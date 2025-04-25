Netpoleon 그룹은 싱가포르에 본사를 둔 네트워크 보안 제품의 부가가치 배포 기업으로서 호주, 캄보디아, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 뉴질랜드, 필리핀, 태국, 베트남 등 아시아 태평양 지역 전역에 지사가 있습니다.

2000년에 출범한 Netpoleon은 진화하는 IT 환경의 역동적인 필요에 보조를 맞추기 위해 꾸준히 혁신하고 있습니다. 이 과정에서 Netpoleon은 동남아시아 네트워크 및 사이버 보안 업계의 대표적인 지역 업체로 자리매김했습니다.

Netpoleon은 채널 파트너와의 강력한 파트너십을 통해 데이터 보호가 비즈니스의 강력한 경쟁력인 금융 서비스 부문, 중요 정보 인프라인 통신 부문, 정부 기밀 정보를 보호하기 위해 강력한 고도의 보안이 필요한 공공 부문 등 여러 엄격한 업계에서 강력한 기반을 마련했습니다.

2017년 Netpoleon은 Macnica Networks와 지분 파트너십을 체결해 회사의 역량을 더욱 강화했습니다. 일본 및 글로벌 시장에 네트워크 보안 솔루션을 공급하는 선도적인 부가가치 배포사인 Macnica와 지분 파트너십을 맺은 Netpoleon은 아시아 태평양 지역에 지사를 두고 전 세계 업체들과 경쟁할 수 있는 글로벌 무대로 나아갈 수 있게 되었습니다.

Netpoleon은 주요 선도 기술 벤더사와의 파트너십을 통해 아시아 태평양 지역의 채널 파트너에게 사프리세일즈 및 포스트세일즈 서비스는 물론 전문 사이버 보안에 대한 전문 자문 서비스를 제공함으로써 벤더사의 제품에 가치를 더하고 있습니다. Netpoleon은 벤더사, 리셀러, 고객의 “MTP(Most Trusted Partner)”가 되는 것을 목표로 삼고 있습니다.