2025 Akamai Technologies
도전 과제
안녕하세요. Netpoleon의 CEO 프란시스 고(Francis Goh)입니다. 우리 고객은 네트워크를 더욱 안전하고 효율적으로 운영하기 위해 많은 도움이 필요했습니다. Netpoleon은 기술 기업과 고객 간의 가교 역할을 함으로써 부가가치를 제공할 수 있습니다.
고객은 네트워크, 데이터 등 여러 가지를 보호해야 하고, 우리는 고객의 특정 공간이나 특정 애플리케이션을 보호하는 데 적합한 기술을 도입할 수 있습니다. 이는 고객에게 매우 중요하며 비즈니스에도 도움이 됩니다. 각 기술은 저마다 다른 공간 또는 상황을 다루기 때문에, 고객 데이터의 어느 부분을 보호할 수 있는지 또는 보호해야 하는지를 매핑해야 합니다.
평가
마이크로세그멘테이션에 대해 진지하게 고민해야 할 시기가 왔고, Akamai Guardicore Segmentation은 이러한 시기에 적절한 파트너라고 생각했습니다. 기술도 훌륭하고 직원들도 훌륭합니다. 함께 협력하여 훌륭한 성과를 달성하지 않을 이유가 없습니다.
기술도 훌륭하고 직원들도 훌륭합니다.프란시스 고(Francis Goh), Netpoleon CEO
결과
이렇게 시작된 파트너십을 통해 마이크로세그멘테이션은 여러 대기업에 유용한 솔루션인 것으로 입증되었습니다. Akamai Guardicore Segmentation의 시장 진출 전략과 구조는 Netpoleon이 추구하는 전략과 일치합니다. 자연스럽게 같은 스텝을 밟고 있기 때문에 마찰이 거의 없습니다. Akamai와 함께 일하는 것은 정말 흥미진진합니다.
Netpoleon 소개
Netpoleon 그룹은 싱가포르에 본사를 둔 네트워크 보안 제품의 부가가치 배포 기업으로서 호주, 캄보디아, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 뉴질랜드, 필리핀, 태국, 베트남 등 아시아 태평양 지역 전역에 지사가 있습니다.
2000년에 출범한 Netpoleon은 진화하는 IT 환경의 역동적인 필요에 보조를 맞추기 위해 꾸준히 혁신하고 있습니다. 이 과정에서 Netpoleon은 동남아시아 네트워크 및 사이버 보안 업계의 대표적인 지역 업체로 자리매김했습니다.
Netpoleon은 채널 파트너와의 강력한 파트너십을 통해 데이터 보호가 비즈니스의 강력한 경쟁력인 금융 서비스 부문, 중요 정보 인프라인 통신 부문, 정부 기밀 정보를 보호하기 위해 강력한 고도의 보안이 필요한 공공 부문 등 여러 엄격한 업계에서 강력한 기반을 마련했습니다.
2017년 Netpoleon은 Macnica Networks와 지분 파트너십을 체결해 회사의 역량을 더욱 강화했습니다. 일본 및 글로벌 시장에 네트워크 보안 솔루션을 공급하는 선도적인 부가가치 배포사인 Macnica와 지분 파트너십을 맺은 Netpoleon은 아시아 태평양 지역에 지사를 두고 전 세계 업체들과 경쟁할 수 있는 글로벌 무대로 나아갈 수 있게 되었습니다.
Netpoleon은 주요 선도 기술 벤더사와의 파트너십을 통해 아시아 태평양 지역의 채널 파트너에게 사프리세일즈 및 포스트세일즈 서비스는 물론 전문 사이버 보안에 대한 전문 자문 서비스를 제공함으로써 벤더사의 제품에 가치를 더하고 있습니다. Netpoleon은 벤더사, 리셀러, 고객의 “MTP(Most Trusted Partner)”가 되는 것을 목표로 삼고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.